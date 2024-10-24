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  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Крузейро
1:1
Конец матча
Ланус
0'
45' Желтая карточка
Каррера Рамиро
1:0
50' Гол
Жорже Кайо
55' Желтая карточка
Пенья Фелипе
69' Желтая карточка
Рамиро
1:1
73' Гол
Каррера Рамиро
90' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
90'+8
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
43
Марсело
Жоао
25
Lucas
Villalba
3
Хавьер
Марлон
97
Энрике
Матеус
20
Уолас
Соуза
30
Верон
Габриэл
10
Перейра
Матеус
21
Барреаль
Альваро
19
Жорже
Кайо
26
Лосада
Науэль
20
Кабрера
Бруно
5
Искиэрдос
Карлос
4
Перес
Гонсало
22
Солер
Хулио
29
Пенья
Фелипе
8
Боджо
Лусиано
24
Касерес
Хуан
10
Морено
Марселино
32
Каррера
Рамиро
9
Боу
Вальтер
Крузейро
Ланус

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жорже Кайо 3 0.27
Перейра Матеус 2 0.18
Энрике Матеус 1 0.09
Уолас Соуза 1 0.09
Ромеро Лукас Даниэль 1 0.09
Rafael VII 1 0.09
Lucas Silva IV 1 0.09
Артур Гомес VIII 1 0.09
Ivaldo 1 0.09
Papagaio 1 0.09
Диас Лаутаро 1 0.09
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 7 0.64
Морено Марселино 2 0.18
Акоста Лаутаро 1 0.09
Перес Гонсало 1 0.09
Искиэрдос Карлос 1 0.09
Альварес Фавио 1 0.09
Каррера Рамиро 1 0.09
Лотти Аугусто 1 0.09
Пенья Фелипе 1 0.09
Ватсон Франко 1 0.09

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 4 1
Перейра Матеус 3 0
Ivaldo 3 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Верон Габриэл 2 0
Энрике Матеус 1 0
Уолас Соуза 1 0
Lucas Villalba 1 0
Рамиро 1 0
Rafael VII 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Papagaio 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Марсело Жоао 1 0
Диниз Фернандо 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Raul Loaiza 3 0
Акоста Лаутаро 2 0
Каррера Рамиро 2 0
Боу Вальтер 2 0
Морено Марселино 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Акино Дилан 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Торрес Джонатан 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Кабрера Бруно 1 0
Агирре Брайан 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
2
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ланус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
9
Крузейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Ланус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

9
8
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
5
56%
1
13%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
1
13%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
17
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
5
36%
2
12%
1-15
3
21%
4
24%
16-30
2
14%
2
12%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
14%
4
24%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Крузейро - Байя 1:1 Флуминенсе - Крузейро 1:0 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Крузейро - Либертад 1:1
Куяба - Крузейро 0:0 Либертад - Крузейро 0:2 Крузейро - Сан-Паулу 0:1 Крузейро - Атлетико Гойаненсе 3:1 Крузейро - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 1:0 Крузейро - Бока Хуниорс 2:1 Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2
Ланус
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 2:1 Ланус - Химнасия Ла-Плата 0:0 Индепендьенте Медельин - Ланус 1:1
Уракан - Ланус 3:0 Ланус - Индепендьенте Медельин 0:0 Ланус - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Ланус 0:0 Ланус - Годой Крус 1:1 Ланус - ЛДУ Кито 3:1 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1

Результаты матчей

Крузейро
Ланус

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 50%
0:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
6
5
2
9
2.5
2
9

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 9
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Коринтианс Алберто Юри 6
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 4
Крузейро Ромеро Лукас Даниэль 1 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 5
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Каррера Рамиро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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