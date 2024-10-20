Тур: 10. Стадион: Cherkasy Arena.
2:0
Второй тайм: 75'
0'
0:0
15' Не забитый пенальтиНоникашвили Шота
1:0
35' ГолПутря Илья
1:0
45' Не забитый пенальтиМельничук Максим
45' Желтая карточкаAjdi Dajko
45' Желтая карточкаRoman Volokhatyi
2:0
60' ГолПутря Илья
68' Желтая карточкаDenys Rezepov
69' Желтая карточкаМуравский Назарий
Ход матча
15'
0:0
35'
1:0
45'
1:0
45'
45'
60'
2:0
68'
73'
33
Путря
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Путря ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Бар АрадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andres Carrasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Мысык МарьянНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Valeriy Sad
-
-
-
-
Главный тренер: Кобин Василий
История личных встреч
ЛНЗ Черкасcы
Ингулец
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яшари Мухаррем
|2 (1)
|0.2
|Путря Илья
|2
|0.2
|Пасич Геннадий
|2
|0.2
|Francis Momoh
|2
|0.2
|Тилль Оливье
|1
|0.1
|Топалов Дмитрий
|1
|0.1
|Ноникашвили Шота
|1 (1)
|0.1
|Бойко Виталий
|0
|0
|Mollo Bessala
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vilivald Volodymyr
|2
|0.2
|Козак Александр
|1
|0.1
|Oleksandr Pyatov
|1
|0.1
|Малыш Станислав
|1
|0.1
|Белоцерковец Владимир
|1
|0.1
|Богунов Ярослав
|0
|0
Карточки
ЛНЗ Черкасcы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|3
|0
|Mollo Bessala
|3
|0
|Бойко Виталий
|2
|0
|Тилль Оливье
|2
|0
|Путря Илья
|2
|0
|Топалов Дмитрий
|2
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Халайла Осама
|1
|0
|Муравский Назарий
|1
|0
|Кучеренко Евгений
|1
|0
|Салиху Хайдин
|1
|0
|Ajdi Dajko
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельничук Максим
|3
|1
|Козак Александр
|2
|0
|Ситало Артём
|2
|0
|Oleg Pushkaryov
|2
|0
|Кобин Василий
|0
|1
|Мысык Марьян
|1
|0
|Малыш Станислав
|1
|0
|Vilivald Volodymyr
|1
|0
|Roman Volokhatyi
|1
|0
|Vitaliy Dubiley
|1
|0
|Radion Lisnyak
|1
|0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ингулец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
ЛНЗ Черкасcы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ингулец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
0
ЛНЗ Черкасcы
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Ингулец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
14
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
2
14%
31-45
2
33%
5
36%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
2
33%
4
29%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Пропущено
14
14
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
2
14%
1
7%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
5
36%
5
36%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
21%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
ЛНЗ Черкасcы
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:1
Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 0:2 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 1:0 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 ЛНЗ Черкасcы - Александрия 2:1 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Полесье - ЛНЗ Черкасcы 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Ворскла 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:3 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 1:0
Ингулец
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Карпаты - Ингулец 0:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Верес - Ингулец 2:2 Черноморец Од - Ингулец 1:0
Рух Львов - Ингулец 5:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Полесье - Ингулец 1:1 Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Заря - Ингулец 2:1 ЛНЗ Черкасcы - Ингулец 0:0 Александрия - Ингулец 2:1 Ингулец - СК Полтава 3:2 Кривбасс КР - Ингулец 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Эпицентр Дунаевцы - Ингулец 1:3 Ингулец - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - Ингулец 0:3 Ингулец - ФК Прикарпатье 1981 4:0 Карпаты - Ингулец 1:2 Ингулец - Эпицентр Дунаевцы 1:0
Результаты матчей
ЛНЗ Черкасcы
Ингулец
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ЛНЗ Черкасcы
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 5
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|15 - 6
|23
|3.
|9
|6
|3
|0
|18 - 6
|21
|4.
|9
|6
|1
|2
|26 - 9
|19
|5.
|2:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|6.
|8
|3
|4
|1
|14 - 4
|13
|7.
|9
|4
|0
|5
|9 - 11
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|4 - 12
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|15.
|10
|1
|2
|7
|5 - 25
|5
|16.
|0:2
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|7.
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|10.
|0:2
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|14.
|2:0
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|4
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 2