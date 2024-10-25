Тур: 13. Стадион: Пяст. Главный судья: Рачковски Павел
3:3
Конец матча
0'
0:1
4' ПенальтиCamilo Mena
6' Желтая карточкаГук Томаш
1:1
43' ГолФеликс Хорхе
1:2
46' ГолВьюнник Богдан
1:3
63' ГолД`Арриго Луис
2:3
66' ГолФеликс Хорхе
73' Желтая карточкаMiguel Munoz2
3:3
81' ГолРосолек Мацей
87' Желтая карточкаТомашевич Гжегож
87' Желтая карточкаКапич Рифет
89' Желтая карточкаЖелизко Иван
90'+5
Ход матча
4'
0:1
6'
43'
1:1
46'
1:2
63'
1:3
66'
2:3
73'
81'
3:3
87'
87'
89'
11
Dominik
Pila
20
Конрадо
30
Хлань
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Levis Pitan
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хлань МаксимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
История личных встреч
Пяст
Лехия Гданьск
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
33 матча
36.4%
15.2%
48.4%
12 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.29
1.13
Среднее время на гол
69
80
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.44
1.18
Среднее время на гол
62
76
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.36
1.15
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
66
78
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феликс Хорхе
|4 (1)
|0.31
|Храпек Михал
|3 (1)
|0.23
|Амею Микаэль
|3
|0.23
|Росолек Мацей
|2
|0.15
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.08
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.08
|Костадинов Тихомир
|1
|0.08
|Червински Якуб
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Camilo Mena
|3 (2)
|0.23
|Вьюнник Богдан
|3
|0.23
|Капич Рифет
|2 (1)
|0.15
|Хлань Максим
|1
|0.08
|Царенко Антон
|1
|0.08
|Д`Арриго Луис
|1
|0.08
|Бобчек Томаш
|1
|0.08
|Dominik Pila
|1
|0.08
|Ольссон Элиас
|1
|0.08
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.08
|Kalle Wendt
|1
|0.08
|Конрадо
|0
|0
|Bujar Pllana
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гук Томаш
|3
|1
|Червински Якуб
|4
|0
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|Драпински Игорь
|3
|0
|Храпек Михал
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Амею Микаэль
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Кацантонис Андреас
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bujar Pllana
|4
|0
|Желизко Иван
|3
|0
|Конрадо
|2
|0
|Капич Рифет
|2
|0
|Киндриш Андрей
|2
|0
|Хлань Максим
|2
|0
|Вьюнник Богдан
|2
|0
|Ольссон Элиас
|2
|0
|Szymon Weirauch
|2
|0
|Milosz Kalahur
|1
|0
|Dominik Pila
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Лехия Гданьск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
9
Пяст
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Лехия Гданьск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
3
Пяст
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Лехия Гданьск
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Пропущено
7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
22%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
0
0%
7
39%
76-90
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
4
67%
3
38%
76-90
Забито
15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90
Пропущено
13
26
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
2
15%
3
12%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
3
23%
6
23%
61-75
4
31%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Корона Кельце - Пяст 0:2 Рух Хожув - Пяст 1:4 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1
Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лехия Гданьск - Легия 0:2 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1
Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0
Результаты матчей
Пяст
Лехия Гданьск
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Пяст
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
58
310
112
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|12
|8
|2
|2
|16 - 4
|26
|3.
|12
|8
|1
|3
|21 - 18
|25
|4.
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|5.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|9.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|9 - 17
|14
|13.
|11
|4
|0
|7
|16 - 18
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|15.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|17.
|0:0
|13
|1
|6
|6
|10 - 21
|9
|18.
|11
|1
|5
|5
|11 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|1
|0
|13 - 3
|19
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|16.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|1 - 8
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|17.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Пяст
|Гук Томаш
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1