Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

57' Команда Реймс имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

57' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

56' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Удар от ворот произведет Брест

56' Матч возобновлен

55' Ох, нехорошо это выглядит. Айдара Массадио получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Айдара Массадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Атангана-Эдоа Валентин не смог попасть в створ ударом издали

53' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Бута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хорошую попытку сделал Фернандес Эдимилсон . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Судье надоело, что Бизот Марко тянет время и он наказал его горчичником

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Фофана Яя . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Дьяките Умар из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Реймс

39' Думбия Камори выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Брест

38' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Удар от ворот произведет Брест

36' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

33' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Реймс

30' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Реймс

29' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

27' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Фофана Яя пробует нанести удар издали, но Марко Бизот держит все под контролем

26' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Г О О О О Л - Бальде Мама забивает с правой ноги!

18' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Брест

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Зогбе Люк получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Зогбе Люк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Матч возобновится спорным мячом

9' Ох, нехорошо это выглядит. Фофана Яя получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Фофана Яя на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Г О О О О О Л - Февр Ромен из команды Брест забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Йеванн Диуф прыгнул не в ту сторону.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Реймс начинает с центра поля