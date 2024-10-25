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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Рачковски Павел
Пяст
3:3
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
0:1
4' Пенальти
Camilo Mena
6' Желтая карточка
Гук Томаш
1:1
43' Гол
Феликс Хорхе
1:2
46' Гол
Вьюнник Богдан
1:3
63' Гол
Д`Арриго Луис
2:3
66' Гол
Феликс Хорхе
73' Желтая карточка
Miguel Munoz2
3:3
81' Гол
Росолек Мацей
87' Желтая карточка
Томашевич Гжегож
87' Желтая карточка
Капич Рифет
89' Желтая карточка
Желизко Иван
90'+5
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
14
Нобрега
Мигел
5
Гук
Томаш
29
Драпински
Игорь
6
Храпек
Михал
20
Томашевич
Гжегож
39
Росолек
Мацей
30
Щепаньски
Милош
7
Феликс
Хорхе
70
Кацантонис
Андреас
1
Szymon
Weirauch
11
Dominik
Pila
4
Киндриш
Андрей
3
Ольссон
Элиас
20
Конрадо
5
Желизко
Иван
7
Camilo
Mena
8
Капич
Рифет
17
Царенко
Антон
30
Хлань
Максим
9
Вьюнник
Богдан
Пяст
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

История личных встреч

Пяст
Лехия Гданьск

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

33 матча

36.4%
15.2%
48.4%
12 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
9 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.3%
33.3%
36.4%
10 побед 11 ничьих 12 побед

История матчей

ТМК
3:1
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:0
ЭГА
1:0
К
2:1
Э
1:0
Э
1:2
С
1:3
ЭГА
0:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:2
ЭГА
3:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
1:3
Э
3:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:2
Э
0:2
OE
0:0
ВД
3:0

Голы

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Среднее время на гол

69
80

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.44
1.18

Среднее время на гол

62
76

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.36
1.15

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

66
78

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феликс Хорхе 4 (1) 0.31
Храпек Михал 3 (1) 0.23
Амею Микаэль 3 0.23
Росолек Мацей 2 0.15
Кадзиор Дамиан 1 0.08
Пырка Аркадиуш 1 0.08
Костадинов Тихомир 1 0.08
Червински Якуб 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Camilo Mena 3 (2) 0.23
Вьюнник Богдан 3 0.23
Капич Рифет 2 (1) 0.15
Хлань Максим 1 0.08
Царенко Антон 1 0.08
Д`Арриго Луис 1 0.08
Бобчек Томаш 1 0.08
Dominik Pila 1 0.08
Ольссон Элиас 1 0.08
Tomasz Neugebauer 1 0.08
Kalle Wendt 1 0.08
Конрадо 0 0
Bujar Pllana 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гук Томаш 3 1
Червински Якуб 4 0
Дзичек Патрик 3 0
Костадинов Тихомир 3 0
Драпински Игорь 3 0
Храпек Михал 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Амею Микаэль 2 0
Томашевич Гжегож 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Кацантонис Андреас 1 0
Росолек Мацей 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bujar Pllana 4 0
Желизко Иван 3 0
Конрадо 2 0
Капич Рифет 2 0
Киндриш Андрей 2 0
Хлань Максим 2 0
Вьюнник Богдан 2 0
Ольссон Элиас 2 0
Szymon Weirauch 2 0
Milosz Kalahur 1 0
Dominik Pila 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Camilo Mena 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Kalle Wendt 1 0

Результаты матчей

Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Лехия Гданьск
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
9
Пяст
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Лехия Гданьск
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
3
Пяст
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Лехия Гданьск
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
1
11%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
44%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
2
17%
76-90

Пропущено

7
18
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
22%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
0
0%
7
39%
76-90

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
4
67%
3
38%
76-90

Забито

15
16
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
1
7%
2
13%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
4
27%
2
13%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
3
20%
2
13%
76-90

Пропущено

13
26
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 19
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
2
15%
3
12%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
4
15%
31-45
1
8%
3
12%
46-60
3
23%
6
23%
61-75
4
31%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Корона Кельце - Пяст 0:2 Рух Хожув - Пяст 1:4 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1
Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Лехия Гданьск - Легия 0:2 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Погонь Гродзиск-Мазовецки - Лехия Гданьск 1:1
Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0

Результаты матчей

Пяст
Лехия Гданьск

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 57%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Пяст
Лехия Гданьск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
5
8
1.5
3
10
1
12
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 12 9 1 2 23 - 7 28
2.
Ракув
 12 8 2 2 16 - 4 26
3.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
4.
Краковия
 12 7 2 3 22 - 17 23
5.
Погонь Щецин
 0:0 13 6 2 5 17 - 14 20
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
9.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 15 15
11.
Мотор Люблин
 12 4 3 5 13 - 17 15
12.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 9 - 17 14
13.
Радомяк Радом
 11 4 0 7 16 - 18 12
14.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
15.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Пуща Неполомице
 0:0 13 1 6 6 10 - 21 9
18.
Шленск Вроцлав
 11 1 5 5 11 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 0:0 7 6 1 0 13 - 3 19
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
6.
Ракув
 6 3 1 2 8 - 3 10
7.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
9.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
10.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
11.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
12.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
13.
Краковия
 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Шленск Вроцлав
 5 1 3 1 7 - 8 6
16.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 0:0 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 0:0 7 0 3 4 1 - 8 3
16.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Погонь Щецин
 0:0 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Лех Милич Антонио 5
Пяст Гук Томаш 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
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    • 56'
      Камило Мена уходит с поля. Kacper Sezonienko выходит вместо него
    • 46'
      Г О О О О Л - Вьюнник Богдан бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Г О О О О Л - Феликс Хорхе бьет в цель!
    • 6'
      Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Г О О О О Л - Камило Мена из команды Лехия Гданьск забивает с точки!
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