Тур: 10. Стадион: Арена Львов.
0'
0:1
43' ГолПедросо Жан
45' Желтая карточкаМирошниченко Денис
45' Желтая карточкаКлимчук Юрий
66' Желтая карточкаArtur Shakh
90'+6
Ход матча
43'
45'
66'
77
Сич
Алексей
29
Дидик
Роман
71
Oleh
Fedor
47
Педросо
Жан
10
Невес
Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сич АлексейЗащитник
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Oleh FedorПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
20 Klayver
-
-
63 Marko Sapuha
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Невес ИгорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Сакив ТарасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Костенко ЯнНападающий
-
-
16 Artur Ryabov
-
33 Artur Shakh
-
Главный тренер: Владислав Лупашко
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Краснопир Игорь
|5 (1)
|0.56
|Квасница Илья
|3
|0.33
|Карабин Ярослав
|2
|0.22
|Vitaliy Kholod
|1
|0.11
|Притула Остап
|1 (1)
|0.11
|Рунич Василий
|1
|0.11
|Klayver
|1
|0.11
|Сич Алексей
|0
|0
|Дидик Роман
|0
|0
Карпаты
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чачуа Амбросий
|3
|0.3
|Artur Shakh
|2
|0.2
|Мирошниченко Денис
|1
|0.1
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.1
|Полегенько Павел
|1
|0.1
|Сакив Тарас
|1
|0.1
|Очеретько Олег
|1
|0.1
|Педросо Жан
|1
|0.1
|Клименко Владислав
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дидик Роман
|3
|0
|Klayver
|1
|1
|Сич Алексей
|2
|0
|Vitaliy Roman
|2
|0
|Vitaliy Kholod
|2
|0
|Denys Pidgurskyi
|2
|0
|Квасница Илья
|2
|0
|Климчук Юрий
|1
|0
|Oleh Fedor
|1
|0
Карпаты
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирошниченко Денис
|4
|0
|Адамюк Владимир
|1
|1
|Костенко Ян
|1
|1
|Альварес Пабло
|2
|0
|Artur Shakh
|2
|0
|Лупашко Владислав
|1
|0
|Кемкин Александр
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Карпаты
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
3
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Карпаты
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
4
Рух Львов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Карпаты
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
6
75%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90
Забито
14
11
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
7
50%
1
9%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
18%
76-90
Пропущено
5
14
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
3
60%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0
Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0
Карпаты
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2
Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0
Результаты матчей
Рух Львов
Карпаты
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Карпаты
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
22
14
22
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
82
36
28
36
19
27
18
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|4