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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 8.
АПОЭЛ
2:0
Конец матча
Анортосис
0'
1:0
3' Гол
Лайфис Константинос
30' Желтая карточка
Абанья Дэвид
32' Желтая карточка
Крыховяк Гжегож
38' Красная карточка
Консейсау Сержиу
45' Желтая карточка
Артиматас Костакис
46' Желтая карточка
Stefanos Charalambous
2:0
79' Гол
Дражич Стефан
86' Желтая карточка
Сушич Матео
90'+4
АПОЭЛ
Анортосис

История личных встреч

АПОЭЛ
Анортосис

38 матчей

76.3%
23.7%
3.5527136788005E-15%
29 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
55.3%
13.1%
12 побед 21 ничья 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
24 победы 14 ничьих 0 побед

31 матч

38.7%
61.3%
0 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

64.5%
35.5%
0 побед 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

61.3%
38.7%
0 побед 19 ничьих 12 побед

69 матчей

42%
30.4%
27.6%
29 побед 21 ничья 19 побед

Первый тайм

17.4%
59.4%
23.2%
12 побед 41 ничья 16 побед

Второй тайм

34.8%
47.8%
17.4%
24 победы 33 ничьи 12 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
1:1
К
1:0
ПД
4:1
К
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
1:3
К
1:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ТМС
1:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
4:0
ПД
2:3
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:3
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
0:2
ПД
3:3
К
2:0
ПД
1:0
К
0:0
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
8:1
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:2
ПД
1:0
К
0:2
ПД
3:0
ПД
1:1
К
0:0
ПД
0:1
К
1:1

Голы

Всего голов

41
37

Голов в среднем за матч

1.21
1.06

Среднее время на гол

74
85

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.03
0.74

Среднее время на гол

87
122

Всего голов

77
62

Голов в среднем за матч

1.12
0.9

Тотал матчей

2.5
59
Больше 86%
Меньше 14%
10
43
Больше 62%
Меньше 38%
26
21
Больше 30%
Меньше 70%
48
7
Больше 10%
Меньше 90%
62
4
Больше 6%
Меньше 94%
65
2
Больше 3%
Меньше 97%
67
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
68
1
Больше 1%
Меньше 99%
68

Среднее время на гол

80
100

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 4 0.5
Шебаке Иссам 2 0.25
Маркиньос XXIII 2 0.25
Корбу Мариус 2 0.25
Дражич Стефан 2 (1) 0.25
Техера Серхио 1 0.13
Пицци Луиш 1 0.13
Лайфис Константинос 1 0.13
Донис Анастасиос 1 0.13
Сарфо Кингсли 1 0.13
Кинтилья Хави 1 0.13
Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Рафаэл 4 (1) 0.5
Консейсау Сержиу 1 0.13
Артиматас Костакис 1 0.13
Хрисостому Андреас 1 0.13
Хрисопулос Константинос 1 0.13

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пицци Луиш 2 0
Костадинов Георги 2 0
Абанья Дэвид 2 0
Техера Серхио 1 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0
Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Артиматас Костакис 3 0
Хрисостому Андреас 3 0
Хрисопулос Константинос 3 0
Danil Paroutis 1 1
Мугаби Бевис 2 0
Консейсау Сержиу 0 1
Крыховяк Гжегож 1 0
Кику Франсишку 1 0
Илиев Атанас 1 0
Andre Ferreira Teixeira 1 0
Stefanos Charalambous 1 0
Младжович Боян 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Анортосис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
АПОЭЛ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Анортосис
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

12
4
АПОЭЛ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Анортосис
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

13
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
40%
2
25%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
3
25%
3
60%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

18
8
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
13%
16-30
3
17%
3
38%
31-45
3
17%
1
13%
46-60
3
17%
1
13%
61-75
5
28%
2
25%
76-90

Пропущено

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
1
20%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1
Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2
Анортосис
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
АЕК Ларнака - Анортосис 1:0 Анортосис - Этникос Ахна 0:0 Анортосис - Неа Саламина 3:1 Олимпиакос Никосия - Анортосис 1:4
Этникос Ахна - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Пафос - Анортосис 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 Неа Саламина - Анортосис 2:2 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:2 Анортосис - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - Анортосис 1:1 Пафос - Анортосис 5:1 Анортосис - Омония Никосия 0:2 АПОЭЛ - Анортосис 0:2 Арис Лимасол - Анортосис 1:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:1 Анортосис - Пафос 2:3

Результаты матчей

АПОЭЛ
Анортосис

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Анортосис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
1
1.5
1
4
3
1
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
2
6
4
4
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 8 7 1 0 21 - 5 22
2.
Арис Лимасол
 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
АПОЭЛ
 8 5 1 2 18 - 5 16
4.
Омония Никосия
 8 5 0 3 16 - 9 15
5.
АЕК Ларнака
 8 4 2 2 10 - 8 14
6.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Аполлон
 7 4 1 2 9 - 6 13
8.
Анортосис
 8 2 2 4 8 - 11 8
9.
Омония Арадиппу
 8 2 2 4 5 - 12 8
10.
Кармиотисса
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Эносис
 8 2 1 5 5 - 13 7
12.
Этникос Ахна
 8 1 3 4 13 - 19 6
13.
Неа Саламина
 8 1 0 7 9 - 22 3
14.
Омония 29-го Мая
 8 0 2 6 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Аполлон
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
АПОЭЛ
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Кармиотисса
 5 1 1 3 6 - 13 4
10.
Омония Арадиппу
 5 0 2 3 1 - 10 2
11.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
12.
Омония 29-го Мая
 5 0 1 4 4 - 9 1
13.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
14.
Неа Саламина
 3 0 0 3 3 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
4.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Аполлон
 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Омония Никосия
 4 2 0 2 9 - 7 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Анортосис
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Омония 29-го Мая
 3 0 1 2 1 - 4 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Кармиотисса Думбия Абубакар 4
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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