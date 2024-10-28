Тур: 10. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
1:1
Конец матча
0'
0:1
28' ГолТиам Маме
56' Желтая карточкаЭргюн Онур
58' Желтая карточкаLuccas Claro
1:1
59' ПенальтиОпоку Джером
62' Желтая карточкаФигейредо Жоау
90'+10
Ход матча
28'
0:1
56'
58'
59'
1:1
62'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
23
Тюрюдж
Дениз
91
Давидсон
15
Дюбуа
Лео
88
Эркин
Джанер
40
Ампем
Принц
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
-
91 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
- Защитник
-
27 Ба УссейнуЗащитник
-
17 Беяз ОмерПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Джало МатшуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Ампем ПринцПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
-
99 Бруно ДжанниНападающий
-
71 Birkan Tetik
-
28 Ilter Taskin
-
Главный тренер: Kerem Yavas
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|0.56
|Фигейредо Жоау
|5
|0.56
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.22
|Опоку Джером
|1 (1)
|0.11
|Гюрлер Сердар
|1
|0.11
|Дуарте Леонардо
|1
|0.11
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
|Креспо Мигель
|0
|0
|Оздемир Берат
|0
|0
|Кени Филипп
|0
|0
|Гюрелер Хамза
|0
|0
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутуджу Ахмед
|4
|0.4
|Тиам Маме
|4
|0.4
|Сайс Самуэль
|3
|0.3
|Акбаба Эмре
|2 (1)
|0.2
|Бруно Джанни
|1
|0.1
|Акбунар Халиль
|1
|0.1
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кеман Оливье
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Ба Уссейну
|2
|0
|Эргюн Онур
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|0
|1
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Дуарте Леонардо
|1
|0
|Фигейредо Жоау
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Опоку Джером
|1
|0
|Гюрелер Хамза
|1
|0
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Melih Kabasakal
|3
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|Эркин Джанер
|1
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Luccas Claro
|1
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Сешлар Свит
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Эюпспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
6
Истанбул Башакшехир
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эюпспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
8
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Эюпспор
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
3
27%
3
43%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
6 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
1
7%
3
20%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
4
27%
2
13%
46-60
3
20%
4
27%
61-75
4
27%
3
20%
76-90
Пропущено
11
11
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
27%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
2
18%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Целе - Истанбул Башакшехир 5:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 1:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Бодрумспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1
Эюпспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Эюпспор - Гёзтепе 1:0 Коньяспор - Эюпспор 2:1 Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1
Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0 Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Эюпспор
Точный счет
1:1
2 раза 50%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Эюпспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
91
36
37
27
28
27
19
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|28 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 16
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|0:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4