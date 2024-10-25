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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
Мальорка
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 54
Мальорка 11.1% (6)
X 42.6% (23)
Атлетик Б 46.3% (25)
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Атлетик Б

История личных встреч

Мальорка
Атлетик Б

11 матчей

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

23 матча

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

13%
56.5%
30.5%
3 победы 13 ничьих 7 побед

История матчей

КК
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
3:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
3:1
ЛЛ
0:0
П
2:1
П
0:1
П
1:0
КК
0:1
КК
2:0
П
1:1
П
1:0
П
3:0
П
1:3
П
2:0
П
2:1
П
3:3
ПД
1:2
ПД
0:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

1.83
0.82

Среднее время на гол

49
110

Всего голов

33
18

Голов в среднем за матч

1.43
0.78

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

62
115

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 2 0.2
Мурики Ведат 2 0.2
Фернандес Валери 2 0.2
Ларин Кайл 1 0.1
Раильо Антонио 1 0.1
Пратс Абдон 1 (1) 0.1
Саму Кошта 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 4 (1) 0.4
Уильямс Иньяки 3 0.3
Гурусета Горка 2 0.2
Вивиан Даниэль 2 0.2
Беренгер Алекс 1 0.1
Уильямс Нико 1 0.1
Паредес Айтор 1 0.1
Джало Альваро 1 0.1
Прадос Беньят 1 0.1
Хаурегисар Микель 1 0.1
Де Маркос Оскар 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ману Морланес 3 0
Саму Кошта 3 0
Пратс Абдон 2 0
Маскарель Омар 2 0
Аррасате Ягоба 2 0
Лато Тони 0 1
Шикинью 1 0
Родригес Даниэль I 1 0
Мохика Хоан 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Копете Хосе 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 2 1
Хаурегисар Микель 2 1
Прадос Беньят 3 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Юри Берчиче 1 0
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Нуньес Унай 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Мальорка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
11
Мальорка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Атлетик Б
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
11%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
2
22%
3
17%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2
Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0
Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1

Результаты матчей

Мальорка
Атлетик Б

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 10 9 0 1 33 - 10 27
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
4.
Вильярреал
 Заявка 10 5 3 2 18 - 18 18
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
8.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
9.
Севилья
 Заявка 11 4 3 4 12 - 15 15
10.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
11.
Райо Вальекано
 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
15.
Эспаньол
 Заявка 11 3 1 7 10 - 19 10
16.
Хетафе
 Заявка 10 1 6 3 7 - 8 9
17.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18.
Леганес
 Заявка 10 1 5 4 6 - 12 8
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 10 1 3 6 12 - 19 6
20.
Валенсия
 Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 15 - 2 12
4.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
5.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Эспаньол
 Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
10.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Валенсия
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Севилья
 Заявка 6 1 3 2 7 - 10 6
10.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
11.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
16.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
17.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
18.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
19.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
20.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 12 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (5)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валенсия Пепелу 1 5
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальорка - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2024, осталось 2 дня 14 часов 26 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес

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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 40.7% пользователей.
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    • Прогнозы 54
    Мальорка 11.1% (6)
    X 42.6% (23)
    Атлетик Б 46.3% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Атлетик Б
    3.10
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    3.00
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    2.98
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Мальорка - Атлетик Б

    Исход игры
    Мальорка
    11.1% (6)
    Ничья
    42.6% (23)
    Атлетик Б
    46.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    83.02% (44)
    Нет
    16.98% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.7% (22)
    1:2 Атлетик Б
    33.3% (18)
    0:1 Атлетик Б
    11.1% (6)
    1:0 Мальорка
    5.6% (3)
    2:1 Мальорка
    3.7% (2)
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    Мальорка
    Атлетик Б
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