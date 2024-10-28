Тур: 8.
1:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолТруич Никола
1:1
20' ГолЖайро
38' Желтая карточкаДесланд Сильвен
1:2
66' ГолШуньич Иван
83' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
83' Желтая карточкаIasonas Pikis
90'+5
Ход матча
9'
1:0
20'
1:1
38'
66'
1:2
81'
83'
83'
- Основной состав
-
23 Бролль КевинВратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Карп КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
92 Труич НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
10 Fabinho IV
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Шуньич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ЖайроНападающий
-
7 БруноНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Коррея ЖоауЗащитник
- Защитник
-
25 Наме МустафаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жажа КоэльоНападающий
- Нападающий
-
70 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Карседо Хуан Карлос
История личных встреч
Омония 29-го Мая
Пафос
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труич Никола
|3 (1)
|0.38
|Iasonas Pikis
|1
|0.13
|Jay Enem
|1
|0.13
Пафос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жайро
|6
|0.75
|Силва Андерсон
|4
|0.5
|Гольдар Давид
|3
|0.38
|Жажа Коэльо
|2
|0.25
|Шуньич Иван
|2
|0.25
|Драгомир Влад
|2
|0.25
|Танкович Муамер
|1
|0.13
|Родригеш Педру
|1
|0.13
Карточки
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труич Никола
|3
|0
|Sotiris Fiakas
|3
|0
|Хейлен Майкл
|2
|0
|Вилер Христос
|2
|0
|Десланд Сильвен
|2
|0
|Факундо Гарсия
|2
|0
|Iasonas Pikis
|2
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Кономис Пантелис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Фернандес Рашаан
|1
|0
|Andreas Artemiou
|1
|0
|Фернандес Альберто
|1
|0
|Рамос Да Пенья
|1
|0
|Lefteris Alambritis
|1
|0
Пафос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жажа Коэльо
|2
|0
|Сильва Хонатан
|2
|0
|Люккассен Деррик
|2
|0
|Шуньич Иван
|2
|0
|Нател Лео
|2
|0
|Наме Мустафа
|2
|0
|Силва Андерсон
|2
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Гольдар Давид
|1
|0
|Бруно V
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Драгомир Влад
|1
|0
|Кина Домингуш
|1
|0
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Пафос
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
0
Омония 29-го Мая
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Пафос
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
12
Омония 29-го Мая
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Пафос
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
4
9
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
9
3
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
22%
1
33%
1-15
3
33%
2
67%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
1
12
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
100%
4
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
5
21
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 0
1
20%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
40%
4
19%
31-45
1
20%
2
10%
46-60
1
20%
7
33%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
13
5
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
15%
2
40%
1-15
4
31%
2
40%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0
Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония 29-го Мая - Олимпиакос Никосия 1:0
Пафос
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Пафос - Хайденхайм 0:1 Пафос - Кармиотисса 4:0 Эносис - Пафос 1:2 Петрокуб - Пафос 1:4
Пафос - Арис Лимасол 1:1 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АЕЛ Лимасол - Пафос 1:3 Пафос - Неа Саламина 4:0 Пафос - Анортосис 3:1 АЕК Ларнака - Пафос 0:2 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 Пафос - ЦСКА-1948 4:0 ЦСКА-1948 - Пафос 2:1 Пафос - Жальгирис 3:0 Жальгирис - Пафос 2:1 Пафос - Эльфсборг 2:5 Эльфсборг - Пафос 3:0 Пафос - Панатинаикос 0:0 Пафос - Легия 1:0
Результаты матчей
Омония 29-го Мая
Пафос
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Омония 29-го Мая
Пафос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
71
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2