Передача на левый край на Енина, тот по краю на Гурченко выдал передачу. Сильно...

Солдатенко с мячом, отыграл на Багаева, но тот чуть не потерял игровой снаряд.

Четверть часа остаётся играть в первом тайме. Бага бросил аут, подустали игроки обеих команд, не бегут в атаку с таким рвением, как в первой половине встречи.

С мячом возле углового флажка Красильниченко, атакует его сзади Бага, пытаются игроки "Алании". прессинговать.

В центре поля на газоне Родионов, сзади по ногам ему попал Чочиев.

Енин получил по ногам, но при этом сам правила нарушал. Разыграли стандарт хоязева.

Без опасных моментов у нас. Выходит из центра обороны Черов. Перевод на правый край на Гурченко, который прострел в центр исполнил. А пробить?

"Черноморец" самый неудобный соперник для "Алании". В трёх последних очных домашних матчах коллектив из Владикавказа проиграл все матчи.

От ворот разыграл Фролкин, передача на ближнего не состоялась. Показал голкипер, что идите все вперёд, выбью мяч подальше.

Хорошо развивалась атака у "Черноморца" по правому краю. Упустили мяч за пределы поля. От ворот для Солдатенко.

И ещё от ворот разыграл голкипер. Теперь уже вратарь "Черноморца". Фролкин отправил мяч к центру поля.

Завладел игровым снарядом на левом фланге Бутаев, убрать соперника не вышло.

Немного зрителей на трибунах. Но это вполне объяснимо. По телекартинке они все сидят "под камерой". И, кроме того, игра проходит на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном.

Серия коротких передач в центре поля у "Черноморца", игроки которого совершили 10 передач и готовы к развитию атаки.

17' Тобоев набрал ход по левому краю, отыграл на Кокоева, который не успел развернуться. Мяч потерян.

16' Фролкин с мячом, никто не прессингует его. Вышел голкипер "Черноморца" за пределы своих владений. Отправил мяч на половину поля соперника.

15' Заброс в штрафную площадь "Алании", вышел из ворот Солдатенко и забрал мяч.

14' От ворот разыграл Фролкин, передача к центру поля пошла. Не удалось завладеть мячом Иванову.

13' И ещё одна жёлтая карточка у нас. Сорвал атаку Фищенко.

12' Гурченко с мячом на левом фланге, отыграл назад на Черова, тот дальше по флангу на Уридию, но вновь неточно.

11' Тобоев с мячом на левом фланге, резко развернулся, сыграл в центр. Перевод на правый край был перехвачен.

10' Увидел Ланин свободную зону, отправил туда игровой снаряд в надежде на рывок Уридии, но слишком сильно. Мяч в ногах Солдатенко.

9' Солдатенко отыграл на Татаева, тот на Плиева и длинный диагональный заброс налево на Чочиева. В центр он отыграл. Даже удар состоялся. Но намного выше ворот.