Тур: 10. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
1:0
Первый тайм: 29'
Ход матча
13'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
23
Айхан
Кан
53
Йылмаз
Барыш
11
Акгюн
Юнус
73
Н'Дур
Шер
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
53 Йылмаз БарышЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Келес ДжанПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
История личных встреч
Галатасарай
Бешикташ
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
37 матчей
45.9%
16.2%
37.9%
17 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
37.8%
51.4%
10.8%
14 побед 19 ничьих 4 победы
Второй тайм
27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.72
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.37
1.11
Среднее время на гол
65
81
Всего голов
57
39
Голов в среднем за матч
1.54
1.05
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
58
85
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йылмаз Барыш
|4
|0.4
|Икарди Мауро
|4 (1)
|0.4
|Мертенс Дрис
|3
|0.3
|Осимхен Виктор
|3
|0.3
|Габриэл Барбоза
|2
|0.2
|Бачуайи Миши
|2
|0.2
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.2
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0.2
|Акгюн Юнус
|2
|0.2
|Санчес Давинсон
|2
|0.2
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Демирбай Керем
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Балтаджи Метаган
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|8 (5)
|0.89
|Силва Рафа
|3
|0.33
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.33
|Рашица Милот
|1
|0.11
|Мучи Эрнест
|1
|0.11
|Габриэль Паулиста
|1
|0.11
|Киличсой Семих
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
|Масуаку Артур
|0
|0
|Н'Дур Шер
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айхан Кан
|3
|0
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0
|Санчес Давинсон
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Муслера Фернандо
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Торрейра Лукас
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|4
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Гюнок Мерт
|2
|0
|Топчу Эмир Хан
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Свенссон Юнас
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Галатасарай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
10
Галатасарай
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Бешикташ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
14
12
Голы по времени матча
Забито
14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
4
57%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90
Забито
11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
25
17
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
4
16%
1
6%
1-15
6
24%
4
24%
16-30
4
16%
5
29%
29%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
20%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2
Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2
Бешикташ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3
Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0
Результаты матчей
Галатасарай
Бешикташ
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
63
26
27
17
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|10
|9
|1
|0
|28 - 8
|28
|2.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|20 - 10
|22
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 7
|20
|4.
|0:1 Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 11
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 11
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|9.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|9 - 8
|12
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 16
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|12 - 20
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|12 - 16
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|6 - 16
|10
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|9 - 15
|8
|18.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 5
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|0:1 Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 9
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|0:1 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|8
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|6 (1)
|Фенербахче
|Тадич Душан
|5 (3)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|1 5
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Аланьяспор
|Балковец Юре
|4