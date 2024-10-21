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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Радомяк Радом
2:0
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
9' Желтая карточка
Пеглоу
45' Желтая карточка
Michal Kaput
1:0
51' Пенальти
Роча Леонардо
2:0
66' Гол
Гжесик Ян
81' Желтая карточка
Шимонович Давид
90'+4
1
Maciej
Kikolski
24
Уаттара
Зиэ
4
Мамедов
Рахиль
8
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
23
Энрике
Паулу
28
Michal
Kaput
77
Донис
Христос
13
Гжесик
Ян
10
Roberto
Alves
7
Пеглоу
17
Роча
Леонардо
1
Kewin
Komar
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
4
Шимонович
Давид
70
Хайда
Войцех
14
Jacub
Serafin
6
Ли
Чжин-Хен
17
Радецки
Матеуш
33
Абрамович
Давид
35
Косидис
Михаил
Радомяк Радом
4-2-3-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Радомяк Радом
Пуща Неполомице

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
ПД
0:4
ПД
2:0
ПД
4:0
ПД
1:1
ВД
0:0
ВД
0:1
ВД
1:0
ВД
0:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Среднее время на гол

75
150

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

90
112

Бомбардиры внутри турнира

Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 10 (2) 0.91
Уаттара Зиэ 2 0.18
Гжесик Ян 1 0.09
Леандро 1 0.09
Пеглоу 1 0.09
Капемба Освальдо Педро 1 0.09
Вольски Рафал 0 0
Roberto Alves 0 0
Энрике Паулу 0 0
Michal Kaput 0 0
Guilherme Zimovski 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косидис Михаил 3 0.25
Якуба Роман 2 0.17
Konrad Stepien 1 0.08
Piotr Mrozinski 1 0.08
Jacub Serafin 1 0.08
Благаич Яков 1 0.08
Крачун Артур 1 (1) 0.08
Абрамович Давид 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0

Карточки

Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Донис Христос 4 0
Бранко Рафаэл 2 1
Леандро 3 0
Энрике Паулу 3 0
Жордау Бруну 3 0
Michal Kaput 3 0
Damian Jakubik 2 0
Roberto Alves 2 0
Роча Леонардо 2 0
Уаттара Зиэ 2 0
Пеглоу 2 0
Вагнер да Силва 1 0
Мамедов Рахиль 1 0
Гжесик Ян 1 0
Guilherme Zimovski 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 2 1
Абрамович Давид 3 0
Благаич Яков 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Шимонович Давид 2 0
Jacub Serafin 2 0
Konrad Stepien 2 0
Ли Чжин-Хен 2 0
Якуба Роман 2 0
Сиплак Михал 1 0
Хайда Войцех 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Косидис Михаил 1 0

Результаты матчей

Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Радомяк Радом
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

2
8
Радомяк Радом
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Пуща Неполомице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

11
1
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
1
100%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
3
19%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
5
31%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
6
33%
4
19%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
6
33%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Радомяк Радом - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0
Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4
Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2
Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1

Результаты матчей

Радомяк Радом
Пуща Неполомице

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Радомяк Радом
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
5
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
7
6
5
1.5
3
9
1
10
2.5
1
11
1
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 12 9 1 2 23 - 7 28
2.
Ракув
 12 8 2 2 16 - 4 26
3.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
4.
Краковия
 12 7 2 3 22 - 17 23
5.
Погонь Щецин
 12 6 1 5 17 - 14 19
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 12 5 3 4 12 - 10 18
9.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 15 15
11.
Мотор Люблин
 12 4 3 5 13 - 17 15
12.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 9 - 17 14
13.
Радомяк Радом
 11 4 0 7 16 - 18 12
14.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
15.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 9 - 14 11
16.
Лехия Гданьск
 12 2 3 7 13 - 23 9
17.
Пуща Неполомице
 12 1 5 6 10 - 21 8
18.
Шленск Вроцлав
 10 0 5 5 9 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
6.
Ракув
 6 3 1 2 8 - 3 10
7.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
9.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
10.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
11.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
12.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
13.
Краковия
 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 6 0 2 4 1 - 8 2
17.
Сталь Мелец
 5 0 1 4 3 - 9 1
18.
Погонь Щецин
 6 0 1 5 4 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Лех Милич Антонио 5
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Michal Kaput получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Пеглоу получил желтую карточку от судьи
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