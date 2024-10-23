Тур: 8. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Marcin Kochanek
1:0
Первый тайм: 27'
Ход матча
16'
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
96
Дадок
Роберт
19
Dawid
Tkacz
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Шварц ПетрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Рейчик ФилипПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
-
19 Dawid TkaczПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Сталь Мелец
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герчио Томмазо
|3
|0.27
|Петров Симеон
|2
|0.18
|Шварц Петр
|1
|0.09
|Петков Алекс
|1
|0.09
|Сверчок Якуб
|1
|0.09
|Мусёлик Себастьян
|1
|0.09
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|2
|0.17
|Piotr Wlazlo
|2
|0.17
|Доманьски Мацей
|1
|0.08
|Гийомье Мэтью
|1
|0.08
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0.08
|Serhij Krykun
|1
|0.08
|Ravve Assayeg
|1
|0.08
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маценко Егор
|1
|1
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Покорны Петер
|2
|0
|Петров Симеон
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Герчио Томмазо
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Петков Алекс
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зенгер Марвин
|2
|1
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Доманьски Мацей
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Монджик Якуб
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Шленск Вроцлав
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
0
6
Шленск Вроцлав
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сталь Мелец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
44%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
5
36%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0
Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1
Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Сталь Мелец
Точный счет
1:1
3 раза 75%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
32
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
74
28
29
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|12
|8
|2
|2
|16 - 4
|26
|3.
|12
|8
|1
|3
|21 - 18
|25
|4.
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|5.
|12
|6
|1
|5
|17 - 14
|19
|6.
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|9.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|9 - 17
|14
|13.
|11
|4
|0
|7
|16 - 18
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|15.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|9 - 15
|11
|16.
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|17.
|1:0
|11
|1
|5
|5
|10 - 17
|8
|18.
|12
|1
|5
|6
|10 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|1:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|16.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|1:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|16.
|6
|0
|2
|4
|1 - 8
|2
|17.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|18.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4