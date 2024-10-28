Тур: 8.
2:6
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаДумбия Абубакар
0:1
19' ГолЭвандро Коста
0:2
30' ГолКакулис Андроникос
30' Желтая карточкаКукалаш Ставрош
33' Желтая карточкаХочко Дени
1:2
41' ГолАнтониу Минас
41' Желтая карточкаКулибали Сену
53' Желтая карточкаМасурас Яннис
1:3
56' ГолСемедо Вилли
58' Желтая карточкаМарич Матео
2:3
64' ГолЦмилянич Борис
77' Желтая карточкаКусулос Янис
2:4
81' ГолКусулос Янис
2:5
90' ГолСаиду Алиу
90' Желтая карточкаПосо Хосе
2:6
90' ГолСаиду Алиу
90'+10
Ход матча
14'
19'
0:1
30'
30'
33'
41'
1:2
41'
53'
56'
1:3
58'
64'
2:3
77'
81'
2:4
90'
2:5
90'
90'
2:6
- Основной состав
-
93 Эпасси ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Шимич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Посо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 ДелмироЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
22 Sadok Yeddes
-
Главный тренер: Alexandros Garpozis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
75 Лойзу ЛойзосПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Кармиотисса
Омония Никосия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
500%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.57
Среднее время на гол
108
157
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
2.43
3.5
Среднее время на гол
37
25
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.69
1.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
53
46
Бомбардиры внутри турнира
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Посо Хосе
|2
|0.25
|Цмилянич Борис
|2
|0.25
|Гиусис Христос
|2
|0.25
|Антониу Минас
|1
|0.13
|Стоянович Лука
|1 (1)
|0.13
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиду Алиу
|4
|0.5
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.25
|Эвандро Коста
|2
|0.25
|Семедо Вилли
|2
|0.25
|Какулис Андроникос
|2
|0.25
|Кулибали Сену
|2
|0.25
|Кусулос Янис
|1
|0.13
|Харалампус Харалампос
|1
|0.13
Карточки
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Абубакар
|4
|0
|Ковачевич Боян
|3
|0
|Гиусис Христос
|1
|1
|Посо Хосе
|2
|0
|Квирквия Мате
|2
|0
|Цмилянич Борис
|2
|0
|Хочко Дени
|2
|0
|Антониу Минас
|2
|0
|Кукалаш Ставрош
|2
|0
|Джорджевич Лука
|1
|0
|Шимич Стефан
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Делмиро
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Пантели Стилианос
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Imrane Daouda Bamba
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кусулос Янис
|3
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Кулибали Сену
|2
|0
|Лойзу Лойзос
|2
|0
|Дионку Альфа
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|1
|Эвандро Коста
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Марич Матео
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Результаты матчей
Кармиотисса
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Омония Никосия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
0
Кармиотисса
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Омония Никосия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
7
Кармиотисса
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Омония Никосия
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
5
56%
76-90
Пропущено
13
7
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
15%
1
14%
46-60
3
23%
1
14%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
3
38%
7
44%
76-90
Пропущено
18
9
4 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
17%
3
33%
16-30
1
6%
3
33%
31-45
5
28%
1
11%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
5
28%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Кармиотисса
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кармиотисса - Айя-Напа 2:3 Пафос - Кармиотисса 4:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1
Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 Эносис - Кармиотисса 0:1 Кармиотисса - Арис Лимасол 1:3 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Слобода - Кармиотисса 1:1 Кармиотисса - Хапоэль Хайфа 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 4:3 Кармиотисса - Неа Саламина 1:3 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Отеллос 6:6 Закакиу - Кармиотисса 2:5 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1 Кармиотисса - Этникос Ахна 1:4 Кармиотисса - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Кармиотисса 0:2
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хартс - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0
Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3
Результаты матчей
Кармиотисса
Омония Никосия
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:6
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Кармиотисса
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
26
44
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2