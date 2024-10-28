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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 19797 Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Мальорка
0:0
Второй тайм: 62'
Атлетик Б
0'
10' Желтая карточка
Саму Кошта
17' Желтая карточка
Паредес Айтор
23' Вторая желтая карточка
Саму Кошта
23' Желтая карточка
Мохика Хоан
25' Желтая карточка
Ларин Кайл
37' Желтая карточка
Мурики Ведат
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Уильямс Нико

Ход матча

10'
Саму Кошта
 
17'
 
Паредес Айтор
23'
Саму Кошта
 
23'
Мохика Хоан
 
25'
Ларин Кайл
 
25'
Ларин Кайл
 
25'
Маскарель Омар
 
37'
Мурики Ведат
 
45'
 
Уильямс Нико
46'
Санчес Антонио
Дардер Серхи
 
46'
 
Вивиан Даниэль
Паредес Айтор
57'
 
Беренгер Алекс
Сансет Ойян
57'
 
Джало Альваро
Гурусета Горка

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 170 Количество передач 254
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 147
Мальорка 19.7% (29)
X 38.8% (57)
Атлетик Б 41.5% (61)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грейф
Доминик
23
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
22
Мохика
Хоан
27
Наварро
Роберто
12
Саму
Кошта
8
Ману
Морланес
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
13
Агирреcабала
Хулен
2
Горосабел
Андони
5
Йерай
Альварес
4
Паредес
Айтор
17
Юри
Берчиче
16
Руис
Иньиго
23
Хаурегисар
Микель
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
10
Уильямс
Нико
12
Гурусета
Горка
Мальорка
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Мальорка
Атлетик Б

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

13%
56.5%
30.5%
3 победы 13 ничьих 7 побед

История матчей

КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
0:1
П
1:0
КК
0:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
1:3
П
2:0
П
2:1
П
3:3
ПД
1:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.83
0.82

Среднее время на гол

49
110

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.43
0.78

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
115

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 2 0.18
Мурики Ведат 2 0.18
Фернандес Валери 2 0.18
Ларин Кайл 1 0.09
Раильо Антонио 1 0.09
Пратс Абдон 1 (1) 0.09
Саму Кошта 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 4 (1) 0.36
Уильямс Иньяки 3 0.27
Гурусета Горка 2 0.18
Вивиан Даниэль 2 0.18
Беренгер Алекс 1 0.09
Уильямс Нико 1 0.09
Паредес Айтор 1 0.09
Джало Альваро 1 0.09
Прадос Беньят 1 0.09
Хаурегисар Микель 1 0.09
Де Маркос Оскар 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саму Кошта 4 1
Ману Морланес 3 0
Пратс Абдон 2 0
Маскарель Омар 2 0
Мохика Хоан 2 0
Ларин Кайл 2 0
Аррасате Ягоба 2 0
Лато Тони 0 1
Шикинью 1 0
Родригес Даниэль I 1 0
Вальент Мартин 1 0
Мурики Ведат 1 0
Маффео Пабло 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Копете Хосе 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 3 1
Хаурегисар Микель 2 1
Прадос Беньят 3 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Юри Берчиче 1 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Нуньес Унай 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Мальорка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
11
Мальорка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Атлетик Б
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
11%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
2
22%
3
17%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2
Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0
Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1

Результаты матчей

Мальорка
Атлетик Б

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 11 10 0 1 37 - 10 30
2.
Реал Мадрид
 Заявка 11 7 3 1 21 - 11 24
3.
Вильярреал
 Заявка 11 6 3 2 20 - 19 21
4.
Атлетико М
 Заявка 11 5 5 1 16 - 7 20
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6.
Бетис
 Заявка 11 5 3 3 11 - 9 18
7.
Мальорка
 0:0 Заявка 11 5 3 3 10 - 8 18
8.
Осасуна
 Заявка 11 5 3 3 16 - 16 18
9.
Райо Вальекано
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
10.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
11.
Сельта
 Заявка 11 4 1 6 17 - 20 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 11 3 3 5 8 - 10 12
13.
Жирона
 Заявка 11 3 3 5 11 - 14 12
14.
Леганес
 Заявка 11 2 5 4 9 - 12 11
15.
Алавес
 Заявка 11 3 1 7 13 - 19 10
16.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
17.
Хетафе
 Заявка 11 1 7 3 8 - 9 10
18.
Лас-Пальмас
 Заявка 11 2 3 6 13 - 19 9
19.
Вальядолид
 Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
20.
Валенсия
 Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 6 5 0 1 14 - 7 15
2.
Бетис
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
5.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
6.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Мальорка
 0:0 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
12.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
13.
Хетафе
 Заявка 6 1 5 0 5 - 3 8
14.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
15.
Леганес
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
16.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 6 1 3 2 7 - 8 6
18.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
19.
Вальядолид
 Заявка 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 7 6 0 1 22 - 8 18
2.
Вильярреал
 Заявка 6 4 1 1 9 - 7 13
3.
Мальорка
 0:0 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Осасуна
 Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
12.
Жирона
 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
13.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
15.
Сельта
 Заявка 5 1 0 4 7 - 13 3
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
17.
Алавес
 Заявка 6 1 0 5 7 - 12 3
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Валенсия
 Заявка 6 0 2 4 2 - 11 2
20.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 14 (2)
Вильярреал Перес Айосе 7
Барселона Рафинья Диас 6 (6)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Барселона Ямаль Ламин 5 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Райо Вальекано Мумин Абдул 1 4
Мальорка Саму Кошта 1 4
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Райо Вальекано Лопес Унаи 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 62'
    Удар Джало с линии штрафной площади заблокировал Маффео.
  • 61'
    Маскарелю по правому флангу не удалось проскочить вперёд и упустил мяч за боковую линию поля.
  • Угловой
    60'
    Беренгер от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке, где хозяева выбили мяч из штрафной площади.
  • Замена
    59'
    Замена в составе "Атлетика": вместо Горки Гурусеты на поле вышел Альваро Джало.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Атлетика": вместо Ойяна Сансета на поле вышел Алекс Беренгер.
  • 57'
    19 797 зрителей наблюдают с трибун за заключительным матчем одиннадцатого тура Испанской Ла Лиги.
  • 56'
    Редкую атаку провели хозяева. Мохика слева к дальней штанге навес исполнил слишком сильно. Мяч перелетел всех игроков.
  • 54'
    Юри Берчиче слева сделал заброс к дальней штанге, где Гурусета головой пробил рядом со стойкой.
  • Угловой
    53'
    Нико Уильямс от углового флага навесил на Вивиана, который головой пробил вправо от ворот.
  • 52'
    Прострел Иньяки Уильямса справа к воротам заблокировал Мохика.
  • Угловой
    51'
    Хаурегисар от углового флага снова низом направил мяч к ближней штанге. Хозяева выбили сферу за боковую линию поля.
  • 50'
    Сапнсет справа с линии штрафной площади с разворота пробил выше ворот.
  • Угловой
    49'
    Хаурегисар от углового флага низом направил мяч в штрафную площадь, а соперники мяч перехватили.
  • Замена
    48'
    В составе "Атлетика" в перерыве также произошла замена: вместо Айтора Паредеса на поле вышел Даниэль Вивиан.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Мальорки" произошла замена: вместо Серхи Дардера на поле вышел Антонио Санчес.
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    • Первый тайм начался
      46'
      Второй тайм в Пальма-де-Мальорке!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Мальорка" - "Атлетик" (Бильбао) - 0:0.
    • Угловой
      45'
      Нико Уильямс от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч вынесен на Сансета, чей удар с линии штрафной площади заблокирован.
    • 45'
      Передачу Горосабела вперёд по правому флангу перехватил Мохика.
    • Угловой
      45'
      Разыграли гости угловой удар. Навес слева к воротам опасным ударом не завершился.
    • 45'
      Ману Морланес на левом фланге не смог сделать точный пас вперёд на ход Мурики. Соперники мяч перехватили.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут добавил Мунуэра в первом тайме.
    • Видеоповтор
      45'
      В эпизод вмешался ВАР и определил, что прострел Иньяки Уильямс исполнял уже из-за пределов поля.
    • 44'
      Иньяки Уильямс справа откликнулся на заброс вперёд, догнал мяч у линии и прострели к воротам, где Нико Уильямс головой отправил мяч в ворота, Но...
    • 42'
      Нико Уильямс на левом фланге оказался в окружении четырёх соперников и мяч потерял.
    • Фол, нарушение
      41'
      Иньяки Уильямс в чужой штрафной площади отмахнулся от Вальента.
    • Желтая карточка
      40'
      Мурики на чужой половине поля локтем ударил по голове Йерая Альвареса и получил жёлтую карточку.
    • Офсайд
      39'
      Дардер со штрафного сделал заброс к левой штанге на Раильо. Антонио сделал скидку на Мурики, у которого удар в падении  не получился. Мяч полетел к Маскарелю, который оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      38'
      Хаурегисар у центрального круга сзади налетел на Мурики.
    • 37'
      Нико Уильямс не смог поймать мяч на ногу после длинного заброса вперёд от Горосабела.
    • 36'
      Грейф вышел за пределы штрафной площади, опередил Иньяки Уильямса и выбил мяч за боковую линию поля.
    • 35'
      Нико Уильямс слева выкатил мяч в центр на Сансета, который замешкался и с четырнадцати метров по воротам не пробил.
    • 34'
      Маффео справа навесил к дальней штанге. Наварро ногой не смог остановить мяч, который к нему прилетел.
    • 32'
      Иньяки Уильямс справа прострелил к воротам, но Гурусета немного не добежал до мяча.
    • 31'
      Подача Сансета от углового флага получилась слабой, а мяч перехватил Дардер у ближней штанги.
    • 30'
      Нико Уильямс слева сделал заброс в штрафную площадь на Сансета, который заработал угловой удар.
    • 29'
      Инициатива в матче перешла к "Атлетику", а сама игра всё чаще стала задерживаться на половине поля хозяев.
    • Фол, нарушение
      28'
      Сансет перед чужой штрафной площадью наступил на ногу Маскарелю.
    • Замена
      27'
      Замена в составе "Мальорки": вместо Кайла Ларина на поле вышел Омар Маскарель.
    • Желтая карточка
      26'
      Ларин получил жёлтую карточку за задержку игры.
    • Желтая карточка
      25'
      Мохика получил жёлтую карточку за недисциплинированное поведение.
    • Жёлтая и сразу красная
      24'
      И всё же Саму Кошта раньше остальных отправится в раздевалку. Саму Кошта на тфланге наступил на ногу Иньиго Руису, а затем стал спорить с арбитром. Вторая жёлтая карточка, а за ней - красная.
    • Фол, нарушение
      23'
      Раильо на чужой половине поля руками остановил Сансета.
    • 22'
      "Атлетик" подержал мяч у центрального круга.
    • 20'
      Заброс Иньиго Руиса вперёд получился слишком сильным. Мяч прилетел в руки Грейфу.
    • 19'
      Дардер справа со штрафного сделал заброс к дальней штанге, куда сместился Агирресабала и забрал мяч в руки.
    • Желтая карточка
      18'
      Паредес на фланге сбил Ларина и получил жёлтую карточку.
    • 17'
      Нико Уильямс слева прорвался а штрафную площадь, но попытку его удара пол воротам соперники заблокировали.
    • 16'
      Наварро на левом фланге не смог пройти Горосабела и заработал только аут.
    • Судья
      14'
      Мунуэра посмотрел повторы и не стал давать красную карточку Саму Коште. Страсти на поле немного поутихли.
    • Видеоповтор
      13'
      ВАР проверяет эпизод с нарушением Саму Кошты на предмет красной карточки. Мунуэра отправился смотреть повторы.
    • Красная карточка
      12'
      Кому-то из помощников Хагоба Аррасате показана красная карточка. Нарушитель быстро удалился со скамейки запасных.
    • Желтая карточка
      11'
      Саму Кошта у центрального круга выбил мяч у Иньиг8о Руиса, а затем заехал шипами по ногам сопернику. Жёлтая карточка полузащитнику "Мальорки".
    • 10'
      Иньиго Руис по правому флангу пас на ход Иньяки Уильямсу сделал слишком сильно.
    • 9'
      Оливер Кан сегодня с трибун наблюдает за матчем "Мальорки" и "Атлетика".
    • Фол, нарушение
      8'
      Хаурегисар на чужой половине поля сзади ударил по ногам Дардера.
    • 7'
      Гости подержали мяч перед чужой штрафной площадью, но на удар издали так никто и не решился.
    • 6'
      Юри Берчиче слева прострелил вдоль ворот, но никто из партнёров до линии прострела не добежал.
    • Опасный момент
      5'
      Мурики пробил по воротам после прострела справа. Агирресабала отбил мяч на Дардера, чей удар заблокировал защитник "Атлетика".
    • 4'
      Ларин попытался справа вывести к воротам Мурики, но защитники "Атлетика" мяч выбили.
    • Офсайд
      3'
      Мурики справа из пределов штрафной площади из офсайда в дальний угол пробил неточно.
    • 2'
      "Мальорка" играет в чёрно-красной форме, "Атлетик" - в сиреневой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Эстади Майорка Сон Муа"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Мальорка
    19.7% (29)
    Ничья
    38.8% (57)
    Атлетик Б
    41.5% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.62% (39)
    Меньше
    66.38% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (52)
    1:2 Атлетик Б
    18.4% (27)
    0:1 Атлетик Б
    8.2% (12)
    1:0 Мальорка
    7.5% (11)
    2:1 Мальорка
    4.1% (6)
    1:3 Атлетик Б
    2% (3)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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