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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:1
Конец матча
Эюпспор
0'
0:1
28' Гол
Тиам Маме
56' Желтая карточка
Эргюн Онур
58' Желтая карточка
Luccas Claro
1:1
59' Пенальти
Опоку Джером
62' Желтая карточка
Фигейредо Жоау
90'+10

Ход матча

28'
0:1
Тиам Маме
(Кутуджу Ахмед)
56'
Эргюн Онур
 
58'
 
Luccas Claro
59'
Опоку Джером
1:1
62'
Фигейредо Жоау
 
63'
 
Сайс Самуэль
Кутуджу Ахмед
63'
 
Токёз Дорукхан
Шелви Джонджо
69'
Пёнтек Кшиштоф
Пелкас Димитрис
 
79'
 
Акбунар Халиль
Акбаба Эмре
81'
Озджан Беркай
Фигейредо Жоау
 
81'
Оздемир Берат
Эргюн Онур
 
87'
 
Бруно Джанни
Тиам Маме

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
16
Шенгезер
Мухаммед
8
Кеман
Оливье
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
42
Шахинер
Омер
Али
13
Креспо
Мигель
4
Эргюн
Онур
23
Тюрюдж
Дениз
14
Пелкас
Димитрис
91
Давидсон
25
Фигейредо
Жоау
1
Озер
Берке
15
Дюбуа
Лео
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
88
Эркин
Джанер
57
Melih
Kabasakal
16
Шелви
Джонджо
23
Кутуджу
Ахмед
8
Акбаба
Эмре
40
Ампем
Принц
9
Тиам
Маме
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1
Эюпспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 5 0.56
Фигейредо Жоау 5 0.56
Тюрюдж Дениз 2 0.22
Опоку Джером 1 (1) 0.11
Гюрлер Сердар 1 0.11
Дуарте Леонардо 1 0.11
Пелкас Димитрис 0 0
Кеман Оливье 0 0
Лима Лукас 0 0
Креспо Мигель 0 0
Оздемир Берат 0 0
Кени Филипп 0 0
Гюрелер Хамза 0 0
Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутуджу Ахмед 4 0.4
Тиам Маме 4 0.4
Сайс Самуэль 3 0.3
Акбаба Эмре 2 (1) 0.2
Бруно Джанни 1 0.1
Акбунар Халиль 1 0.1
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кеман Оливье 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Ба Уссейну 2 0
Эргюн Онур 2 0
Оздемир Берат 2 0
Пелкас Димитрис 0 1
Гюрлер Сердар 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0
Лима Лукас 1 0
Дуарте Леонардо 1 0
Фигейредо Жоау 1 0
Давидсон 1 0
Креспо Мигель 1 0
Опоку Джером 1 0
Гюрелер Хамза 1 0
Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидтше Фредрик 3 0
Melih Kabasakal 3 0
Ялчин Робин 2 0
Кутуджу Ахмед 2 0
Эркин Джанер 1 0
Шелви Джонджо 1 0
Luccas Claro 1 0
Акбунар Халиль 1 0
Тиам Маме 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Озер Берке 1 0
Сешлар Свит 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Эюпспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
6
Истанбул Башакшехир
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эюпспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
8
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Эюпспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
4
27%
3
20%
76-90

Пропущено

11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1
Эюпспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1
Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Эюпспор

Точный счет

1:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Эюпспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2
2
2
3.5
1
3
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
3
6
1.5
3
7
2
7
2.5
2
8
2
7
3.5
1
9
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 10 9 1 0 28 - 8 28
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Фенербахче
 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
5.
Эюпспор
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
6.
Гёзтепе
 Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
9.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
10.
Коньяспор
 Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
11.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Касымпаша
 Заявка 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Бодрумспор
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
15.
Газиантеп
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Бешикташ
 0:1 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
11.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Газиантеп
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 1:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
17.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 6 (1)
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Кутуджу Ахмед сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
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    • 28'
      Г О О О О Л - Тиам Маме бьет в цель!
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