Тур: 8.
0'
1:0
3' ГолЛайфис Константинос
30' Желтая карточкаАбанья Дэвид
32' Желтая карточкаКрыховяк Гжегож
38' Красная карточкаКонсейсау Сержиу
45' Желтая карточкаАртиматас Костакис
46' Желтая карточкаStefanos Charalambous
2:0
79' ГолДражич Стефан
86' Желтая карточкаСушич Матео
90'+4
Ход матча
3'
30'
32'
38'
66'
79'
2:0
86'
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ЧиприаноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Lautaro Cano
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Мугаби БевисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Яннакис Оккас
История личных встреч
АПОЭЛ
Анортосис
38 матчей
76.3%
23.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.6%
55.3%
13.1%
12 побед 21 ничья 0 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
24 победы 14 ничьих 0 побед
31 матч
38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
64.5%
35.5%
0 побед 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
61.3%
38.7%
0 побед 19 ничьих 12 побед
69 матчей
42%
30.4%
27.6%
29 побед 21 ничья 19 побед
Первый тайм
17.4%
59.4%
23.2%
12 побед 41 ничья 16 побед
Второй тайм
34.8%
47.8%
17.4%
24 победы 33 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
37
Голов в среднем за матч
1.21
1.06
Среднее время на гол
74
85
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.03
0.74
Среднее время на гол
87
122
Всего голов
77
62
Голов в среднем за матч
1.12
0.9
Тотал матчей
2.5
59
Больше 86%
Меньше 14%
10
43
Больше 62%
Меньше 38%
26
21
Больше 30%
Меньше 70%
48
7
Больше 10%
Меньше 90%
62
4
Больше 6%
Меньше 94%
65
2
Больше 3%
Меньше 97%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
Среднее время на гол
80
100
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|4
|0.5
|Шебаке Иссам
|2
|0.25
|Маркиньос XXIII
|2
|0.25
|Корбу Мариус
|2
|0.25
|Дражич Стефан
|2 (1)
|0.25
|Техера Серхио
|1
|0.13
|Пицци Луиш
|1
|0.13
|Лайфис Константинос
|1
|0.13
|Донис Анастасиос
|1
|0.13
|Сарфо Кингсли
|1
|0.13
|Кинтилья Хави
|1
|0.13
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Рафаэл
|4 (1)
|0.5
|Консейсау Сержиу
|1
|0.13
|Артиматас Костакис
|1
|0.13
|Хрисостому Андреас
|1
|0.13
|Хрисопулос Константинос
|1
|0.13
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пицци Луиш
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Абанья Дэвид
|2
|0
|Техера Серхио
|1
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Артиматас Костакис
|3
|0
|Хрисостому Андреас
|3
|0
|Хрисопулос Константинос
|3
|0
|Danil Paroutis
|1
|1
|Мугаби Бевис
|2
|0
|Консейсау Сержиу
|0
|1
|Крыховяк Гжегож
|1
|0
|Кику Франсишку
|1
|0
|Илиев Атанас
|1
|0
|Andre Ferreira Teixeira
|1
|0
|Stefanos Charalambous
|1
|0
|Младжович Боян
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Анортосис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
АПОЭЛ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Анортосис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
12
4
АПОЭЛ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Анортосис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
13
7
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
3
60%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
18
8
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
3
17%
3
38%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
5
28%
2
25%
76-90
Пропущено
5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1
Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2
Анортосис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4
Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3
Результаты матчей
АПОЭЛ
Анортосис
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Анортосис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
31
14
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
53
26
44
17
26
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2