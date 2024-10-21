Тур: 12. Стадион: Stadion im. Braci Czachorow.
2:0
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаПеглоу
45' Желтая карточкаMichal Kaput
1:0
51' ПенальтиРоча Леонардо
2:0
66' ГолГжесик Ян
81' Желтая карточкаШимонович Давид
90'+4
Ход матча
9'
45'
51'
1:0
66'
2:0
81'
24
Уаттара
Зиэ
23
Энрике
Паулу
28
Michal
Kaput
13
Гжесик
Ян
7
Пеглоу
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Энрике ПаулуЗащитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Гжесик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Радомяк Радом
Пуща Неполомице
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Среднее время на гол
75
150
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
90
112
Бомбардиры внутри турнира
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|10 (2)
|0.91
|Уаттара Зиэ
|2
|0.18
|Гжесик Ян
|1
|0.09
|Леандро
|1
|0.09
|Пеглоу
|1
|0.09
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.09
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Guilherme Zimovski
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|3
|0.25
|Якуба Роман
|2
|0.17
|Konrad Stepien
|1
|0.08
|Piotr Mrozinski
|1
|0.08
|Jacub Serafin
|1
|0.08
|Благаич Яков
|1
|0.08
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.08
|Абрамович Давид
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
Карточки
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Донис Христос
|4
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Леандро
|3
|0
|Энрике Паулу
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Michal Kaput
|3
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Roberto Alves
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Уаттара Зиэ
|2
|0
|Пеглоу
|2
|0
|Вагнер да Силва
|1
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|2
|1
|Абрамович Давид
|3
|0
|Благаич Яков
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Jacub Serafin
|2
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Якуба Роман
|2
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Хайда Войцех
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Косидис Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Радомяк Радом
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
2
8
Радомяк Радом
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Пуща Неполомице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
11
1
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
1
9%
1
100%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
3
30%
2
15%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
3
19%
2
20%
1-15
1
6%
1
10%
16-30
2
13%
2
20%
31-45
5
31%
2
20%
46-60
2
13%
1
10%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
6
33%
4
19%
31-45
1
6%
4
19%
46-60
4
22%
5
24%
61-75
6
33%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Радомяк Радом
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Радомяк Радом - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1 Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0
Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Заглембе Любин 3:4
Пуща Неполомице
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:2
Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0 Рух Хожув - Пуща Неполомице 0:1
Результаты матчей
Радомяк Радом
Пуща Неполомице
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Радомяк Радом
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
57
65
39
110
111
110
111
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4