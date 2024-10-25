Тур: 9. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Батта Флоран
0'
32' Желтая карточкаСейду Алиду
35' Желтая карточкаСальмье Йоанн
1:0
54' ГолГомес Карлос
66' Желтая карточкаГрёнбек Альберт
89' Желтая карточкаЮте-Кинкуэ Этьенн
90' Желтая карточкаОпери Кристофер
90' Вторая желтая карточкаОпери Кристофер
90'+6
Ход матча
32'
35'
54'
1:0
66'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
14 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
537 Количество передач 358
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
36
Сейду
Алиду
15
Файе
Микаил
11
Блас
Людовик
28
Камара
Глен
27
Жота
Серран
30
Десма
Артур
46
Хусни
Илиес
28
Айю
Андре
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
15 Файе МикаилЗащитник
- Защитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
28 Камара ГленПолузащитник
-
20 Гомес КарлосПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жота СерранПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Галлон ГотьеВратарь
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Хусни ИлиесНападающий
-
28 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Зуауи ЯнисЗащитник
-
12 Бодмер МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ренн
Гавр
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
0.75
Среднее время на гол
54
120
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|3
|0.33
|Мюинга Арно
|3 (2)
|0.33
|Гуйри Амин
|1
|0.11
|Грёнбек Альберт
|1
|0.11
|Гомес Карлос III
|1
|0.11
|Жота Серран
|1
|0.11
|Буриго Бенжамен
|1
|0.11
|Эстигор Лео
|1
|0.11
|Мейстер Хенрик
|1
|0.11
|Сантамария Батист
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Абдулайе
|2 (2)
|0.22
|Льорис Готье
|1
|0.11
|Кузяев Далер
|1
|0.11
|Н'диайе Рассул
|1
|0.11
|Санганте Аруна
|1
|0.11
|Опери Кристофер
|0
|0
|Зуауи Янис
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|3
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Эстигор Лео
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касимир Хосуэ
|3
|0
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|1
|1
|Туре Абдулайе
|2
|0
|Сальмье Йоанн
|2
|0
|Санганте Аруна
|2
|0
|Него Лоик
|1
|0
|Льорис Готье
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Н'диайе Рассул
|1
|0
|Кехта Ясин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Гавр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Ренн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гавр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
1
2
Ренн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Гавр
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
11
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
8
3
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
4
50%
1
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
3
23%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
4
50%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
2
15%
0
0%
1-15
4
31%
1
17%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
3
50%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
3
23%
1
17%
76-90
Пропущено
11
20
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
9%
3
15%
1-15
3
27%
3
15%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
4
36%
1
5%
46-60
1
9%
4
20%
61-75
1
9%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Брест - Ренн 1:1 Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 1:1
Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5 Нант - Ренн 0:3
Гавр
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гавр - Лион 0:4 Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3 Монако - Гавр 3:1
Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1
Результаты матчей
Ренн
Гавр
Точный счет
3:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
3
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ренн
Гавр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|15 - 12
|14
|6.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 8
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 16
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 20
|7
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|16.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|17.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 26
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|Реймс
|Накамура Кейто
|5 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|4 (4)
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Ренн
|Сейду Алиду
|4
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|4
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 1:0 Гавр
Исход игры
Ренн
93% (107)
Ничья
6.1% (7)
Гавр
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.73% (47)
Меньше
57.27% (63)
Обе команды забьют
Да
47.27% (52)
Нет
52.73% (58)
Популярный счёт
2:1 Ренн
37.4% (43)
2:0 Ренн
26.1% (30)
1:0 Ренн
21.7% (25)
1:1 Ничья
5.2% (6)
3:1 Ренн
2.6% (3)
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