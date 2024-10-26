Тур: 9. Стадион: Боллар-Делелис. Главный судья: Бастьен Бенуа
Ход матча
13'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
18
Диуф
Энди
21
Зарури
Анасс
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
26
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
11
Сахрауи
Осам
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Диуф ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Зарури АнассПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Пуйи ТомПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Гомеш АндреПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Зедатка АкимЗащитник
-
36 Туре УсманЗащитник
- Полузащитник
-
34 Малуда АаронПолузащитник
-
32 Буадди АйюбПолузащитник
- Нападающий
-
27 Байо МохамедНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Ланс
Лилль
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1
0.63
Среднее время на гол
90
144
Всего голов
15
15
Голов в среднем за матч
1.88
1.67
Среднее время на гол
48
54
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.41
1.18
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
63
76
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нзола М'Бала
|2
|0.22
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.22
|Диуф Энди
|1
|0.11
|Саид Уэсли
|1
|0.11
|Чавес Джоаннер
|1
|0.11
|Ласкари Реми Лебо
|1
|0.11
|Томассон Адриен
|0
|0
|Агилар Рубен
|0
|0
|Зарури Анасс
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвид Джонатан
|5 (1)
|0.56
|Жегрова Эдон
|3
|0.33
|Гомес Анхель
|1
|0.11
|Мёнье Тома
|1
|0.11
|Баккер Митчел
|1
|0.11
|Байо Мохамед
|1
|0.11
|Диаките Бафоде
|1
|0.11
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Кабелла Реми
|0
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|0
|Буадди Айюб
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|3
|0
|Ласкари Реми Лебо
|3
|0
|Зарури Анасс
|1
|1
|Саид Уэсли
|2
|0
|Нзола М'Бала
|2
|0
|Уильям Стилл
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|0
|1
|Томассон Адриен
|1
|0
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|Гради Жонатан
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Сотока Флориан
|1
|0
|Чавес Джоаннер
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
|Оджедиран Хамзат
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре Бенжамин
|3
|0
|Рибейро Алешандро
|3
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Мукау Нгалайель
|2
|0
|Сантос Тьяго II
|1
|0
|Исмаили Гонсалвес
|1
|0
|Мёнье Тома
|1
|0
|Гомеш Андре
|1
|0
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|Байо Мохамед
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Мбаппе Этан
|1
|0
|Буадди Айюб
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Ланс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
7
Ланс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
3
38%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
5
38%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
4
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1
Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0
Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1
Результаты матчей
Ланс
Лилль
Точный счет
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ланс
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
35
53
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|25 - 8
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|4.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 12
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|10.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 8
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|12.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|16 - 16
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 16
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|8 - 24
|7
|15.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|10 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 11
|6
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 4
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|7.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|3
|0
|2 - 0
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 2
|5
|13.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|5.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 1
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|9 - 12
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|7 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|Сент-Этьен
|Давиташвили Зурико
|5 (2)
|Реймс
|Накамура Кейто
|5 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|5
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Ренн
|Сейду Алиду
|4
|Реймс
|Фофана Яя
|4
|Монпелье
|Нзингула Рабби
|4
|Марсель
|Мопе Нил
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 0:0 Лилль
Исход игры
Ланс
27.8% (32)
Ничья
48.7% (56)
Лилль
23.5% (27)
Тотал 2.5
Больше
28.57% (32)
Меньше
71.43% (80)
Обе команды забьют
Да
72.32% (81)
Нет
27.68% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.6% (49)
2:1 Ланс
13% (15)
1:0 Ланс
13% (15)
1:2 Лилль
10.4% (12)
0:1 Лилль
9.6% (11)
2:2 Ничья
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:2 Лилль
1.7% (2)
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