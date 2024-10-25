Тур: 13. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Пржибыл Ярослав
2:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаЯкуба Роман
1:0
36' ГолКулурис Эфтимос
64' Желтая карточкаГамбоа Жоау
1:1
71' ГолКосидис Михаил
2:1
83' ГолВальквист Линус
86' Желтая карточкаКорчаковски Олаф
90' Желтая карточкаСемашко Артур
90'+4
Ход матча
21'
36'
1:0
64'
71'
1:1
83'
2:1
86'
90'
23
Цех
Бенедикт
21
Гамбоа
Жоау
22
Крачун
Артур
70
Хайда
Войцех
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jakub Lis
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Благаич ЯковПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Кидрич РокНападающий
-
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Погонь Щецин
Пуща Неполомице
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|7 (1)
|0.54
|Горгон Александр
|4
|0.31
|Kacper Lukasiak
|2
|0.15
|Гросицки Камил
|1
|0.08
|Бичахчян Ваан
|1
|0.08
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.08
|Вальквист Линус
|1
|0.08
|Леонардо Родригес
|1
|0.08
|Patryk Paryzek
|1
|0.08
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Косидис Михаил
|4
|0.31
|Якуба Роман
|2
|0.15
|Konrad Stepien
|1
|0.08
|Piotr Mrozinski
|1
|0.08
|Jacub Serafin
|1
|0.08
|Благаич Яков
|1
|0.08
|Крачун Артур
|1 (1)
|0.08
|Абрамович Давид
|0
|0
|Ли Чжин-Хен
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леонардо Родригес
|3
|0
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Горгон Александр
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Корчаковски Олаф
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Керамицис Димитриос
|0
|1
|Гросицки Камил
|1
|0
|Гамбоа Жоау
|1
|0
|Бичахчян Ваан
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|2
|1
|Абрамович Давид
|3
|0
|Якуба Роман
|3
|0
|Благаич Яков
|3
|0
|Piotr Mrozinski
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Шимонович Давид
|2
|0
|Jacub Serafin
|2
|0
|Konrad Stepien
|2
|0
|Ли Чжин-Хен
|2
|0
|Сиплак Михал
|1
|0
|Семашко Артур
|1
|0
|Хайда Войцех
|1
|0
|Ревенко Иоан-Кэлин
|1
|0
|Косидис Михаил
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Пуща Неполомице
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Погонь Щецин
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Пуща Неполомице
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
8
Упущенные победы
2
8
Погонь Щецин
100%
12 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Пуща Неполомице
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
15
2
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
3
20%
2
100%
61-75
5
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
1
9%
2
15%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
6
55%
2
15%
76-90
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
1
5%
2
18%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
3
16%
2
18%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
4
21%
2
18%
61-75
7
37%
2
18%
76-90
Пропущено
15
23
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 11
0
0%
3
13%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
3
20%
5
22%
31-45
1
7%
4
17%
46-60
1
7%
5
22%
61-75
7
47%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ракув - Погонь Щецин 1:0 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1
Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0
Пуща Неполомице
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Гурник Ленчна - Пуща Неполомице 1:1
Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Пяст - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Пуща Неполомице - Подхале Новы-Тарг 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 1:1 ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Полония Бытом 1:1 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Висла Краков 1:0
Результаты матчей
Погонь Щецин
Пуща Неполомице
Точный счет
1:0
3 раза 43%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
7 раз 54%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
25
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
58
310
211
112
112
112
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Пяст
|Гук Томаш
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1