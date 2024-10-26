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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Болланжье Марк
Анже
2:2
Второй тайм: 62'
Сент-Этьен
0'
1:0
7' Гол
Абделли Химад
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Давиташвили Зурико
1:1
16' Пенальти
Давиташвили Зурико
29' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
34' Желтая карточка
Белкдим Яссин
38' Желтая карточка
Боакье Агустен
2:1
39' Гол
Аолу Жан-Эде
2:2
58' Гол
Давиташвили Зурико

Ход матча

7'
Абделли Химад
(Аллевина Джим)
1:0
13'
 
Давиташвили Зурико
16'
1:1
Давиташвили Зурико
29'
 
Абдельамид Юнис
34'
Белкдим Яссин
 
38'
 
Боакье Агустен
39'
Аолу Жан-Эде
2:1
46'
Капель Пьеррик
Белкдим Яссин
 
46'
 
Батубинсика Дилан
Абдельамид Юнис
58'
2:2
Давиташвили Зурико

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 203 Количество передач 271
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 112
Анже 32.1% (36)
X 50% (56)
Сент-Этьен 17.9% (20)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Анже
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Фофана
Яхья
2
Аркус
Карлан
24
Биумла
Эммануэль
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
6
Аолу
Жан-Эде
14
Белкдим
Яссин
18
Аллевина
Джим
10
Абделли
Химад
28
Эль-Мелали
Фарид
7
Ньяне
Ибраима
30
Ларсонне
Готье
8
Аппиа
Деннис
5
Абдельамид
Юнис
3
Наде
Микаэль
19
Петро
Лео
14
Мутон
Луи
4
Эква
Пьер
6
Бушуари
Беньямин
20
Боакье
Агустен
32
Стассин
Лукас
22
Давиташвили
Зурико
Анже
4-2-3-1
Сент-Этьен
4-3-3

История личных встреч

Анже
Сент-Этьен

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

Л2
0:3
Л2
2:0
ТМК
4:1
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
0:0
ТМС
1:0
Л1
4:1
Л1
1:1
Л1
4:3
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:2
Л1
0:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.1

Среднее время на гол

52
81

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.35
1.06

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
85

Бомбардиры внутри турнира

Анже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абделли Химад 3 (2) 0.33
Эль-Мелали Фарид 1 0.11
Аолу Жан-Эде 1 0.11
Ферхат Зинедин 1 0.11
Ньяне Ибраима 1 0.11
Бамба Дьенг 1 0.11
Анин Флоран 0 0
Лефор Жордан 0 0
Аллевина Джим 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Давиташвили Зурико 4 (1) 0.44
Сиссоко Ибраим II 2 (1) 0.22
Кафаро Матьё 1 0.11
Петро Лео 0 0
Стассин Лукас 0 0

Карточки

Анже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аолу Жан-Эде 2 0
Фофана Яхья 2 0
Белкдим Яссин 2 0
Рао-Лисоа Лилиан 0 1
Бамба Абдулайе 1 0
Капель Пьеррик 1 0
Анин Флоран 1 0
Аркус Карлан 1 0
Лефор Жордан 1 0
Эль-Мелали Фарид 1 0
Абделли Химад 1 0
Аллевина Джим 1 0
Ульд Халед Зинедин 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Сент-Этьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларсонне Готье 2 0
Кафаро Матьё 2 0
Корню Пьер 2 0
Эква Пьер 2 0
Амугу Матис 2 0
Н'Зузи Марвонн 2 0
Абдельамид Юнис 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Петро Лео 1 0
Фомба Ламин 1 0
Наде Микаэль 1 0
Масон Иван 1 0
Боакье Агустен 1 0

Результаты матчей

Анже
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сент-Этьен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Анже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сент-Этьен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
4
Анже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сент-Этьен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
14
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
22%
3
21%
1-15
4
44%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
17%
3
43%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
14%
3
16%
1-15
4
29%
4
21%
16-30
2
14%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
14%
3
16%
61-75
3
21%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тулуза - Анже 1:1 Марсель - Анже 1:1 Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1
Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сент-Этьен - Ланс 0:2 Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0
Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2

Результаты матчей

Анже
Сент-Этьен

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
8:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
4 раза 50%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
8:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
0
5 раз 63%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Анже
Сент-Этьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Реймс
 Заявка 8 4 2 2 15 - 12 14
6.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
9.
Брест
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
10.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
11.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
13.
Осер
 Заявка 8 3 0 5 11 - 16 9
14.
Сент-Этьен
 2:2 Заявка 9 2 2 5 8 - 22 8
15.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
16.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
17.
Анже
 2:2 Заявка 9 0 5 4 8 - 16 5
18.
Монпелье
 Заявка 8 1 1 6 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
6.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 2:2 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
17.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
18.
Анже
 2:2 Заявка 5 0 2 3 5 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Анже
 2:2 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
11.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
13.
Сент-Этьен
 2:2 Заявка 5 0 2 3 4 - 17 2
14.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Брест
 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
ПСЖ Дембеле Усман 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Ренн Сейду Алиду 4
Монпелье Нзингула Рабби 4
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
Весь список
  • 60'
    Эль-Мелали Фарид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 59'
    Анже пытается что-то создать.
  • 59'
    Анже контролирует мяч.
  • 59'
    Команда Сент-Этьен сравняла счет! Игра продолжается!
  • 58'
    Г О О О О Л - Давиташвили Зурико из команды Сент-Этьен забивает после удара правой ногой. Мяч из-за рикошета пролетел мимо голкипера.
  • 58'
    Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 57'
    Сент-Этьен пытается что-то создать.
  • 57'
    Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Прогнозы 112
    Анже 32.1% (36)
    X 50% (56)
    Сент-Этьен 17.9% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Анже
    Ничья
    Сент-Этьен
    3.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Анже 2:2 Сент-Этьен

    Исход игры
    Анже
    32.1% (36)
    Ничья
    50% (56)
    Сент-Этьен
    17.9% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.69% (28)
    Меньше
    74.31% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    71.56% (78)
    Нет
    28.44% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.6% (50)
    1:0 Анже
    14.3% (16)
    2:1 Анже
    12.5% (14)
    1:2 Сент-Этьен
    8.9% (10)
    0:1 Сент-Этьен
    6.3% (7)
    2:0 Анже
    3.6% (4)
    0:0 Ничья
    3.6% (4)
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    Анже
    Сент-Этьен
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