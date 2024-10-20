Тур: 10. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
Ход матча
48'
0:1
10
Леовижилду
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
21
Jakov
Basic
17
Горбач
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
10 ЛеовижилдуЗащитник
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
-
21 Jakov BasicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Тронтель ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Миаден Бартулович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кузык ДенисЗащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
25 Bandeira
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Заря
Кривбасс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
60
51
Бомбардиры внутри турнира
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джордан
|2
|0.2
|Будковский Филипп
|2
|0.2
|Яцык Александр
|1
|0.1
|Мичин Петар
|1
|0.1
|Герреро Эдуардо
|1
|0.1
|Горбач Игорь
|1
|0.1
|Jakov Basic
|1
|0.1
|Антюх Денис
|0
|0
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Задерака Максим
|1
|0.11
|Кожушко Олег
|1
|0.11
|Созах Даниэль
|1
|0.11
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.11
|Аду Принс
|1
|0.11
|Стецков Тимур
|1 (1)
|0.11
|Кузык Денис
|0
|0
|Лунёв Максим
|0
|0
Карточки
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дришлюк Кирилл
|3
|0
|Будковский Филипп
|2
|0
|Мичин Петар
|2
|0
|Бенито Муйива
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Супряга Владислав
|1
|0
|Тронтель Жан
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Christopher Nwaeze
|1
|0
|Jakov Basic
|1
|0
|Gabriel Eskinja
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|4
|0
|Романчук Александр II
|1
|1
|Bandeira
|2
|0
|_Matteo Amoroso
|2
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Понедельник Андрей
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|По Жан-Морель
|1
|0
|Микитишин Артур
|1
|0
|Дибанго Иван
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
Результаты матчей
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Кривбасс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
3
Заря
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Кривбасс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
2
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
4
36%
1
11%
16-30
1
9%
5
56%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Заря
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оболонь - Заря 2:2 Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0
Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1
Кривбасс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1
Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2
Результаты матчей
Заря
Кривбасс
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Заря
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
36
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|21 - 5
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|15 - 6
|23
|3.
|9
|6
|3
|0
|18 - 6
|21
|4.
|9
|6
|1
|2
|26 - 9
|19
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 13
|15
|6.
|1:0
|9
|4
|2
|3
|8 - 9
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|14 - 4
|13
|8.
|0:1
|10
|4
|0
|6
|9 - 12
|12
|9.
|10
|3
|2
|5
|6 - 10
|11
|10.
|10
|2
|4
|4
|10 - 14
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|4 - 12
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|15.
|10
|1
|2
|7
|5 - 25
|5
|16.
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|3.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|5.
|7
|3
|1
|3
|5 - 7
|10
|6.
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|7.
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|8.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|5 - 14
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|6.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|10.
|10
|0
|5
|5
|6 - 16
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|4
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 2