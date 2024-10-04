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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 13.
Алания
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 42
Алания 42.9% (18)
X 26.2% (11)
Черноморец Нв 31% (13)
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Алания
Ничья
Черноморец Нв
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История личных встреч

Алания
Черноморец Нв

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

7.7%
69.2%
23.1%
1 победа 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

МПЛ
1:2
ТМК
0:0
МПЛ
1:1
ВДЗЮ
0:1
ВДЗЮ
1:2
ВДЗЮ
2:1
ВДЗЮ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

0.83
0.71

Среднее время на гол

108
126

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

0.71
1.33

Среднее время на гол

126
67

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

0.77
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9

Среднее время на гол

117
90

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Долгов Павел 2 0.17
Гаглоев Тарас 2 0.17
Абдоков Нури 1 0.08
Нафиков Виктор 1 0.08
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 3 0.25
Иванов Егор 2 0.17
Кротов Вячеслав 1 0.08
Хабалов Алан 1 0.08
Черов Василий 1 0.08
Мусалов Магомед 1 0.08
Стежко Виталий 1 0.08
Антонов Антон 1 0.08
Чичинадзе Анри 1 0.08
Родионов Илья 1 0.08
Окладников Андрей 1 0.08
Гурченко Даниил 1 0.08

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 4 1
Татаев Алексей 4 0
Тарба Заур 3 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Хадарцев Батраз 2 0
Абдоков Нури 2 0
Кокоев Давид 0 1
Чочиев Алан 1 0
Бага Алан 1 0
Макаров Сергей 1 0
Долгов Павел 1 0
Гурциев Батраз 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Москаленчик Илья 1 0
Губиев Эрик 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 3 0
Красильниченко Олег 3 0
Кротов Вячеслав 2 0
Ланин Олег 2 0
Фомин Денис 2 0
Енин Иван 2 0
Фролкин Даниил 2 0
Иванов Егор 1 0
Уридия Мераби 1 0
Хабалов Алан 1 0
Мельников Никита 1 0
Антонов Антон 1 0
Родионов Илья 1 0
Эрнандес Тегес 1 0

Результаты матчей

Алания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Черноморец Нв
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Алания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Черноморец Нв
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
10
Алания
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Черноморец Нв
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
40%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Забито

6
16
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
6%
16-30
1
17%
7
44%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
33%
4
25%
76-90

Пропущено

9
17
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
22%
5
29%
29%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
2
22%
2
12%
61-75
2
22%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2
Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2
Черноморец Нв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Черноморец Нв - Сокол 3:0 Амкар Пермь - Черноморец Нв 3:3 Ротор - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1
КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2

Результаты матчей

Алания
Черноморец Нв

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
0:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 67%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Алания
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
8
0.5
Больше Меньше
10
2
1
11
1.5
6
6
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 12 6 6 0 10 - 4 24
2.
Торпедо Москва
 Заявка 12 5 7 0 19 - 11 22
3.
Урал
 Заявка 12 6 3 3 17 - 11 21
4.
Черноморец Нв
 Заявка 12 6 2 4 18 - 15 20
5.
Балтика
 Заявка 12 5 5 2 12 - 9 20
6.
Чайка
 Заявка 12 4 5 3 15 - 11 17
7.
Сочи
 Заявка 12 4 5 3 17 - 14 17
8.
Родина Москва
 Заявка 12 4 5 3 13 - 12 17
9.
Енисей
 Заявка 12 5 1 6 13 - 13 16
10.
Нефтехимик
 Заявка 12 4 4 4 11 - 13 16
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 12 4 3 5 11 - 18 15
12.
Ротор
 Заявка 12 3 6 3 9 - 8 15
13.
Сокол
 Заявка 12 3 6 3 8 - 11 15
14.
КАМАЗ
 Заявка 12 4 2 6 11 - 9 14
15.
Алания
 Заявка 12 2 5 5 6 - 9 11
16.
Шинник
 Заявка 12 2 5 5 7 - 13 11
17.
Уфа
 Заявка 12 2 4 6 10 - 15 10
18.
Тюмень
 Заявка 12 1 2 9 8 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 5 3 2 0 6 - 2 11
7.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
8.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
9.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
10.
Сокол
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Сочи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 4 8
12.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 5 - 3 8
13.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
14.
Шинник
 Заявка 7 2 2 3 4 - 6 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Уфа
 Заявка 6 1 1 4 7 - 10 4
17.
Алания
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
18.
Тюмень
 Заявка 5 0 1 4 1 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 5 - 3 9
2.
Ротор
 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Чайка
 Заявка 6 2 2 2 4 - 5 8
8.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
9.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
10.
Арсенал Тула
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 0 4 4 - 5 6
12.
Енисей
 Заявка 6 2 0 4 4 - 7 6
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 4 - 12 4
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 5 0 2 3 2 - 9 2
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 5
Сочи Крамарич Мартин 5
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Черноморец Нв Уридия Мераби 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 6
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Чайка Нестеров Александр 1 3
Тюмень Шавлохов Давид 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 2 дня 7 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 42
    Алания 42.9% (18)
    X 26.2% (11)
    Черноморец Нв 31% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Черноморец Нв
    3.15
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    Прогнозы на матч Алания - Черноморец Нв

    Исход игры
    Алания
    41.9% (18)
    Ничья
    25.6% (11)
    Черноморец Нв
    32.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (13)
    Меньше
    66.67% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (23)
    Нет
    41.03% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    23.3% (10)
    2:1 Алания
    23.3% (10)
    0:1 Черноморец Нв
    18.6% (8)
    1:0 Алания
    9.3% (4)
    2:0 Алания
    7% (3)
    1:2 Черноморец Нв
    7% (3)
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