Тур: 9. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Брисар Жером
0'
0:1
4' ПенальтиФевр Ромен
0:2
18' ГолБальде Мама
1:2
29' ГолОкуму Джозеф
45' Желтая карточкаБизот Марко
Ход матча
4'
0:1
15'
18'
0:2
29'
1:2
45'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
221 Количество передач 145
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
71
Фофана
Яя
22
Дьяките
Умар
40
Бизот
Марко
12
Зогбе
Люк
28
Мартен
Жонас
21
Февр
Ромен
14
Бальде
Мама
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
23 БутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Сангюи НоаЗащитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
-
21 Кипре СедрикЗащитник
- Полузащитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
-
11 Салама АминНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
-
12 Зогбе ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Брест
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
21 матч
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.82
0.6
Среднее время на гол
110
150
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.8
0.82
Среднее время на гол
112
110
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
0.81
0.71
Тотал матчей
2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
111
126
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|5
|0.56
|Манетси Маршал
|3
|0.33
|Ито Дзюня
|2
|0.22
|Дьяките Умар
|2
|0.22
|Фофана Яя
|1
|0.11
|Акиеме Серхио
|1
|0.11
|Окуму Джозеф
|1
|0.11
|Теума Тедди
|1 (1)
|0.11
|Бута
|0
|0
|Кипре Седрик
|0
|0
|Сангюи Ноа
|0
|0
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|3 (3)
|0.33
|Бальде Мама
|2
|0.22
|Февр Ромен
|2 (1)
|0.22
|Ажорк Людовик
|2
|0.22
|Камара Махди
|2
|0.22
|Салах Ибрагим
|1
|0.11
|Лала Кенни
|1 (1)
|0.11
|Перейра-Лаже Матиаш
|0
|0
|Сима Абдалла
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяките Умар
|3
|0
|Бута
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Фофана Яя
|3
|0
|Атангана-Эдоа Валентин
|2
|0
|Коне Амаду
|0
|1
|Теума Тедди
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Массадио
|1
|1
|Амави Жордан
|2
|0
|Ажорк Людовик
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|2
|0
|Н'Диайе Ньякат
|2
|0
|Эрик Рой
|0
|1
|Мартен Жонас
|1
|0
|Лала Кенни
|1
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0
|Маньетти Уго
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Камара Махди
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
9
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Брест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
20%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Пропущено
12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Осер - Реймс 2:1 Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1
Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1
Брест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4
Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1
Результаты матчей
Реймс
Брест
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Реймс
Брест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
32
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
53
35
26
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|6.
|1:2 Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|8.
|2:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 8
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 16
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|1:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 1
|7
|6.
|1:2 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|2:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|Сент-Этьен
|Давиташвили Зурико
|5 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|5 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Ренн
|Сейду Алиду
|4
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|4
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
|Нант
|Коко Маркус
|1 2
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 1:2 Брест
Исход игры
Реймс
66.1% (74)
Ничья
22.3% (25)
Брест
11.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
53.64% (59)
Меньше
46.36% (51)
Обе команды забьют
Да
74.55% (82)
Нет
25.45% (28)
Популярный счёт
2:1 Реймс
44.6% (50)
1:1 Ничья
20.5% (23)
1:0 Реймс
15.2% (17)
1:2 Брест
6.3% (7)
2:0 Реймс
4.5% (5)
0:1 Брест
3.6% (4)
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