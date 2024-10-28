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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Галатасарай
1:0
Первый тайм: 29'
Бешикташ
0'
1:0
13' Гол
Санчес Давинсон

Ход матча

13'
Санчес Давинсон
(Габриэл Барбоза)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
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Галатасарай
Ничья
Бешикташ
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
53
Йылмаз
Барыш
7
Шаллаи
Роланд
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
11
Акгюн
Юнус
9
Икарди
Мауро
45
Осимхен
Виктор
30
Дестаноглу
Эрсин
2
Свенссон
Юнас
14
Удуохаи
Феликс
53
Топчу
Эмир
Хан
26
Масуаку
Артур
73
Н'Дур
Шер
83
Фернандеш
Жедсон
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
9
Киличсой
Семих
17
Иммобиле
Чиро
Галатасарай
4-4-2
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Бешикташ

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

37 матчей

45.9%
16.2%
37.9%
17 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.8%
51.4%
10.8%
14 побед 19 ничьих 4 победы

Второй тайм

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:5
С
0:1
С
2:1
С
3:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
0:1
С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
0:2
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
3:3
С
2:2
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
3:0
С
2:1
С
4:2
С
1:0

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.72
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.37
1.11

Среднее время на гол

65
81

Всего голов

57
39

Голов в среднем за матч

1.54
1.05

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Барыш 4 0.4
Икарди Мауро 4 (1) 0.4
Мертенс Дрис 3 0.3
Осимхен Виктор 3 0.3
Габриэл Барбоза 2 0.2
Бачуайи Миши 2 0.2
Актюркоглу Мухаммед 2 0.2
Бардакджи Абдулкерим 2 0.2
Акгюн Юнус 2 0.2
Санчес Давинсон 2 0.2
Торрейра Лукас 0 0
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Балтаджи Метаган 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 8 (5) 0.89
Силва Рафа 3 0.33
Фернандеш Жедсон 3 0.33
Рашица Милот 1 0.11
Мучи Эрнест 1 0.11
Габриэль Паулиста 1 0.11
Киличсой Семих 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Мариу Жоау 0 0
Масуаку Артур 0 0
Н'Дур Шер 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айхан Кан 3 0
Бардакджи Абдулкерим 2 0
Санчес Давинсон 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Окан Бурук 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Демирбай Керем 1 0
Торрейра Лукас 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 4 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Иммобиле Чиро 2 0
Гюнок Мерт 2 0
Топчу Эмир Хан 2 0
Киличсой Семих 2 0
Свенссон Юнас 1 0
Колли Омар 1 0
Силва Рафа 1 0
Рашица Милот 1 0
Дестаноглу Эрсин 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Галатасарай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
10
Галатасарай
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Бешикташ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

14
12

Голы по времени матча

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
14%
0
0%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
1
7%
4
57%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
50%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

25
17
14 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
4
16%
1
6%
1-15
6
24%
4
24%
16-30
4
16%
5
29%
29%
31-45
5
20%
2
12%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
5
20%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
4
40%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2
Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2
Бешикташ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3
Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0

Результаты матчей

Галатасарай
Бешикташ

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
6
2
6
3
2.5
2
6
2
7
3.5
1
7
2
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 10 9 1 0 28 - 8 28
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Фенербахче
 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Бешикташ
 0:1 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
5.
Эюпспор
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
6.
Гёзтепе
 Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
9.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
10.
Коньяспор
 Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
11.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Касымпаша
 Заявка 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Бодрумспор
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
15.
Газиантеп
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 6 5 1 0 15 - 5 16
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Бешикташ
 0:1 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
11.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Газиантеп
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 1:0 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 0:1 Заявка 5 2 2 1 7 - 3 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
17.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 6 (1)
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Габриэл Барбоза сделал результативную передачу.
  • 13'
    Г О О О О Л - Санчес Давинсон бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Галатасарай
Ничья
Бешикташ
1.87
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4.30
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