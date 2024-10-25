Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Юте-Кинкуэ Этьенн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Юте-Кинкуэ Этьенн тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

89' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

86' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Айю Андре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Гавр

83' Хатебур Ханс из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Хорошую попытку сделал Мюинга Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

82' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Сейду Алиду получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Микаил Файе получил легкую травму, и его заменил Эстигор Лео

72' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Тактическая замена. Жота уходит с поля и его заменяет Гуйри Амин

68' Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Ренн

66' Матч возобновлен

66' Кехта Ясин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Грёнбек Альберт получил желтую карточку от судьи

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Микаил Файе из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновлен

58' Трюффер Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Грёнбек Альберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Удар от ворот произведет Ренн

56' Пембеле Тимоте из команды Гавр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

56' Таргаллин Уссама из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Г О О О О Л - Гомес Карлос III забивает ударом с левой ноги!

54' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Блас Людовик оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Грёнбек Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Кехта Ясин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Грёнбек Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Удар от ворот произведет Ренн

46' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля