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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
ГКС Катовице
0:0
Второй тайм: 62'
Шленск Вроцлав
0'
16' Желтая карточка
Arkadiusz Jedrych

Ход матча

16'
Arkadiusz Jedrych
 
59'
Зреляк Адам
Галан Борха
 
Лучшие коэффициенты
ГКС Катовице
Ничья
Шленск Вроцлав
3.50
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4.20
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Все Коэффициенты
1
Кудла
Давид
2
Кууск
Мяртен
4
Arkadiusz
Jedrych
6
Клеменз
Лукаш
30
Червински
Алан
23
Васьелевски
Марцин
77
Ковальчик
Матеуш
5
Oskar
Repka
11
Adrian
Blad
27
Новак
Бартош
8
Галан
Борха
12
Лещыньски
Рафал
87
Петров
Симеон
2
Палюшек
Александр
5
Петков
Алекс
22
Жуковски
Матеуш
78
Герчио
Томмазо
16
Покорны
Петер
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
7
Самец-Талар
Пётр
11
Мусёлик
Себастьян
ГКС Катовице
3-4-2-1
Шленск Вроцлав
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oskar Repka 3 0.25
Arkadiusz Jedrych 3 (2) 0.25
Зреляк Адам 2 0.17
Бергер Себастиан 2 0.17
Ковальчик Матеуш 2 0.17
Мажец Матеуш 2 0.17
Новак Бартош 1 (1) 0.08
Adrian Blad 1 0.08
Васьелевски Марцин 1 0.08
Антчак Якуб 1 0.08
Галан Борха 0 0
Кууск Мяртен 0 0
Клеменз Лукаш 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герчио Томмазо 3 0.3
Петров Симеон 2 0.2
Шварц Петр 1 0.1
Петков Алекс 1 0.1
Сверчок Якуб 1 0.1
Мусёлик Себастьян 1 0.1
Жуковски Матеуш 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0

Карточки

ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 2 0
Adrian Blad 1 0
Галан Борха 1 0
Червински Алан 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Клеменз Лукаш 1 0
Arkadiusz Jedrych 1 0
Комор Александер 1 0
Васьелевски Марцин 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Grzegorz Rogala 1 0
Oskar Repka 1 0
Ковальчик Матеуш 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маценко Егор 1 1
Жуковски Матеуш 2 0
Покорны Петер 2 0
Петров Симеон 2 0
Шота Серафин 2 0
Сверчок Якуб 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Бартолевски Матеуш 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Петков Алекс 1 0
Индже Бурак 1 0
Палюшек Александр 1 0
Ортис Арнау 1 0
Герчио Томмазо 1 0
Jakub Jezierski 1 0

Результаты матчей

ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
3
ГКС Катовице
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Шленск Вроцлав
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
3
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
5
28%
3
33%
76-90

Пропущено

13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0
ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2

Результаты матчей

ГКС Катовице
Шленск Вроцлав

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 75%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
6
1 раз 9%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ГКС Катовице
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
3
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
3
5
6
1.5
2
7
3
8
2.5
1
8
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 12 9 1 2 23 - 7 28
2.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
3.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
4.
Краковия
 12 7 2 3 22 - 17 23
5.
Погонь Щецин
 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 12 5 3 4 12 - 10 18
9.
ГКС Катовице
 0:0 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Мотор Люблин
 12 4 3 5 13 - 17 15
11.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 9 - 17 14
12.
Гурник Забже
 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 12 2 3 7 13 - 23 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 0:0 10 0 5 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
6.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
8.
ГКС Катовице
 0:0 7 2 3 2 9 - 7 9
9.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Краковия
 6 2 2 2 8 - 10 8
11.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
18.
Шленск Вроцлав
 0:0 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 0:0 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Шленск Вроцлав
 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
18.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Лех Милич Антонио 5
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Галан Борха уходит с поля. Зреляк Адам выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Arkadiusz Jedrych получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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