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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Marcin Kochanek
Шленск Вроцлав
1:0
Первый тайм: 27'
Сталь Мелец

Ход матча

16'
Мусёлик Себастьян
(Жуковски Матеуш)
1:0
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Сталь Мелец
3.85
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3.95
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4.15
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Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
87
Петров
Симеон
2
Палюшек
Александр
5
Петков
Алекс
22
Жуковски
Матеуш
21
Балута
Тудор
16
Покорны
Петер
78
Герчио
Томмазо
7
Самец-Талар
Пётр
11
Мусёлик
Себастьян
17
Шварц
Петр
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
96
Дадок
Роберт
23
Гетингер
Крыстян
19
Dawid
Tkacz
6
Гийомье
Мэтью
10
Доманьски
Мацей
44
Serhij
Krykun
17
Шкурин
Илья
Шленск Вроцлав
3-4-3
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Сталь Мелец

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
0:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герчио Томмазо 3 0.27
Петров Симеон 2 0.18
Шварц Петр 1 0.09
Петков Алекс 1 0.09
Сверчок Якуб 1 0.09
Мусёлик Себастьян 1 0.09
Жуковски Матеуш 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 2 0.17
Piotr Wlazlo 2 0.17
Доманьски Мацей 1 0.08
Гийомье Мэтью 1 0.08
Вольштыньски Лукаш 1 0.08
Serhij Krykun 1 0.08
Ravve Assayeg 1 0.08
Гетингер Крыстян 0 0
Дадок Роберт 0 0
Karol Knap 0 0
Adrian Bukowski 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маценко Егор 1 1
Жуковски Матеуш 2 0
Покорны Петер 2 0
Петров Симеон 2 0
Шота Серафин 2 0
Герчио Томмазо 2 0
Сверчок Якуб 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Бартолевски Матеуш 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Петков Алекс 1 0
Индже Бурак 1 0
Палюшек Александр 1 0
Ортис Арнау 1 0
Jakub Jezierski 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенгер Марвин 2 1
Гийомье Мэтью 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Матрас Матеуш 2 0
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Karol Knap 2 0
Вольштыньски Лукаш 1 0
Дадок Роберт 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Монджик Якуб 1 0
Ravve Assayeg 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Шленск Вроцлав
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
6
Шленск Вроцлав
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сталь Мелец
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
4
44%
76-90

Пропущено

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
5
36%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
3
18%
3
21%
61-75
5
29%
29%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0
Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1
Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Сталь Мелец

Точный счет

1:1
3 раза 75%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
4
2
8
1.5
2
9
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 12 9 1 2 23 - 7 28
2.
Ракув
 12 8 2 2 16 - 4 26
3.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
4.
Краковия
 12 7 2 3 22 - 17 23
5.
Погонь Щецин
 12 6 1 5 17 - 14 19
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 12 5 3 4 12 - 10 18
9.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 15 15
11.
Мотор Люблин
 12 4 3 5 13 - 17 15
12.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 9 - 17 14
13.
Радомяк Радом
 11 4 0 7 16 - 18 12
14.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
15.
Сталь Мелец
 0:1 12 3 2 7 9 - 15 11
16.
Лехия Гданьск
 12 2 3 7 13 - 23 9
17.
Шленск Вроцлав
 1:0 11 1 5 5 10 - 17 8
18.
Пуща Неполомице
 12 1 5 6 10 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
6.
Ракув
 6 3 1 2 8 - 3 10
7.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Сталь Мелец
 0:1 6 3 1 2 6 - 5 10
9.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
10.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
11.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
12.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
13.
Краковия
 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Шленск Вроцлав
 1:0 5 1 3 1 6 - 7 6
16.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Шленск Вроцлав
 1:0 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 6 0 2 4 1 - 8 2
17.
Сталь Мелец
 0:1 6 0 1 5 3 - 10 1
18.
Погонь Щецин
 6 0 1 5 4 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Лех Милич Антонио 5
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Весь список
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Шленск Вроцлав
Ничья
Сталь Мелец
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