Тур: 8.
1:1
Первый тайм: 44'
Ход матча
9'
1:0
20'
1:1
38'
- Основной состав
-
23 Бролль КевинВратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
10 Fabinho IV
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроНападающий
-
7 БруноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Карседо Хуан Карлос
История личных встреч
Омония 29-го Мая
Пафос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труич Никола
|3 (1)
|0.38
|Iasonas Pikis
|1
|0.13
|Jay Enem
|1
|0.13
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|6
|0.75
|Силва Андерсон
|4
|0.5
|Гольдар Давид
|3
|0.38
|Жажа Коэльо
|2
|0.25
|Драгомир Влад
|2
|0.25
|Танкович Муамер
|1
|0.13
|Родригеш Педру
|1
|0.13
|Шуньич Иван
|1
|0.13
Карточки
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труич Никола
|3
|0
|Sotiris Fiakas
|3
|0
|Хейлен Майкл
|2
|0
|Вилер Христос
|2
|0
|Факундо Гарсия
|2
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Кономис Пантелис
|1
|0
|Десланд Сильвен
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Iasonas Pikis
|1
|0
|Фернандес Рашаан
|1
|0
|Andreas Artemiou
|1
|0
|Фернандес Альберто
|1
|0
|Рамос Да Пенья
|1
|0
|Lefteris Alambritis
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жажа Коэльо
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Шуньич Иван
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Силва Андерсон
|2
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Люккассен Деррик
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Омония 29-го Мая
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пафос
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
12
Омония 29-го Мая
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Пафос
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
2
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
1
12
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
100%
4
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
4
19
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
50%
4
21%
31-45
1
25%
2
11%
46-60
1
25%
6
32%
61-75
0
0%
4
21%
76-90
Пропущено
11
4
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
18%
1
25%
1-15
3
27%
2
50%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0
Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0
Пафос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4
Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
Пафос
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Омония 29-го Мая
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
61
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|8
|6
|2
|0
|20 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|2:1
|8
|5
|0
|3
|12 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|6.
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|8.
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|9.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|7 - 14
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|11.
|8
|2
|1
|5
|5 - 13
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|13 - 19
|6
|13.
|8
|1
|0
|7
|9 - 22
|3
|14.
|1:1
|8
|0
|3
|5
|5 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|2:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|1:2
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|10.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|3.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|2:1
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|14.
|1:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2