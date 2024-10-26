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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Реймс
1:2
Конец матча
Брест
0'
0:1
4' Пенальти
Февр Ромен
0:2
18' Гол
Бальде Мама
1:2
29' Гол
Окуму Джозеф
45' Желтая карточка
Бизот Марко
63' Желтая карточка
Фофана Яя
65' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
88' Желтая карточка
Диакон Мамаду
90' Желтая карточка
Агбаду Эммануэль
90'+7

Ход матча

4'
0:1
Февр Ромен
15'
 
Лала Кенни
Зогбе Люк
18'
0:2
Бальде Мама
(Февр Ромен)
29'
Окуму Джозеф
(Ито Дзюня)
1:2
45'
 
Бизот Марко
46'
 
Амави Жордан
Айдара Массадио
60'
 
Лис-Мелу Пьерр
Фернандес Эдимилсон
60'
 
Ажорк Людовик
Февр Ромен
63'
Фофана Яя
 
65'
 
Лис-Мелу Пьерр
68'
Диакон Мамаду
Фофана Яя
 
76'
 
Камара Махди
Бальде Мама
80'
Акиеме Серхио
Дьяките Умар
 
80'
Салама Амин
Сангюи Ноа
 
85'
 
Маньетти Уго
Мартен Жонас
87'
Коне Амаду
Атангана-Эдоа Валентин
 
88'
Диакон Мамаду
 
90'
Агбаду Эммануэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 6
  • 412 Количество передач 377
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 112
Реймс 66.1% (74)
X 22.3% (25)
Брест 11.6% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
23
Бута
2
Окуму
Джозеф
5
Агбаду
Эммануэль
18
Акиеме
Серхио
15
Манетси
Маршал
6
Атангана-Эдоа
Валентин
7
Ито
Дзюня
71
Фофана
Яя
17
Накамура
Кейто
22
Дьяките
Умар
40
Бизот
Марко
12
Зогбе
Люк
5
Шардонне
Брендан
44
Кулибали
Сумайла
22
Айдара
Массадио
6
Фернандес
Эдимилсон
28
Мартен
Жонас
21
Февр
Ромен
9
Думбия
Камори
34
Салах
Ибрагим
14
Бальде
Мама
Реймс
4-2-3-1
Брест
4-2-3-1

История личных встреч

Реймс
Брест

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

21 матч

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

14.3%
52.4%
33.3%
3 победы 11 ничьих 7 побед

История матчей

Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
1:1
Л2
2:1
Л1
0:2
Л1
0:0
Л2
3:2
Л2
0:0
Л2
0:1
Л2
0:0
Л2
1:0

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.82
0.6

Среднее время на гол

110
150

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.8
0.82

Среднее время на гол

112
110

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

0.81
0.71

Тотал матчей

2.5
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
10
Больше 48%
Меньше 52%
11
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

111
126

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 5 0.56
Манетси Маршал 3 0.33
Ито Дзюня 2 0.22
Дьяките Умар 2 0.22
Фофана Яя 1 0.11
Акиеме Серхио 1 0.11
Окуму Джозеф 1 0.11
Теума Тедди 1 (1) 0.11
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0
Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 3 (3) 0.33
Бальде Мама 2 0.22
Февр Ромен 2 (1) 0.22
Ажорк Людовик 2 0.22
Камара Махди 2 0.22
Салах Ибрагим 1 0.11
Лала Кенни 1 (1) 0.11
Перейра-Лаже Матиаш 0 0
Сима Абдалла 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Яя 4 0
Дьяките Умар 3 0
Бута 3 0
Манетси Маршал 3 0
Атангана-Эдоа Валентин 2 0
Коне Амаду 0 1
Теума Тедди 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Накамура Кейто 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Диакон Мамаду 1 0
Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Массадио 1 1
Амави Жордан 2 0
Ажорк Людовик 2 0
Лис-Мелу Пьерр 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Н'Диайе Ньякат 2 0
Эрик Рой 0 1
Бизот Марко 1 0
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Шардонне Брендан 1 0
Маньетти Уго 1 0
Февр Ромен 1 0
Камара Махди 1 0

Результаты матчей

Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
2
Реймс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брест
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
9
Реймс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Брест
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
1
25%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
13%
2
20%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
4
40%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

16
14
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
3
19%
3
21%
1-15
3
19%
3
21%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
4
29%
76-90

Пропущено

14
14
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
2
14%
1
7%
1-15
4
29%
4
29%
16-30
2
14%
3
21%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
3
21%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Осер - Реймс 2:1 Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3 Реймс - ПСЖ 1:1
Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1
Брест
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Брест - Байер Л 1:1 Брест - Ренн 1:1 Брест - Гавр 2:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4
Осер - Брест 3:0 Брест - Тулуза 2:0 Брест - Штурм Грац 2:1 ПСЖ - Брест 3:1 Генгам - Брест 2:2 Брест - Сент-Этьен 4:0 Ланс - Брест 2:0 Брест - Марсель 1:5 Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1 Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1

Результаты матчей

Реймс
Брест

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Реймс
Брест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 0:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
5.
Ланс
 0:0 Заявка 9 3 6 0 9 - 4 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
10.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
11.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
13.
Осер
 Заявка 8 3 0 5 11 - 16 9
14.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
15.
Анже
 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 8 1 1 6 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
6.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
7.
Лилль
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ланс
 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 0 6
12.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
13.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
17.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ланс
 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
11.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
14.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Ренн Сейду Алиду 4
Реймс Фофана Яя 4
Монпелье Нзингула Рабби 4
Марсель Мопе Нил 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 95'
    Кулибали Сумайла из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 94'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 94'
    Лис-Мелу Пьерр из команды Брест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 94'
    Манетси Маршал успешно блокирует удар.
  • 94'
    Амави Жордан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Брест пытается что-то создать.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Ажорк Людовик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Агбаду Эммануэль получает желтую карточку за толчок соперника.
    • 90'
      Агбаду Эммануэль наказан за толчок Ажорк Людовик
    • 90'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 90'
      Контроль мяча: Реймс: 54%, Брест: 46%.
    • 89'
      Реймс контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Реймс 66.1% (74)
    X 22.3% (25)
    Брест 11.6% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:2 Брест

    Исход игры
    Реймс
    66.1% (74)
    Ничья
    22.3% (25)
    Брест
    11.6% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.64% (59)
    Меньше
    46.36% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    74.55% (82)
    Нет
    25.45% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Реймс
    44.6% (50)
    1:1 Ничья
    20.5% (23)
    1:0 Реймс
    15.2% (17)
    1:2 Брест
    6.3% (7)
    2:0 Реймс
    4.5% (5)
    0:1 Брест
    3.6% (4)
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