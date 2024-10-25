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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Погонь Щецин
0:0
Первый тайм: 13'
Пуща Неполомице
0'
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Пуща Неполомице
1.33
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9.80
9.00
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Все Коэффициенты
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
21
Гамбоа
Жоау
22
Бичахчян
Ваан
19
Kacper
Lukasiak
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
9
Кулурис
Эфтимос
1
Kewin
Komar
22
Крачун
Артур
4
Шимонович
Давид
3
Якуба
Роман
33
Абрамович
Давид
14
Jacub
Serafin
16
Вальски
Михал
12
Стемпень
Матеуш
70
Хайда
Войцех
11
Холевяк
Матеуш
35
Косидис
Михаил
Погонь Щецин
4-1-4-1
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Пуща Неполомице

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:2
К
2:0
К
1:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 6 (1) 0.46
Горгон Александр 4 0.31
Kacper Lukasiak 2 0.15
Гросицки Камил 1 0.08
Бичахчян Ваан 1 0.08
Ульвестад Фредрик 1 0.08
Леонардо Родригес 1 0.08
Patryk Paryzek 1 0.08
Кутрис Леонардо 0 0
Вальквист Линус 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Косидис Михаил 3 0.23
Якуба Роман 2 0.15
Konrad Stepien 1 0.08
Piotr Mrozinski 1 0.08
Jacub Serafin 1 0.08
Благаич Яков 1 0.08
Крачун Артур 1 (1) 0.08
Абрамович Давид 0 0
Ли Чжин-Хен 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 3 0
Ульвестад Фредрик 3 0
Вальквист Линус 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Kacper Lukasiak 1 1
Горгон Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Кужава Рафал 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Керамицис Димитриос 0 1
Гросицки Камил 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Корчаковски Олаф 1 0
Patryk Paryzek 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 2 1
Абрамович Давид 3 0
Благаич Яков 3 0
Piotr Mrozinski 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Шимонович Давид 2 0
Jacub Serafin 2 0
Konrad Stepien 2 0
Ли Чжин-Хен 2 0
Якуба Роман 2 0
Сиплак Михал 1 0
Хайда Войцех 1 0
Ревенко Иоан-Кэлин 1 0
Косидис Михаил 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Погонь Щецин
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

2
8
Погонь Щецин
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Пуща Неполомице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

13
1
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
100%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
6
55%
2
15%
76-90

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
1
6%
2
20%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
6
35%
2
20%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
7
50%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ракув - Погонь Щецин 1:0 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1
Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1
Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0

Результаты матчей

Погонь Щецин
Пуща Неполомице

Точный счет

1:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
5 раз 42%
2:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
5
7
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 12 9 1 2 23 - 7 28
2.
Ракув
 12 8 2 2 16 - 4 26
3.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
4.
Краковия
 12 7 2 3 22 - 17 23
5.
Погонь Щецин
 0:0 13 6 2 5 17 - 14 20
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
9.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 15 15
11.
Мотор Люблин
 12 4 3 5 13 - 17 15
12.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 9 - 17 14
13.
Радомяк Радом
 11 4 0 7 16 - 18 12
14.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
15.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Пуща Неполомице
 0:0 13 1 6 6 10 - 21 9
18.
Шленск Вроцлав
 11 1 5 5 11 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 0:0 7 6 1 0 13 - 3 19
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
6.
Ракув
 6 3 1 2 8 - 3 10
7.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
9.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
10.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
11.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
12.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
13.
Краковия
 6 2 2 2 8 - 10 8
14.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Шленск Вроцлав
 5 1 3 1 7 - 8 6
16.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 0:0 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 0:0 7 0 3 4 1 - 8 3
16.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Погонь Щецин
 0:0 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Лех Милич Антонио 5
Пяст Гук Томаш 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Пуща Неполомице
1.33
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9.80
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Где смотреть матч Погонь Щецин 0:0 Пуща Неполомице онлайн

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Пуща Неполомице
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