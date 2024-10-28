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  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 8.
Омония 29-го Мая
1:1
Первый тайм: 44'
Пафос
0'
1:0
9' Гол
Труич Никола
1:1
20' Гол
Жайро
38' Желтая карточка
Десланд Сильвен

Ход матча

9'
Труич Никола
1:0
20'
1:1
Жайро
38'
Десланд Сильвен
 
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Омония 29-го Мая
Ничья
Пафос
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Все Коэффициенты
Омония 29-го Мая
Пафос

История личных встреч

Омония 29-го Мая
Пафос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труич Никола 3 (1) 0.38
Iasonas Pikis 1 0.13
Jay Enem 1 0.13
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 6 0.75
Силва Андерсон 4 0.5
Гольдар Давид 3 0.38
Жажа Коэльо 2 0.25
Драгомир Влад 2 0.25
Танкович Муамер 1 0.13
Родригеш Педру 1 0.13
Шуньич Иван 1 0.13

Карточки

Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труич Никола 3 0
Sotiris Fiakas 3 0
Хейлен Майкл 2 0
Вилер Христос 2 0
Факундо Гарсия 2 0
Карп Кэтэлин 1 0
Кономис Пантелис 1 0
Десланд Сильвен 1 0
Псалтис Парис 1 0
Iasonas Pikis 1 0
Фернандес Рашаан 1 0
Andreas Artemiou 1 0
Фернандес Альберто 1 0
Рамос Да Пенья 1 0
Lefteris Alambritis 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жажа Коэльо 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Шуньич Иван 2 0
Нател Лео 2 0
Наме Мустафа 2 0
Силва Андерсон 2 0
Танкович Муамер 1 0
Гольдар Давид 1 0
Люккассен Деррик 1 0
Бруно V 1 0
Коррея Жоау 1 0
Драгомир Влад 1 0
Кина Домингуш 1 0

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Омония 29-го Мая
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
12
Омония 29-го Мая
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Пафос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
100%
4
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

4
19
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
50%
4
21%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
1
25%
6
32%
61-75
0
0%
4
21%
76-90

Пропущено

11
4
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
1
25%
1-15
3
27%
2
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Омония 29-го Мая
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0
Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0
Пафос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4
Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
Пафос

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Омония 29-го Мая
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
6
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1:1 8 6 2 0 20 - 5 20
2.
Арис Лимасол
 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Омония Никосия
 2:1 8 5 0 3 12 - 8 15
4.
АЕК Ларнака
 8 4 2 2 10 - 8 14
5.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
6.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Аполлон
 7 4 1 2 9 - 6 13
8.
Анортосис
 7 2 2 3 8 - 9 8
9.
Кармиотисса
 1:2 8 2 2 4 7 - 14 8
10.
Омония Арадиппу
 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
Эносис
 8 2 1 5 5 - 13 7
12.
Этникос Ахна
 8 1 3 4 13 - 19 6
13.
Неа Саламина
 8 1 0 7 9 - 22 3
14.
Омония 29-го Мая
 1:1 8 0 3 5 5 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 1:1 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 2:1 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Аполлон
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
8.
Кармиотисса
 1:2 5 1 1 3 5 - 9 4
9.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Омония 29-го Мая
 1:1 5 0 2 3 4 - 8 2
11.
Омония Арадиппу
 5 0 2 3 1 - 10 2
12.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
13.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
14.
Неа Саламина
 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
Пафос
 1:1 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Аполлон
 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Омония Никосия
 2:1 4 2 0 2 5 - 6 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Кармиотисса
 1:2 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Анортосис
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Омония 29-го Мая
 1:1 3 0 1 2 1 - 4 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Кармиотисса Думбия Абубакар 4
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Весь список
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Омония 29-го Мая
Ничья
Пафос
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