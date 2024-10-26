  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Реймс
1:2
Перерыв
Брест
0'
0:1
4' Пенальти
Февр Ромен
0:2
18' Гол
Бальде Мама
1:2
29' Гол
Окуму Джозеф
45' Желтая карточка
Бизот Марко

Ход матча

4'
0:1
Февр Ромен
15'
 
Лала Кенни
Зогбе Люк
18'
0:2
Бальде Мама
(Февр Ромен)
29'
Окуму Джозеф
(Ито Дзюня)
1:2
45'
 
Бизот Марко

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 221 Количество передач 145
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 112
Реймс 66.1% (74)
X 22.3% (25)
Брест 11.6% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Реймс
Ничья
Брест
2.19
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
2
Окуму
Джозеф
5
Агбаду
Эммануэль
18
Акиеме
Серхио
15
Манетси
Маршал
6
Атангана-Эдоа
Валентин
7
Ито
Дзюня
71
Фофана
Яя
17
Накамура
Кейто
22
Дьяките
Умар
40
Бизот
Марко
12
Зогбе
Люк
5
Шардонне
Брендан
44
Кулибали
Сумайла
22
Айдара
Массадио
6
Фернандес
Эдимилсон
28
Мартен
Жонас
21
Февр
Ромен
9
Думбия
Камори
34
Салах
Ибрагим
14
Бальде
Мама
Реймс
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Брест

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

21 матч

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.82
0.6

Среднее время на гол

110
150

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.8
0.82

Среднее время на гол

112
110

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

0.81
0.71

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

111
126

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 5 0.56
Манетси Маршал 3 0.33
Ито Дзюня 2 0.22
Дьяките Умар 2 0.22
Фофана Яя 1 0.11
Акиеме Серхио 1 0.11
Окуму Джозеф 1 0.11
Теума Тедди 1 (1) 0.11
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (3) 0.33
Бальде Мама 2 0.22
Февр Ромен 2 (1) 0.22
Ажорк Людовик 2 0.22
Камара Махди 2 0.22
Салах Ибрагим 1 0.11
Лала Кенни 1 (1) 0.11
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Сима Абдалла 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяките Умар 3 0
Бута 3 0
Манетси Маршал 3 0
Фофана Яя 3 0
Атангана-Эдоа Валентин 2 0
Коне Амаду 0 1
Теума Тедди 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Накамура Кейто 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Массадио 1 1
Амави Жордан 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Н'Диайе Ньякат 2 0
Эрик Рой 0 1
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Камара Махди 1 0

Результаты матчей

Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
9
Реймс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Брест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
20%
2
17%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
3
23%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Осер - Реймс 2:1 Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1
Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1
Брест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4
Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1

Результаты матчей

Реймс
Брест

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Реймс
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 Заявка 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
Ланс
 Заявка 8 3 5 0 9 - 4 14
6.
Реймс
 1:2 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Брест
 2:1 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
10.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
11.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
13.
Осер
 Заявка 8 3 0 5 11 - 16 9
14.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
15.
Анже
 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 8 1 1 6 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4.
Брест
 2:1 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
6.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 1:2 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Ланс
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
13.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
17.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 5 - 1 7
6.
Реймс
 1:2 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Брест
 2:1 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
11.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
14.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
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ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
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Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Ренн Сейду Алиду 4
Монпелье Нзингула Рабби 4
Марсель Мопе Нил 1 2
Нант Коко Маркус 1 2
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  • Первый тайм
  • 57'
    Команда Реймс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
  • 57'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 57'
    Контроль мяча: Реймс: 60%, Брест: 40%.
  • 56'
    Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 56'
    Айдара Массадио возвращается на поле.
  • 56'
    Манетси Маршал выиграл воздушное противоборство у Бальде Мама.
  • 56'
    Удар от ворот произведет Брест
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 53'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Реймс: 60%, Брест: 40%.
    • 49'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Хорошую попытку сделал Фернандес Эдимилсон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 48'
      Акиеме Серхио из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Реймс.
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      BetBoom
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    Прогнозы 112
    Реймс 66.1% (74)
    X 22.3% (25)
    Брест 11.6% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Брест
    2.19
    4.45
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    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:2 Брест

    Исход игры
    Реймс
    66.1% (74)
    Ничья
    22.3% (25)
    Брест
    11.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.64% (59)
    Меньше
    46.36% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (82)
    Нет
    25.45% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    44.6% (50)
    1:1 Ничья
    20.5% (23)
    1:0 Реймс
    15.2% (17)
    1:2 Брест
    6.3% (7)
    2:0 Реймс
    4.5% (5)
    0:1 Брест
    3.6% (4)
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