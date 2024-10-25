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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Батта Флоран
Ренн
1:0
Конец матча
Гавр
0'
32' Желтая карточка
Сейду Алиду
35' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
1:0
54' Гол
Гомес Карлос
66' Желтая карточка
Грёнбек Альберт
89' Желтая карточка
Юте-Кинкуэ Этьенн
90' Желтая карточка
Опери Кристофер
90' Вторая желтая карточка
Опери Кристофер
90'+6

Ход матча

32'
Сейду Алиду
 
35'
 
Сальмье Йоанн
54'
Гомес Карлос
1:0
66'
Грёнбек Альберт
 
70'
Гомес Карлос
Жота Серран
 
70'
Гуйри Амин
Хусни Илиес
 
70'
Ассиньон Лоренс
Него Лоик
 
70'
 
Сабби Эммануэль
Пембеле Тимоте
74'
Эстигор Лео
Файе Микаил
 
76'
 
Сумаре Исса
Таргаллин Уссама
78'
Хатебур Ханс
Сейду Алиду
 
79'
Сантамария Батист
Грёнбек Альберт
 
89'
 
Юте-Кинкуэ Этьенн
90'
 
Опери Кристофер
90'
 
Опери Кристофер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 14 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 537 Количество передач 358
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 115
Ренн 93% (107)
X 6.1% (7)
Гавр 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
36
Сейду
Алиду
4
Ву
Кристофер
15
Файе
Микаил
3
Трюффер
Адриен
11
Блас
Людовик
28
Камара
Глен
20
Гомес
Карлос
III
7
Грёнбек
Альберт
27
Жота
Серран
9
Мюинга
Арно
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
94
Туре
Абдулайе
32
Пембеле
Тимоте
8
Кехта
Ясин
5
Таргаллин
Уссама
27
Опери
Кристофер
46
Хусни
Илиес
28
Айю
Андре
Ренн
4-2-3-1
Гавр
3-1-4-2

История личных встреч

Ренн
Гавр

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:2
ТМК
2:2
ТМК
2:1
Л1
1:0
КЛ
2:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
0.75

Среднее время на гол

54
120

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 0.33
Мюинга Арно 3 (2) 0.33
Гуйри Амин 1 0.11
Грёнбек Альберт 1 0.11
Гомес Карлос III 1 0.11
Жота Серран 1 0.11
Буриго Бенжамен 1 0.11
Эстигор Лео 1 0.11
Мейстер Хенрик 1 0.11
Сантамария Батист 0 0
Камара Глен 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 2 (2) 0.22
Льорис Готье 1 0.11
Кузяев Далер 1 0.11
Н'диайе Рассул 1 0.11
Санганте Аруна 1 0.11
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 4 0
Ассиньон Лоренс 3 0
Блас Людовик 2 0
Эстигор Лео 2 0
Ву Кристофер 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Хатебур Ханс 1 0
Сантамария Батист 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касимир Хосуэ 3 0
Юте-Кинкуэ Этьенн 1 1
Туре Абдулайе 2 0
Сальмье Йоанн 2 0
Санганте Аруна 2 0
Него Лоик 1 0
Льорис Готье 1 0
Кузяев Далер 1 0
Десма Артур 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Кехта Ясин 1 0
Джуджу Антуан 1 0

Результаты матчей

Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гавр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гавр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

1
2
Ренн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Гавр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
11

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
4
50%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
50%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90

Пропущено

11
20
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
9%
3
15%
1-15
3
27%
3
15%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
4
36%
1
5%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
1
9%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брест - Ренн 1:1 Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1
Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3
Гавр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гавр - Лион 0:4 Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1
Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1

Результаты матчей

Ренн
Гавр

Точный счет

3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
3
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ренн
Гавр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
2
6
2
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Реймс
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
9.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
10.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
11.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
13.
Осер
 Заявка 8 3 0 5 11 - 16 9
14.
Сент-Этьен
 Заявка 8 2 1 5 6 - 20 7
15.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
16.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
17.
Монпелье
 Заявка 8 1 1 6 8 - 26 4
18.
Анже
 Заявка 8 0 4 4 6 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
6.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
17.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18.
Анже
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
13.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
15.
Сент-Этьен
 Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Ренн Сейду Алиду 4
Монпелье Нзингула Рабби 4
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Опери Кристофер получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 95'
    Опери Кристофер получил желтую карточку от судьи
  • 95'
    Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 94'
    Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 94'
    Ренн контролирует мяч.
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Сальмье Йоанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Гавр пытается что-то создать.
  • 93'
    Ренн пытается что-то создать.
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    • 92'
      Гавр контролирует мяч.
    • 92'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 92'
      Хорошую попытку сделал Него Лоик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 91'
      Мюинга Арно наказан за толчок Туре Абдулайе
    • 91'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 91'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Айю Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Контроль мяча: Ренн: 61%, Гавр: 39%.
    • 90'
      Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 89'
      Юте-Кинкуэ Этьенн тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 89'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Блас Людовик.
    • 89'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 89'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Эстигор Лео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 88'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 88'
      Ренн начинает контратаку
    • 87'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 87'
      Трюффер Адриен из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 87'
      Ренн контролирует мяч.
    • 86'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 86'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 86'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 86'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 86'
      Ренн контролирует мяч.
    • 85'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 85'
      Десма Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Ренн: 62%, Гавр: 38%.
    • 85'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 85'
      Айю Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 85'
      Ренн контролирует мяч.
    • 84'
      Ренн контролирует мяч.
    • 84'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 83'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 83'
      Шанс! Блас Людовик из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 83'
      Хатебур Ханс из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 83'
      Гавр контролирует мяч.
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Мюинга Арно. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 82'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 81'
      Туре Абдулайе из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 81'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 81'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 81'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 81'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 80'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 80'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Гавр: 36%.
    • 80'
      Ренн контролирует мяч.
    • 79'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 79'
      Матч возобновлен
    • 79'
      Тактическая замена. Грёнбек Альберт уходит с поля и его заменяет Сантамария Батист
    • 78'
      Сейду Алиду получил легкую травму, и его заменил Хатебур Ханс.
    • 78'
      Ох, нехорошо это выглядит. Сейду Алиду получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 78'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Гавр: 36%.
    • 77'
      Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 77'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 77'
      Сейду Алиду наказан за толчок Опери Кристофер
    • 76'
      Гавр контролирует мяч.
    • 76'
      Тактическая замена. Таргаллин Уссама уходит с поля и его заменяет Сумаре Исса
    • 74'
      Микаил Файе получил легкую травму, и его заменил Эстигор Лео.
    • 73'
      Сабби Эммануэль наказан за толчок Сейду Алиду
    • 73'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 70'
      Тактическая замена. Пембеле Тимоте уходит с поля и его заменяет Сабби Эммануэль
    • 70'
      Тактическая замена. Хусни Илиес уходит с поля и его заменяет Него Лоик
    • 70'
      Тактическая замена. Гомес Карлос III уходит с поля и его заменяет Ассиньон Лоренс
    • 70'
      Тактическая замена. Грёнбек Альберт уходит с поля и его заменяет Гуйри Амин
    • 70'
      Тактическая замена. Жота уходит с поля и его заменяет Гуйри Амин
    • 69'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 69'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 69'
      Ренн контролирует мяч.
    • 69'
      Ренн контролирует мяч.
    • 68'
      Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 68'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 68'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 67'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 67'
      Хусни Илиес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 67'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 67'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 66'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 66'
      Матч возобновлен
    • 66'
      Кехта Ясин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 66'
      Грёнбек Альберт получил желтую карточку от судьи
    • 66'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 65'
      Гавр контролирует мяч.
    • 65'
      Ренн начинает контратаку
    • 65'
      Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 65'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 65'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Ренн: 67%, Гавр: 33%.
    • 65'
      Гавр контролирует мяч.
    • 64'
      Гавр контролирует мяч.
    • 64'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 64'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 63'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 63'
      Гавр контролирует мяч.
    • 63'
      Гавр контролирует мяч.
    • 63'
      Гавр контролирует мяч.
    • 63'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 62'
      Ренн начинает контратаку
    • 62'
      Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 62'
      Сейду Алиду из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 62'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 62'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 62'
      Микаил Файе из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 61'
      Мюинга Арно наказан за толчок Юте-Кинкуэ Этьенн
    • 61'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 61'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 60'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 60'
      Гавр контролирует мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Ренн: 69%, Гавр: 31%.
    • 60'
      Камара Глен наказан за толчок Хусни Илиес
    • 60'
      Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 60'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 59'
      Ренн контролирует мяч.
    • 59'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Гавр контролирует мяч.
    • 58'
      Матч возобновлен
    • 58'
      Трюффер Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 57'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 57'
      Грёнбек Альберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 57'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 56'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 56'
      Пембеле Тимоте из команды Гавр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 56'
      Таргаллин Уссама из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 56'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Ренн: 70%, Гавр: 30%.
    • 54'
      Г О О О О Л - Гомес Карлос III забивает ударом с левой ноги!
    • 54'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 54'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 53'
      Хусни Илиес из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 53'
      Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 53'
      Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 53'
      Гавр начинает контратаку
    • 53'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 52'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Грёнбек Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 52'
      Айю Андре из команды Гавр в офсайде
    • 51'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 51'
      Хусни Илиес наказан за толчок Сейду Алиду
    • 50'
      Айю Андре из команды Гавр в офсайде
    • 50'
      Гавр контролирует мяч.
    • 50'
      Кехта Ясин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Контроль мяча: Ренн: 70%, Гавр: 30%.
    • 50'
      Хусни Илиес наказан за толчок Сейду Алиду
    • 50'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 49'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 49'
      Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Гавр начинает контратаку
    • 48'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Грёнбек Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 48'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 47'
      Ренн контролирует мяч.
    • 47'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 47'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 46'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 46'
      Гавр контролирует мяч.
    • 46'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 46'
      Грёнбек Альберт из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 45'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 68%, Гавр: 32%.
    • 45'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 45'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 45'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 45'
      Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 44'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 44'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 43'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 43'
      Ренн контролирует мяч.
    • 42'
      Ренн контролирует мяч.
    • 42'
      Жота оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 42'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 42'
      Трюффер Адриен из команды Ренн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 41'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Грёнбек Альберт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 41'
      Контроль мяча: Ренн: 69%, Гавр: 31%.
    • 41'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 40'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Айю Андре из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Опери Кристофер из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Сейду Алиду
    • 38'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 38'
      Ренн контролирует мяч.
    • 38'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 36'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 35'
      Сальмье Йоанн получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Блас Людовик нанес удар головой, но Артур Десмас спокойно отбил мяч.
    • 35'
      Жота из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Гавр: 34%.
    • 35'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 35'
      Кехта Ясин наказан за толчок Трюффер Адриен
    • 35'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 34'
      Шанс! Айю Андре из команды Гавр пробил головой, но мимо
    • 33'
      Опери Кристофер из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Сейду Алиду получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Сейду Алиду из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Опери Кристофер пострадал.
    • 32'
      Гавр начинает контратаку
    • 32'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 32'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 32'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Гавр: 34%.
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Туре Абдулайе из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 31'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Грёнбек Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 30'
      Туре Абдулайе успешно блокирует удар.
    • 30'
      Ву Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 30'
      Грёнбек Альберт нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 30'
      Блас Людовик из команды Ренн разыграл угловой с правого угла.
    • 29'
      Таргаллин Уссама ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 29'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Гавр контролирует мяч.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Туре Абдулайе из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 28'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 27'
      Ренн контролирует мяч.
    • 27'
      Гавр контролирует мяч.
    • 27'
      Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 27'
      Гавр контролирует мяч.
    • 27'
      Камара Глен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Трюффер Адриен наказан за толчок Айю Андре
    • 26'
      Гавр контролирует мяч.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Ренн: 64%, Гавр: 36%.
    • 25'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Грёнбек Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Туре Абдулайе из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 24'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 23'
      Туре Абдулайе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Грёнбек Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 23'
      Микаил Файе из команды Ренн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 23'
      Блас Людовик из команды Ренн подал угловой справа.
    • 22'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 21'
      Блас Людовик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 21'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 21'
      Гавр контролирует мяч.
    • 20'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 20'
      Ренн контролирует мяч.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 19'
      Контроль мяча: Ренн: 60%, Гавр: 40%.
    • 19'
      Шанс! Ву Кристофер из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 19'
      Блас Людовик из команды Ренн подал угловой справа.
    • 19'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Грёнбек Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Блас Людовик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Юте-Кинкуэ Этьенн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 16'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 16'
      Микаил Файе наказан за толчок Айю Андре
    • 16'
      Гавр контролирует мяч.
    • 15'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 15'
      Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 60%, Гавр: 40%.
    • 15'
      Ренн контролирует мяч.
    • 14'
      Гавр контролирует мяч.
    • 14'
      Гомес Карлос III из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Льорис Готье пострадал.
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Ренн контролирует мяч.
    • 13'
      Ренн контролирует мяч.
    • 13'
      Ренн контролирует мяч.
    • 12'
      Ренн контролирует мяч.
    • 12'
      Ренн контролирует мяч.
    • 12'
      Ренн контролирует мяч.
    • 11'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 11'
      Микаил Файе из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Хусни Илиес пострадал.
    • 11'
      Гавр контролирует мяч.
    • 11'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 10'
      Грёнбек Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Кехта Ясин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 9'
      Ренн контролирует мяч.
    • 9'
      Контроль мяча: Ренн: 66%, Гавр: 34%.
    • 9'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Ренн контролирует мяч.
    • 8'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 7'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Гавр контролирует мяч.
    • 6'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 6'
      Гавр контролирует мяч.
    • 5'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Юте-Кинкуэ Этьенн успешно блокирует удар.
    • 5'
      Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 5'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 4'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Десма Артур ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Гавр контролирует мяч.
    • 3'
      Гомес Карлос III наказан за толчок Опери Кристофер
    • 3'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Ренн 93% (107)
    X 6.1% (7)
    Гавр 0.9% (1)
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    Где смотреть матч Ренн 1:0 Гавр онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 1:0 Гавр

    Исход игры
    Ренн
    93% (107)
    Ничья
    6.1% (7)
    Гавр
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.73% (47)
    Меньше
    57.27% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    47.27% (52)
    Нет
    52.73% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    37.4% (43)
    2:0 Ренн
    26.1% (30)
    1:0 Ренн
    21.7% (25)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    3:1 Ренн
    2.6% (3)
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