Тур: 10. Стадион: Черноморец.
1:0
Первый тайм: 38'
Ход матча
22'
1:0
86
Удод
Данило
47
Когут
Богдан
99
Кампос
Луан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Попов КириллПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
Черноморец Од
Верес
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.2
1.25
Среднее время на гол
450
72
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.75
0.8
Среднее время на гол
32
112
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хобленко Алексей
|1
|0.1
|Бутко Богдан
|1
|0.1
|Янаков Денис
|1
|0.1
|Шевцов Илья
|1
|0.1
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0.1
|Ермаков Виталий
|0
|0
|Попов Кирилл I
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Владислав
|2
|0.2
|Клёц Дмитрий
|2
|0.2
|Мрвалевич Марко
|2 (1)
|0.2
|Кампос Луан
|1
|0.1
|Степанюк Руслан
|1
|0.1
|Гайдучик Николай
|1
|0.1
|Mykhaylo Protasevych
|0
|0
|Iago Siqueira
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удод Данило
|3
|0
|Петряк Иван
|2
|0
|Кисель Ярослав
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
|Шевцов Илья
|1
|0
|Kyrylo Sigeev
|1
|0
|Джарджу Мозес
|1
|0
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарай Владислав
|3
|0
|Смиян Максим
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Мрвалевич Марко
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Iago Siqueira
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Куция Георгий
|1
|0
|Mykhaylo Protasevych
|1
|0
|Dmytro Godya
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Верес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Черноморец Од
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
1
5
Черноморец Од
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Верес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Пропущено
3
11
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
3
27%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
60%
2
22%
76-90
Пропущено
9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
33%
3
23%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0
Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0
Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2
Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2
Результаты матчей
Черноморец Од
Верес
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
5 раз 56%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 5
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|15 - 6
|23
|3.
|9
|6
|3
|0
|18 - 6
|21
|4.
|9
|6
|1
|2
|26 - 9
|19
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|6.
|8
|3
|4
|1
|14 - 4
|13
|7.
|1:0
|10
|4
|1
|5
|6 - 9
|13
|8.
|9
|4
|0
|5
|9 - 11
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|10.
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|11.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|4 - 12
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|15.
|10
|1
|2
|7
|5 - 25
|5
|16.
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|1:0
|7
|4
|0
|3
|5 - 6
|12
|5.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|7.
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|10.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|10.
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|1:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|4
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 2