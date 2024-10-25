Тур: 11. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Главный судья: Мунуэра Хуан Мартинес
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Атлетик Б
11 матчей
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
3 победы 8 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
23 матча
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
13%
52.2%
34.8%
3 победы 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
13%
56.5%
30.5%
3 победы 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
1.83
0.82
Среднее время на гол
49
110
Всего голов
33
18
Голов в среднем за матч
1.43
0.78
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
62
115
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль I
|2
|0.2
|Мурики Ведат
|2
|0.2
|Фернандес Валери
|2
|0.2
|Ларин Кайл
|1
|0.1
|Раильо Антонио
|1
|0.1
|Пратс Абдон
|1 (1)
|0.1
|Саму Кошта
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|4 (1)
|0.4
|Уильямс Иньяки
|3
|0.3
|Гурусета Горка
|2
|0.2
|Вивиан Даниэль
|2
|0.2
|Беренгер Алекс
|1
|0.1
|Уильямс Нико
|1
|0.1
|Паредес Айтор
|1
|0.1
|Джало Альваро
|1
|0.1
|Прадос Беньят
|1
|0.1
|Хаурегисар Микель
|1
|0.1
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Гомес Унаи
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ману Морланес
|3
|0
|Саму Кошта
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Маскарель Омар
|2
|0
|Аррасате Ягоба
|2
|0
|Лато Тони
|0
|1
|Шикинью
|1
|0
|Родригес Даниэль I
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Морей Матеу
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
|Копете Хосе
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Айтор
|2
|1
|Хаурегисар Микель
|2
|1
|Прадос Беньят
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Агирреcабала Хулен
|0
|1
|Юри Берчиче
|1
|0
|Руис Иньиго
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Нуньес Унай
|1
|0
|Вивиан Даниэль
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Атлетик Б
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Мальорка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
11
Мальорка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Атлетик Б
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
17%
3
27%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Забито
9
18
3 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
1
11%
3
17%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
22%
5
28%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
2
22%
3
17%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
22%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Мальорка - Райо Вальекано 1:0 Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2
Мальорка - Реал Сосьедад 1:0 Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Славия Прага 1:0 Атлетик Б - Эспаньол 4:1 Жирона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0
Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1 Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1
Результаты матчей
Мальорка
Атлетик Б
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
28
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|0
|1
|33 - 10
|27
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|3.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 6
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 18
|18
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|12 - 15
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 18
|10
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|10 - 19
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|7 - 8
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|12 - 19
|6
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 2
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 12
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|12 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (5)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (4)
|Валенсия
|Пепелу
|1 5
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
Прогнозы на матч Мальорка - Атлетик Б
Исход игры
Мальорка
11.1% (6)
Ничья
42.6% (23)
Атлетик Б
46.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (22)
Меньше
58.49% (31)
Обе команды забьют
Да
83.02% (44)
Нет
16.98% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (22)
1:2 Атлетик Б
33.3% (18)
0:1 Атлетик Б
11.1% (6)
1:0 Мальорка
5.6% (3)
2:1 Мальорка
3.7% (2)
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