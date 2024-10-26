Тур: 9. Стадион: Раймон Копа. Главный судья: Болланжье Марк
4:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолАбделли Химад
13' Undefined phrase: football_event_Давиташвили Зурико
1:1
16' ПенальтиДавиташвили Зурико
29' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
34' Желтая карточкаБелкдим Яссин
38' Желтая карточкаБоакье Агустен
2:1
39' ГолАолу Жан-Эде
2:2
57' ГолДавиташвили Зурико
3:2
69' ПенальтиНьяне Ибраима
71' Желтая карточкаКафаро Матьё
4:2
90' ГолБамба Дьенг
90'+5
Ход матча
7'
1:0
16'
29'
34'
38'
39'
2:1
57'
69'
3:2
71'
90'
4:2
Статистика матча
-
4 Голы 2
-
3 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 7
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
397 Количество передач 564
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фофана
Яхья
21
Лефор
Жордан
26
Анин
Флоран
19
Петро
Лео
14
Мутон
Луи
- Основной состав
-
30 Фофана ЯхьяВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Лефор ЖорданЗащитник
-
26 Анин ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Зинга МелвинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Бамба ДьенгНападающий
-
-
-
Главный тренер: Александр Дюжо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Петро ЛеоЗащитник
-
14 Мутон ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Фомба ЛаминПолузащитник
-
37 Амугу МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Айки АйманПолузащитник
-
18 Кафаро МатьёНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Анже
Сент-Этьен
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.1
Среднее время на гол
52
81
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.35
1.06
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
85
Бомбардиры внутри турнира
Анже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абделли Химад
|3 (2)
|0.33
|Бамба Дьенг
|2
|0.22
|Ньяне Ибраима
|2 (1)
|0.22
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0.11
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.11
|Ферхат Зинедин
|1
|0.11
|Анин Флоран
|0
|0
|Лефор Жордан
|0
|0
|Аллевина Джим
|0
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давиташвили Зурико
|5 (1)
|0.56
|Сиссоко Ибраим II
|2 (1)
|0.22
|Кафаро Матьё
|1
|0.11
|Стассин Лукас
|0
|0
|Петро Лео
|0
|0
Карточки
Анже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|Фофана Яхья
|2
|0
|Белкдим Яссин
|2
|0
|Рао-Лисоа Лилиан
|0
|1
|Бамба Абдулайе
|1
|0
|Капель Пьеррик
|1
|0
|Анин Флоран
|1
|0
|Аркус Карлан
|1
|0
|Лефор Жордан
|1
|0
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|Абделли Химад
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Ульд Халед Зинедин
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
Сент-Этьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кафаро Матьё
|3
|0
|Ларсонне Готье
|2
|0
|Корню Пьер
|2
|0
|Эква Пьер
|2
|0
|Амугу Матис
|2
|0
|Н'Зузи Марвонн
|2
|0
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Петро Лео
|1
|0
|Фомба Ламин
|1
|0
|Наде Микаэль
|1
|0
|Масон Иван
|1
|0
|Боакье Агустен
|1
|0
Результаты матчей
Анже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сент-Этьен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
5
Анже
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сент-Этьен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
4
Анже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сент-Этьен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
11
18
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
18%
4
22%
1-15
5
45%
3
17%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
33%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
20%
3
33%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
16
23
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
2
13%
4
17%
1-15
5
31%
4
17%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
3
19%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Анже
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Тулуза - Анже 1:1 Марсель - Анже 1:1 Анже - Реймс 1:3 Анже - Нант 1:1
Страсбург - Анже 1:1 Анже - Ницца 1:4 Лилль - Анже 2:0 Анже - Ланс 0:1 Анже - Бастия 1:2 Лорьян - Анже 2:1 Ренн - Анже 2:1 Ле Ман - Анже 2:0 Вольтижер Шатобриан - Анже 2:3 Шатобриан - Анже 2:3 Анже - Дюнкерк 0:0 Анси - Анже 1:2 Анже - По 2:1 Париж - Анже 3:1 Генгам - Анже 1:2 Анже - Труа 2:1
Сент-Этьен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сент-Этьен - Ланс 0:2 Сент-Этьен - Осер 3:1 Нант - Сент-Этьен 2:2 Ницца - Сент-Этьен 8:0
Сент-Этьен - Лилль 1:0 Брест - Сент-Этьен 4:0 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Монако - Сент-Этьен 1:0 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2
Результаты матчей
Анже
Сент-Этьен
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
8:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
8:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Анже
Сент-Этьен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
14
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
45
18
36
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|6.
|1:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|8.
|2:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 8
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 16
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|1:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|6.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|Сент-Этьен
|Давиташвили Зурико
|5 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|5 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Ренн
|Сейду Алиду
|4
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|4
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Анже 4:2 Сент-Этьен
Исход игры
Анже
32.1% (36)
Ничья
50% (56)
Сент-Этьен
17.9% (20)
Тотал 2.5
Больше
25.69% (28)
Меньше
74.31% (81)
Обе команды забьют
Да
71.56% (78)
Нет
28.44% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.6% (50)
1:0 Анже
14.3% (16)
2:1 Анже
12.5% (14)
1:2 Сент-Этьен
8.9% (10)
0:1 Сент-Этьен
6.3% (7)
2:0 Анже
3.6% (4)
0:0 Ничья
3.6% (4)
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