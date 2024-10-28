  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 8.
Омония 29-го Мая
1:2
Конец матча
Пафос
0'
1:0
9' Гол
Труич Никола
1:1
20' Гол
Жайро
38' Желтая карточка
Десланд Сильвен
1:2
66' Гол
Шуньич Иван
83' Желтая карточка
Люккассен Деррик
83' Желтая карточка
Iasonas Pikis
90'+5
Омония 29-го Мая
Пафос

История личных встреч

Омония 29-го Мая
Пафос

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труич Никола 3 (1) 0.38
Iasonas Pikis 1 0.13
Jay Enem 1 0.13
Пафос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жайро 6 0.75
Силва Андерсон 4 0.5
Гольдар Давид 3 0.38
Жажа Коэльо 2 0.25
Шуньич Иван 2 0.25
Драгомир Влад 2 0.25
Танкович Муамер 1 0.13
Родригеш Педру 1 0.13

Карточки

Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труич Никола 3 0
Sotiris Fiakas 3 0
Хейлен Майкл 2 0
Вилер Христос 2 0
Десланд Сильвен 2 0
Факундо Гарсия 2 0
Iasonas Pikis 2 0
Карп Кэтэлин 1 0
Кономис Пантелис 1 0
Псалтис Парис 1 0
Фернандес Рашаан 1 0
Andreas Artemiou 1 0
Фернандес Альберто 1 0
Рамос Да Пенья 1 0
Lefteris Alambritis 1 0
Пафос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жажа Коэльо 2 0
Сильва Хонатан 2 0
Люккассен Деррик 2 0
Шуньич Иван 2 0
Нател Лео 2 0
Наме Мустафа 2 0
Силва Андерсон 2 0
Танкович Муамер 1 0
Гольдар Давид 1 0
Бруно V 1 0
Коррея Жоау 1 0
Драгомир Влад 1 0
Кина Домингуш 1 0

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
0
Омония 29-го Мая
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пафос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
12
Омония 29-го Мая
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Пафос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

9
3
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
33%
1-15
3
33%
2
67%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
100%
4
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

5
21
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
1
20%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
40%
4
19%
31-45
1
20%
2
10%
46-60
1
20%
7
33%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

13
5
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
15%
2
40%
1-15
4
31%
2
40%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Омония 29-го Мая
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0
Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0
Пафос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4
Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0

Результаты матчей

Омония 29-го Мая
Пафос

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Омония 29-го Мая
Пафос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
7
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 8 7 1 0 21 - 5 22
2.
Арис Лимасол
 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
АПОЭЛ
 8 5 1 2 18 - 5 16
4.
Омония Никосия
 8 5 0 3 16 - 9 15
5.
АЕК Ларнака
 8 4 2 2 10 - 8 14
6.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Аполлон
 7 4 1 2 9 - 6 13
8.
Анортосис
 8 2 2 4 8 - 11 8
9.
Омония Арадиппу
 8 2 2 4 5 - 12 8
10.
Кармиотисса
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Эносис
 8 2 1 5 5 - 13 7
12.
Этникос Ахна
 8 1 3 4 13 - 19 6
13.
Неа Саламина
 8 1 0 7 9 - 22 3
14.
Омония 29-го Мая
 8 0 2 6 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Аполлон
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
АПОЭЛ
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Кармиотисса
 5 1 1 3 6 - 13 4
10.
Омония Арадиппу
 5 0 2 3 1 - 10 2
11.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Омония 29-го Мая
 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
14.
Неа Саламина
 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
4.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Аполлон
 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Омония Никосия
 4 2 0 2 9 - 7 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Анортосис
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Кармиотисса Думбия Абубакар 4
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Омония 29-го Мая 1:2 Пафос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный