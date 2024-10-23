Тур: 8. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Marcin Kochanek
2:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолМусёлик Себастьян
34' Желтая карточкаМатрас Матеуш
37' Желтая карточкаГерчио Томмазо
2:0
44' ГолМусёлик Себастьян
2:1
69' ГолВольштыньски Лукаш
86' Желтая карточкаДжаспер Силвестер
88' Желтая карточкаБартолевски Матеуш
90'+7
Ход матча
16'
34'
37'
44'
2:0
69'
21
Балута
Тудор
17
Шварц
Петр
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
96
Дадок
Роберт
19
Dawid
Tkacz
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Шварц ПетрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Рейчик ФилипПолузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Защитник
-
19 Dawid TkaczПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Karol Knap
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Сталь Мелец
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.27
|Герчио Томмазо
|3
|0.27
|Петров Симеон
|2
|0.18
|Шварц Петр
|1
|0.09
|Петков Алекс
|1
|0.09
|Сверчок Якуб
|1
|0.09
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|2
|0.17
|Piotr Wlazlo
|2
|0.17
|Вольштыньски Лукаш
|2
|0.17
|Доманьски Мацей
|1
|0.08
|Гийомье Мэтью
|1
|0.08
|Serhij Krykun
|1
|0.08
|Ravve Assayeg
|1
|0.08
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герчио Томмазо
|3
|0
|Маценко Егор
|1
|1
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Покорны Петер
|2
|0
|Петров Симеон
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Петков Алекс
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Джаспер Силвестер
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зенгер Марвин
|2
|1
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Доманьски Мацей
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Монджик Якуб
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сталь Мелец
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Шленск Вроцлав
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
0
6
Шленск Вроцлав
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сталь Мелец
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
8
11
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
11
10
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
4
36%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
4
40%
76-90
Пропущено
18
16
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
2
11%
6
38%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
4
22%
3
19%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0
Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4
Сталь Мелец
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1
Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Сталь Мелец
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
38
210
110
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4