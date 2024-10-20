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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Черноморец Од
1:0
Первый тайм: 38'
Верес
0'
1:0
22' Гол в свои ворота
Морозко Евгений

Ход матча

22'
Морозко Евгений
1:0
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Верес
3.30
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3.20
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2.50
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Все Коэффициенты
1
Рудько
Артур
2
Бутко
Богдан
86
Удод
Данило
39
Yevgeniy
Skyba
77
Кисель
Ярослав
3
Ермаков
Виталий
44
Джарджу
Мозес
6
Caio
Gomes
28
Габелок
Артём
7
Петряк
Иван
9
Хобленко
Алексей
47
Когут
Богдан
9
Морозко
Евгений
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
95
Evgeny
Shevchenko
III
99
Кампос
Луан
20
Iago
Siqueira
10
Клёц
Дмитрий
11
Дахновский
Виталий
8
Dmytro
Godya
87
Мрвалевич
Марко
Черноморец Од
Верес

История личных встреч

Черноморец Од
Верес

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПД
4:0
ПД
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.2
1.25

Среднее время на гол

450
72

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.75
0.8

Среднее время на гол

32
112

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хобленко Алексей 1 0.1
Бутко Богдан 1 0.1
Янаков Денис 1 0.1
Шевцов Илья 1 0.1
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0.1
Ермаков Виталий 0 0
Попов Кирилл I 0 0
Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Владислав 2 0.2
Клёц Дмитрий 2 0.2
Мрвалевич Марко 2 (1) 0.2
Кампос Луан 1 0.1
Степанюк Руслан 1 0.1
Гайдучик Николай 1 0.1
Mykhaylo Protasevych 0 0
Iago Siqueira 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удод Данило 3 0
Петряк Иван 2 0
Кисель Ярослав 2 0
Бутко Богдан 1 0
Шпорн Йон 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Вечный Ян 1 0
Шевцов Илья 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Джарджу Мозес 1 0
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0
Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарай Владислав 3 0
Смиян Максим 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Мрвалевич Марко 2 0
Вовченко Семён 2 0
Iago Siqueira 2 0
Когут Богдан 1 0
Степанюк Руслан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Куция Георгий 1 0
Mykhaylo Protasevych 1 0
Dmytro Godya 1 0
Кампос Луан 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Верес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Черноморец Од
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

1
5
Черноморец Од
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Верес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Пропущено

3
11
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
3
27%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
60%
2
22%
76-90

Пропущено

9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
33%
3
23%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
23%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
11%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0
Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0
Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2
Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2

Результаты матчей

Черноморец Од
Верес

Точный счет

1:0
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
5 раз 56%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Верес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
2.
Александрия
 9 7 2 0 15 - 6 23
3.
Полесье
 9 6 3 0 18 - 6 21
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
ЛНЗ Черкасcы
 10 4 3 3 12 - 13 15
6.
Рух Львов
 8 3 4 1 14 - 4 13
7.
Черноморец Од
 1:0 10 4 1 5 6 - 9 13
8.
Заря
 9 4 0 5 9 - 11 12
9.
Кривбасс
 8 3 2 3 7 - 9 11
10.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
11.
Верес
 0:1 10 2 3 5 9 - 14 9
12.
Ворскла
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
ФК Левый Берег
 10 2 2 6 4 - 12 8
14.
Колос Ковалёвка
 10 1 5 4 5 - 8 8
15.
Оболонь
 10 1 2 7 5 - 25 5
16.
Ингулец
 10 0 5 5 6 - 16 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Черноморец Од
 1:0 7 4 0 3 5 - 6 12
5.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
7.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
10.
Верес
 0:1 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
7.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
8.
ФК Левый Берег
 5 1 2 2 3 - 4 5
9.
Ворскла
 7 1 2 4 7 - 10 5
10.
Ингулец
 10 0 5 5 6 - 16 5
11.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Верес
 0:1 3 1 0 2 2 - 3 3
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
ЛНЗ Черкасcы
 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Черноморец Од
 1:0 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (3)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Кривбасс Бизимана Джихад 4
Ворскла Скляр Александр 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Г О О О О Л - Евгений Морозко уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Верес
3.30
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Черноморец Од
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