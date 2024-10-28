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  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Галатасарай
2:1
Конец матча
Бешикташ
0'
1:0
13' Гол
Санчес Давинсон
36' Желтая карточка
Айхан Кан
45' Желтая карточка
Йылмаз Барыш
62' Желтая карточка
Санчес Давинсон
2:0
67' Гол
Осимхен Виктор
67' Желтая карточка
Дестаноглу Эрсин
80' Желтая карточка
Торрейра Лукас
82' Желтая карточка
Топчу Эмир Хан
89' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
2:1
90' Гол
Мучи Эрнест
90'+7

Ход матча

13'
Санчес Давинсон
(Габриэл Барбоза)
1:0
36'
Айхан Кан
 
45'
Йылмаз Барыш
 
51'
Йелерт Элиас
Айхан Кан
 
62'
Санчес Давинсон
 
67'
Осимхен Виктор
(Габриэл Барбоза)
2:0
67'
 
Дестаноглу Эрсин
68'
 
Мучи Эрнест
Мариу Жоау
80'
Торрейра Лукас
 
82'
 
Топчу Эмир Хан
82'
Мертенс Дрис
Осимхен Виктор
 
83'
Демирбай Керем
Торрейра Лукас
 
85'
 
Булут Онур
Свенссон Юнас
85'
 
Сануч Тайиб
Топчу Эмир Хан
89'
 
Иммобиле Чиро
90'
Бачуайи Миши
Икарди Мауро
 
90'
Балтаджи Метаган
Йылмаз Барыш
 
90'
2:1
Мучи Эрнест
(Н'Дур Шер)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
53
Йылмаз
Барыш
7
Шаллаи
Роланд
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
11
Акгюн
Юнус
9
Икарди
Мауро
45
Осимхен
Виктор
30
Дестаноглу
Эрсин
2
Свенссон
Юнас
14
Удуохаи
Феликс
53
Топчу
Эмир
Хан
26
Масуаку
Артур
73
Н'Дур
Шер
83
Фернандеш
Жедсон
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
9
Киличсой
Семих
17
Иммобиле
Чиро
Галатасарай
4-4-2
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Бешикташ

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

37 матчей

45.9%
16.2%
37.9%
17 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

37.8%
51.4%
10.8%
14 побед 19 ничьих 4 победы

Второй тайм

27%
35.1%
37.9%
10 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

С
0:5
С
0:1
С
2:1
С
3:1
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
3:1
С
2:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
3:0
С
0:1
С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
0:2
С
1:0
С
0:3
С
2:1
С
3:3
С
2:2
С
0:2
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
3:0
С
2:1
С
4:2
С
1:0

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.72
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.37
1.11

Среднее время на гол

65
81

Всего голов

57
39

Голов в среднем за матч

1.54
1.05

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 76%
Меньше 24%
9
19
Больше 51%
Меньше 49%
18
8
Больше 22%
Меньше 78%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 4 0.4
Йылмаз Барыш 4 0.4
Икарди Мауро 4 (1) 0.4
Мертенс Дрис 3 0.3
Габриэл Барбоза 2 0.2
Бачуайи Миши 2 0.2
Актюркоглу Мухаммед 2 0.2
Бардакджи Абдулкерим 2 0.2
Акгюн Юнус 2 0.2
Санчес Давинсон 2 0.2
Торрейра Лукас 0 0
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Балтаджи Метаган 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 8 (5) 0.89
Силва Рафа 3 0.33
Фернандеш Жедсон 3 0.33
Мучи Эрнест 2 0.22
Рашица Милот 1 0.11
Габриэль Паулиста 1 0.11
Н'Дур Шер 0 0
Киличсой Семих 0 0
Свенссон Юнас 0 0
Мариу Жоау 0 0
Масуаку Артур 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айхан Кан 4 0
Санчес Давинсон 3 0
Бардакджи Абдулкерим 2 0
Торрейра Лукас 2 0
Йылмаз Барыш 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Окан Бурук 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Демирбай Керем 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 4 0
Иммобиле Чиро 3 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0
Топчу Эмир Хан 3 0
Гюнок Мерт 2 0
Дестаноглу Эрсин 2 0
Киличсой Семих 2 0
Свенссон Юнас 1 0
Колли Омар 1 0
Силва Рафа 1 0
Рашица Милот 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бешикташ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
3
Галатасарай
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бешикташ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
10
Галатасарай
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Бешикташ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

14
13

Голы по времени матча

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
19%
0
0%
1-15
5
31%
0
0%
16-30
1
6%
4
50%
31-45
1
6%
1
13%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
3
38%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
67%
1
25%
76-90

Забито

11
10
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
18%
1
10%
1-15
1
9%
4
40%
16-30
3
27%
1
10%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

27
18
15 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
0 Не забивали 0
5
19%
1
6%
1-15
6
22%
4
22%
16-30
4
15%
5
28%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
5
19%
6
33%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
2
29%
1-15
2
18%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
5
45%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Галатасарай - Эльфсборг 4:3 Антальяспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Аланьяспор 1:0 РФШ Рига - Галатасарай 2:2
Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2
Бешикташ
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Лион - Бешикташ 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Газиантеп - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3
Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0

Результаты матчей

Галатасарай
Бешикташ

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
5
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
1
3
1
5
3.5
1
3
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
4
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
1.5
Больше Меньше
6
3
6
4
2.5
2
7
2
8
3.5
1
8
2
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 10 9 1 0 29 - 9 28
2.
Самсунспор
 Заявка 10 7 1 2 20 - 10 22
3.
Фенербахче
 Заявка 9 6 2 1 20 - 7 20
4.
Бешикташ
 Заявка 9 6 2 1 18 - 7 20
5.
Эюпспор
 Заявка 10 4 4 2 15 - 11 16
6.
Гёзтепе
 Заявка 9 4 3 2 16 - 11 15
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8.
Сивасспор
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
9.
Трабзонспор
 Заявка 9 2 6 1 9 - 8 12
10.
Коньяспор
 Заявка 10 3 2 5 11 - 16 11
11.
Антальяспор
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Касымпаша
 Заявка 10 2 5 3 12 - 16 11
13.
Ризеспор
 Заявка 9 3 1 5 6 - 16 10
14.
Бодрумспор
 Заявка 10 3 1 6 8 - 13 10
15.
Газиантеп
 Заявка 9 2 3 4 12 - 14 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 10 2 3 5 9 - 14 9
17.
Кайсериспор
 Заявка 9 1 5 3 9 - 15 8
18.
Хатайспор
 Заявка 9 0 3 6 7 - 15 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 9 0 1 8 9 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 16 - 6 16
2.
Гёзтепе
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Бешикташ
 Заявка 4 4 0 0 10 - 3 12
4.
Эюпспор
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
5.
Фенербахче
 Заявка 4 3 0 1 7 - 3 9
6.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Трабзонспор
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Антальяспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
11.
Бодрумспор
 Заявка 5 2 0 3 6 - 5 6
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
13.
Газиантеп
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
14.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Касымпаша
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
17.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 2 2 5 - 9 2
18.
Хатайспор
 Заявка 5 0 2 3 2 - 7 2
19.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 0 5 5 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2.
Галатасарай
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
3.
Фенербахче
 Заявка 5 3 2 0 13 - 4 11
4.
Касымпаша
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Бешикташ
 Заявка 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Сивасспор
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 2 1 2 4 - 5 7
8.
Ризеспор
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
10.
Коньяспор
 Заявка 6 2 0 4 8 - 13 6
11.
Эюпспор
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
12.
Газиантеп
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
13.
Антальяспор
 Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
14.
Бодрумспор
 Заявка 5 1 1 3 2 - 8 4
15.
Трабзонспор
 Заявка 5 0 4 1 2 - 3 4
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
17.
Гёзтепе
 Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 8 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 8
Фенербахче Джеко Эдин 6 (1)
Фенербахче Тадич Душан 5 (3)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 1 5
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Аланьяспор Балковец Юре 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Йылмаз Барыш получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Айхан Кан получил желтую карточку от судьи
    • 13'
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