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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
ЛНЗ Черкасcы
2:0
Второй тайм: 75'
Ингулец
0'
0:0
15' Не забитый пенальти
Ноникашвили Шота
1:0
35' Гол
Путря Илья
1:0
45' Не забитый пенальти
Мельничук Максим
45' Желтая карточка
Ajdi Dajko
45' Желтая карточка
Roman Volokhatyi
2:0
60' Гол
Путря Илья
68' Желтая карточка
Denys Rezepov
69' Желтая карточка
Муравский Назарий
73' Желтая карточка
21
Кучеренко
Евгений
5
Салиху
Хайдин
4
Ajdi
Dajko
34
Муравский
Назарий
33
Путря
Илья
23
Топалов
Дмитрий
55
Ноникашвили
Шота
15
Яшари
Мухаррем
1
Тилль
Оливье
19
Халайла
Осама
22
Francis
Momoh
12
Oleksiy
Palamarchuk
4
Vitaliy
Dubiley
45
Vilivald
Volodymyr
2
Малыш
Станислав
91
Мельничук
Максим
97
Denys
Rezepov
6
Ivan
Losenko
20
Roman
Volokhatyi
8
Oleksandr
Pyatov
22
Белоцерковец
Владимир
17
Ситало
Артём
ЛНЗ Черкасcы
Ингулец

История личных встреч

ЛНЗ Черкасcы
Ингулец

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яшари Мухаррем 2 (1) 0.2
Путря Илья 2 0.2
Пасич Геннадий 2 0.2
Francis Momoh 2 0.2
Тилль Оливье 1 0.1
Топалов Дмитрий 1 0.1
Ноникашвили Шота 1 (1) 0.1
Бойко Виталий 0 0
Mollo Bessala 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vilivald Volodymyr 2 0.2
Козак Александр 1 0.1
Oleksandr Pyatov 1 0.1
Малыш Станислав 1 0.1
Белоцерковец Владимир 1 0.1
Богунов Ярослав 0 0

Карточки

ЛНЗ Черкасcы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 3 0
Mollo Bessala 3 0
Бойко Виталий 2 0
Тилль Оливье 2 0
Путря Илья 2 0
Топалов Дмитрий 2 0
Олейник Денис 1 0
Francis Momoh 1 0
Халайла Осама 1 0
Муравский Назарий 1 0
Кучеренко Евгений 1 0
Салиху Хайдин 1 0
Ajdi Dajko 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельничук Максим 3 1
Козак Александр 2 0
Ситало Артём 2 0
Oleg Pushkaryov 2 0
Кобин Василий 0 1
Мысык Марьян 1 0
Малыш Станислав 1 0
Vilivald Volodymyr 1 0
Roman Volokhatyi 1 0
Vitaliy Dubiley 1 0
Radion Lisnyak 1 0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
ЛНЗ Черкасcы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ингулец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
0
ЛНЗ Черкасcы
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Ингулец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
14
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
2
33%
5
36%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
4
29%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
5
36%
5
36%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
21%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1
Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0
Ингулец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Карпаты - Ингулец 0:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0
Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0

Результаты матчей

ЛНЗ Черкасcы
Ингулец

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ЛНЗ Черкасcы
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
2.
Александрия
 9 7 2 0 15 - 6 23
3.
Полесье
 9 6 3 0 18 - 6 21
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
ЛНЗ Черкасcы
 2:0 10 4 3 3 12 - 13 15
6.
Рух Львов
 8 3 4 1 14 - 4 13
7.
Заря
 9 4 0 5 9 - 11 12
8.
Кривбасс
 8 3 2 3 7 - 9 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
11.
Верес
 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Ворскла
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
ФК Левый Берег
 10 2 2 6 4 - 12 8
14.
Колос Ковалёвка
 10 1 5 4 5 - 8 8
15.
Оболонь
 10 1 2 7 5 - 25 5
16.
Ингулец
 0:2 10 0 5 5 6 - 16 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
ЛНЗ Черкасcы
 2:0 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
6.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
7.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
7.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
8.
ФК Левый Берег
 5 1 2 2 3 - 4 5
9.
Ворскла
 7 1 2 4 7 - 10 5
10.
Ингулец
 0:2 10 0 5 5 6 - 16 5
11.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
ЛНЗ Черкасcы
 2:0 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (3)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Кривбасс Бизимана Джихад 4
Ворскла Скляр Александр 1 2
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Roman Volokhatyi получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Айди Дайко получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Максим Мельничук пробил пенальти, но не смог забить!
  • 35'
    Г О О О О Л - Путря Илья бьет в цель!
  • 15'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Ноникашвили Шота пробил пенальти, но не смог забить!
  • Судья начинает матч
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