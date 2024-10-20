Тур: 10. Стадион: Черноморец.
1:1
Конец матча
0'
1:0
22' Гол в свои воротаМорозко Евгений
44' Желтая карточкаКисель Ярослав
47' Желтая карточкаДжарджу Мозес
48' Желтая карточкаEvgeny Shevchenko III
1:1
65' ГолВовченко Семён
90'+4
Ход матча
22'
1:0
44'
47'
65'
1:1
86
Удод
Данило
47
Когут
Богдан
99
Кампос
Луан
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
86 Удод ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
-
90 Шевцов ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Попов КириллПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
История личных встреч
Черноморец Од
Верес
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
77.8%
2 победы 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.2
1.25
Среднее время на гол
450
72
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.75
0.8
Среднее время на гол
32
112
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хобленко Алексей
|1
|0.1
|Бутко Богдан
|1
|0.1
|Янаков Денис
|1
|0.1
|Шевцов Илья
|1
|0.1
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0.1
|Ермаков Виталий
|0
|0
|Попов Кирилл I
|0
|0
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Владислав
|2
|0.2
|Клёц Дмитрий
|2
|0.2
|Мрвалевич Марко
|2 (1)
|0.2
|Кампос Луан
|1
|0.1
|Степанюк Руслан
|1
|0.1
|Гайдучик Николай
|1
|0.1
|Вовченко Семён
|1
|0.1
|Mykhaylo Protasevych
|0
|0
|Iago Siqueira
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удод Данило
|3
|0
|Кисель Ярослав
|3
|0
|Петряк Иван
|2
|0
|Джарджу Мозес
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
|Шевцов Илья
|1
|0
|Kyrylo Sigeev
|1
|0
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарай Владислав
|3
|0
|Смиян Максим
|1
|1
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Мрвалевич Марко
|2
|0
|Вовченко Семён
|2
|0
|Iago Siqueira
|2
|0
|Когут Богдан
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Evgeny Shevchenko III
|1
|0
|Куция Георгий
|1
|0
|Mykhaylo Protasevych
|1
|0
|Dmytro Godya
|1
|0
|Кампос Луан
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Верес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Черноморец Од
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Верес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
1
5
Черноморец Од
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Верес
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Пропущено
3
11
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
33%
3
27%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
3
60%
2
18%
76-90
Пропущено
11
13
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
27%
3
23%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
2
15%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0
Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0
Верес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Полесье - Верес 0:0 Верес - Заря 2:1 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Верес - Ингулец 2:2
Полесье - Верес 2:1 Карпаты - Верес 0:1 Верес - ФК Левый Берег 1:3 Колос Ковалёвка - Верес 0:1 Верес - Кривбасс 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2
Результаты матчей
Черноморец Од
Верес
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
5 раз 50%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:4
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
4 раза 40%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Верес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|4
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 2