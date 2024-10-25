Тур: 13. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0:0
Первый тайм: 13'
0'
23
Цех
Бенедикт
21
Гамбоа
Жоау
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jakub Lis
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Кидрич РокНападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Погонь Щецин
Пуща Неполомице
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|6 (1)
|0.46
|Горгон Александр
|4
|0.31
|Kacper Lukasiak
|2
|0.15
|Гросицки Камил
|1
|0.08
|Бичахчян Ваан
|1
|0.08
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.08
|Леонардо Родригес
|1
|0.08
|Patryk Paryzek
|1
|0.08
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Вальквист Линус
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|3
|0.23
|Якуба Роман
|2
|0.15
|Konrad Stepien
|1
|0.08
|Piotr Mrozinski
|1
|0.08
|Jacub Serafin
|1
|0.08
|Благаич Яков
|1
|0.08
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.08
|Абрамович Давид
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|3
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Горгон Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Керамицис Димитриос
|0
|1
|Гросицки Камил
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Корчаковски Олаф
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|2
|1
|Абрамович Давид
|3
|0
|Благаич Яков
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Jacub Serafin
|2
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Якуба Роман
|2
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Хайда Войцех
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Косидис Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Погонь Щецин
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
2
8
Погонь Щецин
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
8% (1)
8% (1)
Пуща Неполомице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
13
1
5 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
100%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
6
55%
2
15%
76-90
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
1
6%
2
20%
1-15
3
18%
1
10%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
1
6%
2
20%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
6
35%
2
20%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
3
21%
4
19%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
7
50%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ракув - Погонь Щецин 1:0 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1
Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1
Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0
Результаты матчей
Погонь Щецин
Пуща Неполомице
Точный счет
1:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
5 раз 42%
2:0
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
57
48
39
210
111
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|12
|8
|2
|2
|16 - 4
|26
|3.
|12
|8
|1
|3
|21 - 18
|25
|4.
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|5.
|0:0
|13
|6
|2
|5
|17 - 14
|20
|6.
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|9.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|9 - 17
|14
|13.
|11
|4
|0
|7
|16 - 18
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|15.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|17.
|0:0
|13
|1
|6
|6
|10 - 21
|9
|18.
|11
|1
|5
|5
|11 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|1
|0
|13 - 3
|19
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|16.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|1 - 8
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|17.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Пяст
|Гук Томаш
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1