Редкую атаку провели хозяева. Мохика слева к дальней штанге навес исполнил слишком сильно. Мяч перелетел всех игроков.

19 797 зрителей наблюдают с трибун за заключительным матчем одиннадцатого тура Испанской Ла Лиги.

Замена в составе "Атлетика": вместо Ойяна Сансета на поле вышел Алекс Беренгер.

Замена в составе "Атлетика": вместо Горки Гурусеты на поле вышел Альваро Джало.

Беренгер от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где хозяева выбили мяч из штрафной площади.

Маскарелю по правому флангу не удалось проскочить вперёд и упустил мяч за боковую линию поля.

В перерыве в составе "Мальорки" произошла замена: вместо Серхи Дардера на поле вышел Антонио Санчес.

В составе "Атлетика" в перерыве также произошла замена: вместо Айтора Паредеса на поле вышел Даниэль Вивиан.

Хаурегисар от углового флага низом направил мяч в штрафную площадь, а соперники мяч перехватили.

Сапнсет справа с линии штрафной площади с разворота пробил выше ворот.

Хаурегисар от углового флага снова низом направил мяч к ближней штанге. Хозяева выбили сферу за боковую линию поля.

Нико Уильямс от углового флага навесил на Вивиана, который головой пробил вправо от ворот.

Юри Берчиче слева сделал заброс к дальней штанге, где Гурусета головой пробил рядом со стойкой.

Второй тайм в Пальма-де-Мальорке!

Нико Уильямс на левом фланге оказался в окружении четырёх соперников и мяч потерял.

Иньяки Уильямс справа откликнулся на заброс вперёд, догнал мяч у линии и прострели к воротам, где Нико Уильямс головой отправил мяч в ворота, Но...

В эпизод вмешался ВАР и определил, что прострел Иньяки Уильямс исполнял уже из-за пределов поля.

Ману Морланес на левом фланге не смог сделать точный пас вперёд на ход Мурики. Соперники мяч перехватили.

Разыграли гости угловой удар. Навес слева к воротам опасным ударом не завершился.

Нико Уильямс от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Сансета, чей удар с линии штрафной площади заблокирован.

41' Иньяки Уильямс в чужой штрафной площади отмахнулся от Вальента.

40' Мурики на чужой половине поля локтем ударил по голове Йерая Альвареса и получил жёлтую карточку.

39' Дардер со штрафного сделал заброс к левой штанге на Раильо. Антонио сделал скидку на Мурики, у которого удар в падении не получился. Мяч полетел к Маскарелю, который оказался в офсайде.

38' Хаурегисар у центрального круга сзади налетел на Мурики.

37' Нико Уильямс не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд от Горосабела.

36' Грейф вышел за пределы штрафной площади, опередил Иньяки Уильямса и выбил мяч за боковую линию поля.

35' Нико Уильямс слева выкатил мяч в центр на Сансета, который замешкался и с четырнадцати метров по воротам не пробил.

34' Маффео справа навесил к дальней штанге. Наварро ногой не смог остановить мяч, который к нему прилетел.

32' Иньяки Уильямс справа прострелил к воротам, но Гурусета немного не добежал до мяча.

31' Подача Сансета от углового флага получилась слабой, а мяч перехватил Дардер у ближней штанги.

30' Нико Уильямс слева сделал заброс в штрафную площадь на Сансета, который заработал угловой удар.

29' Инициатива в матче перешла к "Атлетику", а сама игра всё чаще стала задерживаться на половине поля хозяев.

28' Сансет перед чужой штрафной площадью наступил на ногу Маскарелю.

27' Замена в составе "Мальорки": вместо Кайла Ларина на поле вышел Омар Маскарель.

26' Ларин получил жёлтую карточку за задержку игры.

25' Мохика получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.

24' И всё же Саму Кошта раньше остальных отправится в раздевалку. Саму Кошта на тфланге наступил на ногу Иньиго Руису, а затем стал спорить с арбитром. Вторая жёлтая карточка, а за ней - красная.

23' Раильо на чужой половине поля руками остановил Сансета.

22' "Атлетик" подержал мяч у центрального круга.

20' Заброс Иньиго Руиса вперёд получился слишком сильным. Мяч прилетел в руки Грейфу.

19' Дардер справа со штрафного сделал заброс к дальней штанге, куда сместился Агирресабала и забрал мяч в руки.

18' Паредес на фланге сбил Ларина и получил жёлтую карточку.

17' Нико Уильямс слева прорвался а штрафную площадь, но попытку его удара пол воротам соперники заблокировали.

16' Наварро на левом фланге не смог пройти Горосабела и заработал только аут.

14' Мунуэра посмотрел повторы и не стал давать красную карточку Саму Коште. Страсти на поле немного поутихли.

13' ВАР проверяет эпизод с нарушением Саму Кошты на предмет красной карточки. Мунуэра отправился смотреть повторы.

12' Кому-то из помощников Хагоба Аррасате показана красная карточка. Нарушитель быстро удалился со скамейки запасных.

11' Саму Кошта у центрального круга выбил мяч у Иньиг8о Руиса, а затем заехал шипами по ногам сопернику. Жёлтая карточка полузащитнику "Мальорки".

10' Иньиго Руис по правому флангу пас на ход Иньяки Уильямсу сделал слишком сильно.

9' Оливер Кан сегодня с трибун наблюдает за матчем "Мальорки" и "Атлетика".

8' Хаурегисар на чужой половине поля сзади ударил по ногам Дардера.

7' Гости подержали мяч перед чужой штрафной площадью, но на удар издали так никто и не решился.

6' Юри Берчиче слева прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров до линии прострела не добежал.

5' Мурики пробил по воротам после прострела справа. Агирресабала отбил мяч на Дардера, чей удар заблокировал защитник "Атлетика".

4' Ларин попытался справа вывести к воротам Мурики, но защитники "Атлетика" мяч выбили.

3' Мурики справа из пределов штрафной площади из офсайда в дальний угол пробил неточно.

2' "Мальорка" играет в чёрно-красной форме, "Атлетик" - в сиреневой.