  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Заря
0:1
Конец матча
Кривбасс
0'
0:1
48' Гол
Созах Даниэль
90'+5
30
Турбаевский
Никита
10
Леовижилду
4
Gabriel
Eskinja
55
Джордан
47
Вантух
Роман
22
Мичин
Петар
21
Jakov
Basic
5
Яцык
Александр
7
Антюх
Денис
17
Горбач
Игорь
28
Будковский
Филипп
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
3
Романчук
Александр
II
15
Драмбаев
Aлександр
21
Кузык
Денис
23
Hrvoje
Ilic
27
_Matteo
Amoroso
22
Вакулко
Юрий
94
Задерака
Максим
9
Созах
Даниэль
20
Микитишин
Артур
Заря
Кривбасс

История личных встреч

Заря
Кривбасс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

60
51

Бомбардиры внутри турнира

Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джордан 2 0.2
Будковский Филипп 2 0.2
Яцык Александр 1 0.1
Мичин Петар 1 0.1
Герреро Эдуардо 1 0.1
Горбач Игорь 1 0.1
Jakov Basic 1 0.1
Антюх Денис 0 0
Кирюханцев Игорь 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Созах Даниэль 2 0.22
Задерака Максим 1 0.11
Кожушко Олег 1 0.11
Yegor Tverdokhlib 1 0.11
Аду Принс 1 0.11
Стецков Тимур 1 (1) 0.11
Кузык Денис 0 0
Лунёв Максим 0 0

Карточки

Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дришлюк Кирилл 3 0
Будковский Филипп 2 0
Мичин Петар 2 0
Бенито Муйива 2 0
Горбач Игорь 2 0
Бартулович Младен 1 0
Вантух Роман 1 0
Супряга Владислав 1 0
Тронтель Жан 1 0
Яцык Александр 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Christopher Nwaeze 1 0
Jakov Basic 1 0
Gabriel Eskinja 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 4 0
Романчук Александр II 1 1
Bandeira 2 0
_Matteo Amoroso 2 0
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Понедельник Андрей 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
По Жан-Морель 1 0
Микитишин Артур 1 0
Дибанго Иван 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0

Результаты матчей

Заря
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Заря
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Кривбасс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
3
Заря
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Кривбасс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
3
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
1
25%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
11%
2
29%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
4
33%
1
11%
16-30
1
8%
5
56%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Заря
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Оболонь - Заря 2:2 Верес - Заря 2:1 Заря - Ворскла 2:0 Колос Ковалёвка - Заря 1:0
Заря - Динамо Киев 0:2 Оболонь - Заря 0:2 Рух Львов - Заря 3:0 Заря - Александрия 1:2 Черноморец Од - Заря 0:1 Заря - Ингулец 2:1 Заря - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Заря - Аль-Раед Бурайда 3:2 Заря - Локомотива Загреб 1:1 Мура - Заря 0:0 Зриньски - Заря 2:1 Белтинци - Заря 3:2 Заря - МТК Будапешт 1:1 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 ЛНЗ Черкасcы - Заря 2:1 Заря - Верес 1:1
Кривбасс
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Кривбасс - Александрия 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 ФК Левый Берег - Кривбасс 0:1
Бетис - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Ингулец 1:1 Кривбасс - Бетис 0:2 Верес - Кривбасс 0:2 Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2

Результаты матчей

Заря
Кривбасс

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Заря
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
2.
Александрия
 9 7 2 0 15 - 6 23
3.
Полесье
 9 6 3 0 18 - 6 21
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
ЛНЗ Черкасcы
 10 4 3 3 12 - 13 15
6.
Кривбасс
 9 4 2 3 8 - 9 14
7.
Рух Львов
 8 3 4 1 14 - 4 13
8.
Заря
 10 4 0 6 9 - 12 12
9.
Черноморец Од
 10 3 2 5 6 - 10 11
10.
Верес
 10 2 4 4 10 - 14 10
11.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
12.
Ворскла
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
ФК Левый Берег
 10 2 2 6 4 - 12 8
14.
Колос Ковалёвка
 10 1 5 4 5 - 8 8
15.
Оболонь
 10 1 2 7 5 - 25 5
16.
Ингулец
 10 0 5 5 6 - 16 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
7.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
8.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
7.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
8.
ФК Левый Берег
 5 1 2 2 3 - 4 5
9.
Ворскла
 7 1 2 4 7 - 10 5
10.
Ингулец
 10 0 5 5 6 - 16 5
11.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
ЛНЗ Черкасcы
 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (3)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Кривбасс Бизимана Джихад 4
Ворскла Скляр Александр 1 2
Весь список
  • 48'
    Г О О О О Л - Созах Даниэль бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Заря 0:1 Кривбасс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный