Тур: 12. Стадион: ГКС Катовице. Главный судья: Patryk Gryckiewicz
0:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаArkadiusz Jedrych
62' Желтая карточкаКлеменз Лукаш
90' Желтая карточкаГерчио Томмазо
90'+4
Ход матча
11
Adrian
Blad
27
Новак
Бартош
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
-
-
-
Главный тренер: Rafal Gorak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
-
19 Ортис АрнауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Рейчик ФилипПолузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
Бомбардиры внутри турнира
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oskar Repka
|3
|0.25
|Arkadiusz Jedrych
|3 (2)
|0.25
|Зреляк Адам
|2
|0.17
|Бергер Себастиан
|2
|0.17
|Ковальчик Матеуш
|2
|0.17
|Мажец Матеуш
|2
|0.17
|Новак Бартош
|1 (1)
|0.08
|Adrian Blad
|1
|0.08
|Васьелевски Марцин
|1
|0.08
|Антчак Якуб
|1
|0.08
|Галан Борха
|0
|0
|Кууск Мяртен
|0
|0
|Клеменз Лукаш
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герчио Томмазо
|3
|0.3
|Петров Симеон
|2
|0.2
|Шварц Петр
|1
|0.1
|Петков Алекс
|1
|0.1
|Сверчок Якуб
|1
|0.1
|Мусёлик Себастьян
|1
|0.1
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Карточки
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|2
|0
|Клеменз Лукаш
|2
|0
|Adrian Blad
|1
|0
|Галан Борха
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Arkadiusz Jedrych
|1
|0
|Комор Александер
|1
|0
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
|Oskar Repka
|1
|0
|Ковальчик Матеуш
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маценко Егор
|1
|1
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Покорны Петер
|2
|0
|Петров Симеон
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Герчио Томмазо
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Петков Алекс
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Результаты матчей
ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Шленск Вроцлав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
9
3
ГКС Катовице
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Шленск Вроцлав
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
9
4
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
25%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
2
20%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
20%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
6%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
3
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
22%
1
11%
61-75
5
28%
3
33%
76-90
Пропущено
13
17
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
15%
3
18%
1-15
3
23%
2
12%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
1
8%
3
18%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
ГКС Катовице
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2 Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0
ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Арка Гдыня - ГКС Катовице 0:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2
Результаты матчей
ГКС Катовице
Шленск Вроцлав
Точный счет
0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
3 раза 75%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ГКС Катовице
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
13
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
15
14
15
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
64
57
28
39
19
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|12
|8
|1
|3
|21 - 18
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|15 - 4
|23
|4.
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|5.
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|6.
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|9.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|11.
|12
|4
|2
|6
|9 - 17
|14
|12.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|13 - 14
|13
|13.
|0:0
|11
|3
|3
|5
|8 - 11
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|15.
|10
|3
|0
|7
|14 - 18
|9
|16.
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|17.
|11
|1
|5
|5
|10 - 19
|8
|18.
|10
|0
|5
|5
|9 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 4
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|11.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|17.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|18.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4