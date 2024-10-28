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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 8.
Кармиотисса
0:0
Первый тайм: 10'
Омония Никосия
0'
Лучшие коэффициенты
Кармиотисса
Ничья
Омония Никосия
7.00
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4.90
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6.60
Все Коэффициенты
Кармиотисса
Омония Никосия

История личных встреч

Кармиотисса
Омония Никосия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

500%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
4:0
К
2:1
ПД
1:5
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
4:2
КК
0:5
К
0:5
КК
2:0
К
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.57

Среднее время на гол

108
157

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

2.43
3.5

Среднее время на гол

37
25

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.69
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

53
46

Бомбардиры внутри турнира

Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Посо Хосе 2 0.25
Гиусис Христос 2 0.25
Цмилянич Борис 1 0.13
Стоянович Лука 1 (1) 0.13
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 2 0.25
Кулибали Сену 2 0.25
Саиду Алиу 2 0.25
Эвандро Коста 1 0.13
Семедо Вилли 1 0.13
Какулис Андроникос 1 0.13
Харалампус Харалампос 1 0.13

Карточки

Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Абубакар 3 0
Ковачевич Боян 3 0
Гиусис Христос 1 1
Квирквия Мате 2 0
Цмилянич Борис 2 0
Антониу Минас 2 0
Джорджевич Лука 1 0
Посо Хосе 1 0
Шимич Стефан 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Хочко Дени 1 0
Делмиро 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Пантели Стилианос 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Кукалаш Ставрош 1 0
Imrane Daouda Bamba 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кусулос Янис 2 0
Лойзу Лойзос 2 0
Дионку Альфа 2 0
Стемпиньски Мариуш 0 1
Эвандро Коста 1 0
Ацили Омер 1 0
Масурас Яннис 1 0
Хаммас Амин 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кулибали Сену 1 0
Панайоту Николас 1 0
Эракович Новица 1 0
Харалампус Харалампос 1 0

Результаты матчей

Кармиотисса
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Омония Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Кармиотисса
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Омония Никосия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
7
Кармиотисса
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Омония Никосия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
67%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
3
50%
4
40%
76-90

Пропущено

12
7
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
3
43%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кармиотисса
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кармиотисса - Айя-Напа 2:3 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1
Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хартс - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3

Результаты матчей

Кармиотисса
Омония Никосия

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Кармиотисса
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 8 6 2 0 14 - 4 20
2.
Пафос
 0:1 8 6 1 1 19 - 5 19
3.
АЕК Ларнака
 8 4 2 2 10 - 8 14
4.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
5.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 15 - 11 13
6.
Аполлон
 7 4 1 2 9 - 6 13
7.
Омония Никосия
 0:0 8 4 1 3 10 - 7 13
8.
Кармиотисса
 0:0 8 2 3 3 6 - 12 9
9.
Анортосис
 7 2 2 3 8 - 9 8
10.
Омония Арадиппу
 8 2 2 4 5 - 12 8
11.
Эносис
 8 2 1 5 5 - 13 7
12.
Этникос Ахна
 8 1 3 4 13 - 19 6
13.
Омония 29-го Мая
 1:0 8 1 2 5 5 - 11 5
14.
Неа Саламина
 8 1 0 7 9 - 22 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:1 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 0:0 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Аполлон
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
Кармиотисса
 0:0 5 1 2 2 4 - 7 5
8.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Омония 29-го Мая
 1:0 5 1 1 3 4 - 7 4
10.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
11.
Омония Арадиппу
 5 0 2 3 1 - 10 2
12.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
13.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
14.
Неа Саламина
 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
3.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Пафос
 0:1 4 3 0 1 7 - 3 9
5.
Аполлон
 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
10.
Кармиотисса
 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
11.
Омония Никосия
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Анортосис
 4 0 2 2 3 - 6 2
14.
Омония 29-го Мая
 1:0 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Пафос Жайро 5
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Весь список
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Кармиотисса
Омония Никосия
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