0'
Прогноз на матч от Liveresult
43
Марсело
Жоао
20
Уолас
Соуза
19
Жорже
Кайо
22
Солер
Хулио
29
Пенья
Фелипе
24
Касерес
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Жорже КайоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
6 Каики IIПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Динис Фернандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
-
29 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Касерес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Ируста ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|2
|0.18
|Жорже Кайо
|2
|0.18
|Энрике Матеус
|1
|0.09
|Уолас Соуза
|1
|0.09
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|0.09
|Rafael VII
|1
|0.09
|Lucas Silva IV
|1
|0.09
|Артур Гомес VIII
|1
|0.09
|Ivaldo
|1
|0.09
|Papagaio
|1
|0.09
|Диас Лаутаро
|1
|0.09
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|7
|0.64
|Морено Марселино
|2
|0.18
|Акоста Лаутаро
|1
|0.09
|Перес Гонсало
|1
|0.09
|Искиэрдос Карлос
|1
|0.09
|Альварес Фавио
|1
|0.09
|Лотти Аугусто
|1
|0.09
|Пенья Фелипе
|1
|0.09
|Ватсон Франко
|1
|0.09
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|4
|1
|Перейра Матеус
|3
|0
|Ivaldo
|3
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Верон Габриэл
|2
|0
|Энрике Матеус
|1
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
|Марсело Жоао
|1
|0
|Диниз Фернандо
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Raul Loaiza
|3
|0
|Боу Вальтер
|2
|0
|Морено Марселино
|2
|0
|Акино Дилан
|2
|0
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Торрес Джонатан
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Каррера Рамиро
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Канале Хосе Мария
|1
|0
|Кабрера Бруно
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
|Пенья Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
1
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ланус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
9
Крузейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ланус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
8
7
7 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
5
63%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
16
10 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
5
38%
2
13%
1-15
3
23%
4
25%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
15%
4
25%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1
Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2
Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1
Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1
Результаты матчей
Крузейро
Ланус
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
46
64
28
28
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|9
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Коринтианс
|Алберто Юри
|6
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 4
|Крузейро
|Ромеро Лукас Даниэль
|1 4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|5
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3