Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

55' Это был отличный перфоманс от команды Анже , есть о чем петь фанатам в перерыве.

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Эль-Мелали Фарид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Боакье Агустен пробует нанести удар издали, но Яхия Фофана держит все под контролем

53' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Анже

51' Бушуари Беньямин не смог попасть в створ ударом издали

51' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

49' Аллевина Джим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Эль-Мелали Фарид пробует нанести удар издали, но Готье Ларсоннер держит все под контролем

49' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Белкдим Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

46' Мутон Луи пробует нанести удар издали, но Яхия Фофана держит все под контролем

45' Удар от ворот произведет Анже

45' Мутон Луи не смог попасть в створ ударом издали

45' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Эль-Мелали Фарид нанес удар головой, но Готье Ларсоннер спокойно отбил мяч.

43' Аркус Карлан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Аркус Карлан из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Г О О О О Л - Аолу Жан-Эде первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

39' Лефор Жордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Аллевина Джим пробует нанести удар издали, но Готье Ларсоннер держит все под контролем

38' Боакье Агустен получил желтую карточку от судьи

37' Бушуари Беньямин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Фофана Яхья взял и забрал мяч на выходе

36' Микаэль Наде из команды Сент-Этьен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Давиташвили Зурико пробил со штрафного прямо в стенку

34' Белкдим Яссин получил желтую карточку от судьи

34' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Ньяне Ибраима бьет с лёта по воротам

31' Анин Флоран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Анин Флоран из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Матч возобновлен

30' Эль-Мелали Фарид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Абдельамид Юнис получил желтую карточку от судьи

29' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Микаэль Наде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Удар от ворот произведет Анже

27' Боакье Агустен не смог попасть в створ ударом издали

27' Давиташвили Зурико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Белкдим Яссин получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Белкдим Яссин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Биумла Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Биумла Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Анже совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Анже

20' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ньяне Ибраима наказан за толчок Микаэль Наде

17' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

16' 'Г О О О О О Л - Давиташвили Зурико из команды Сент-Этьен забил правой с пенальти! Яхия Фофана решил остаться по центру ворот.'

16' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Сент-Этьен пробила пенальти.

14' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Сент-Этьен

14' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Боакье Агустен из команды Сент-Этьен . Классный гол!

12' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Сент-Этьен

11' Удар от ворот произведет Анже

10' Эква Пьер не смог попасть в створ ударом издали

10' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Команда Анже забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Г О О О О Л - Абделли Химад забивает с левой ноги!

7' Аллевина Джим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Аллевина Джим из команды Анже своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Анже идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Аолу Жан-Эде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Сент-Этьен совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Микаэль Наде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Белкдим Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Сент-Этьен совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Анже совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Сент-Этьен идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сент-Этьен начинает с центра поля

1' Судья начинает матч