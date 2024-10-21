  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Рух Львов
0:1
Конец матча
Карпаты
0'
0:1
43' Гол
Педросо Жан
45' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
45' Желтая карточка
Климчук Юрий
66' Желтая карточка
Artur Shakh
90'+6
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сич
Алексей
4
Vitaliy
Kholod
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
8
Карабин
Ярослав
71
Oleh
Fedor
10
Притула
Остап
7
Климчук
Юрий
95
Краснопир
Игорь
35
Кемкин
Александр
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
47
Педросо
Жан
3
Адамюк
Владимир
23
Альварес
Пабло
8
Чачуа
Амбросий
37
Bruno
Roberto
43
Стениу
Сантуш
10
Невес
Игор
20
Очеретько
Олег
Рух Львов
Карпаты

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Краснопир Игорь 5 (1) 0.56
Квасница Илья 3 0.33
Карабин Ярослав 2 0.22
Vitaliy Kholod 1 0.11
Притула Остап 1 (1) 0.11
Рунич Василий 1 0.11
Klayver 1 0.11
Сич Алексей 0 0
Дидик Роман 0 0
Карпаты
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чачуа Амбросий 3 0.3
Artur Shakh 2 0.2
Мирошниченко Денис 1 0.1
Yevgen Pidlepenets 1 0.1
Полегенько Павел 1 0.1
Сакив Тарас 1 0.1
Очеретько Олег 1 0.1
Педросо Жан 1 0.1
Клименко Владислав 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дидик Роман 3 0
Klayver 1 1
Сич Алексей 2 0
Vitaliy Roman 2 0
Vitaliy Kholod 2 0
Denys Pidgurskyi 2 0
Квасница Илья 2 0
Климчук Юрий 1 0
Oleh Fedor 1 0
Карпаты
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирошниченко Денис 4 0
Адамюк Владимир 1 1
Костенко Ян 1 1
Альварес Пабло 2 0
Artur Shakh 2 0
Лупашко Владислав 1 0
Кемкин Александр 1 0
Очеретько Олег 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Карпаты
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Рух Львов
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Карпаты
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
4
Рух Львов
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Карпаты
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
6
75%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
3
75%
1
14%
76-90

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
7
50%
1
9%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
2
18%
76-90

Пропущено

5
14
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
3
60%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Ворскла - Рух Львов 0:0
Рух Львов - Ингулец 5:0 Рух Львов - Заря 3:0 ЛНЗ Черкасcы - Рух Львов 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:4 Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1 Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0
Карпаты
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Карпаты - Ингулец 0:0 Карпаты - Полесье 1:3 Черноморец Од - Карпаты 0:1 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2
Карпаты - Верес 0:1 Карпаты - Ворскла 1:1 ЛНЗ Черкасcы - Карпаты 2:1 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Карпаты - Кривбасс 3:0 Верес - Карпаты 0:0 Карпаты - Нива Тернополь 3:3 Карпаты - Буковина 2:3 Карпаты - Агробизнес 1:1 Карпаты - Прикарпатье 1:1 Карпаты - Металлист-1925 0:1 Карпаты - Минай 3:1 Ингулец - Карпаты 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФСК Мариуполь - Карпаты 1:2 Виктория Николаевка - Карпаты 0:0

Результаты матчей

Рух Львов
Карпаты

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Карпаты

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
1
4
2
2
2.5
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
6
1.5
2
8
3
6
2.5
1
9
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
2.
Александрия
 9 7 2 0 15 - 6 23
3.
Полесье
 9 6 3 0 18 - 6 21
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
ЛНЗ Черкасcы
 10 4 3 3 12 - 13 15
6.
Кривбасс
 9 4 2 3 8 - 9 14
7.
Рух Львов
 9 3 4 2 14 - 5 13
8.
Заря
 10 4 0 6 9 - 12 12
9.
Карпаты
 10 3 3 4 11 - 14 12
10.
Черноморец Од
 10 3 2 5 6 - 10 11
11.
Верес
 10 2 4 4 10 - 14 10
12.
Ворскла
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
ФК Левый Берег
 10 2 2 6 4 - 12 8
14.
Колос Ковалёвка
 10 1 5 4 5 - 8 8
15.
Оболонь
 10 1 2 7 5 - 25 5
16.
Ингулец
 10 0 5 5 6 - 16 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
5.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
6.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
7.
Рух Львов
 4 2 1 1 8 - 1 7
8.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
7.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
ФК Левый Берег
 5 1 2 2 3 - 4 5
10.
Ворскла
 7 1 2 4 7 - 10 5
11.
Ингулец
 10 0 5 5 6 - 16 5
12.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
ЛНЗ Черкасcы
 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (3)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Кривбасс Бизимана Джихад 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рух Львов 0:1 Карпаты онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный