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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ланс
0:0
Первый тайм: 37'
Лилль
0'
13' Желтая карточка
Томассон Адриен
20' Желтая карточка
Гудмундссон Габриэль

Ход матча

13'
Томассон Адриен
 
20'
 
Гудмундссон Габриэль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 113
Ланс 28.3% (32)
X 48.7% (55)
Лилль 23% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ланс
Ничья
Лилль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
25
Хусанов
Абдукодир
29
Франковски
Пшемыслав
14
Медина
Факундо
28
Томассон
Адриен
18
Диуф
Энди
7
Сотока
Флориан
21
Зарури
Анасс
8
Нзола
М'Бала
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
26
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
11
Сахрауи
Осам
9
Дэвид
Джонатан
Ланс
3-4-2-1
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Лилль

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:2
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.88
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.18

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 2 0.22
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.22
Диуф Энди 1 0.11
Саид Уэсли 1 0.11
Чавес Джоаннер 1 0.11
Ласкари Реми Лебо 1 0.11
Томассон Адриен 0 0
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 5 (1) 0.56
Жегрова Эдон 3 0.33
Гомес Анхель 1 0.11
Мёнье Тома 1 0.11
Баккер Митчел 1 0.11
Байо Мохамед 1 0.11
Диаките Бафоде 1 0.11
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Буадди Айюб 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 3 0
Ласкари Реми Лебо 3 0
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Нзола М'Бала 2 0
Уильям Стилл 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Томассон Адриен 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Гради Жонатан 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 3 0
Рибейро Алешандро 3 0
Диаките Бафоде 2 0
Мукау Нгалайель 2 0
Сантос Тьяго II 1 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Мёнье Тома 1 0
Гомеш Андре 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Байо Мохамед 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Буадди Айюб 1 0

Результаты матчей

Ланс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ланс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лилль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
7
Ланс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Лилль
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
3
38%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
1
8%
1-15
3
38%
2
15%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
5
38%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
1
20%
4
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1
Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0
Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1

Результаты матчей

Ланс
Лилль

Точный счет

0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ланс
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 0:0 Заявка 9 4 3 2 13 - 8 15
5.
Ланс
 0:0 Заявка 9 3 6 0 9 - 4 15
6.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
10.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
11.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
13.
Осер
 Заявка 8 3 0 5 11 - 16 9
14.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
15.
Анже
 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 8 1 1 6 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
6.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
7.
Лилль
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ланс
 0:0 Заявка 4 1 3 0 2 - 0 6
12.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
13.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
17.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ланс
 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Лилль
 0:0 Заявка 5 2 2 1 5 - 1 8
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
11.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
14.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Ренн Сейду Алиду 4
Реймс Фофана Яя 4
Монпелье Нзингула Рабби 4
Марсель Мопе Нил 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 37'
    Андре Бенжамин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 37'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 37'
    Рибейро Алешандро из команды Лилль перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 37'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 37'
    Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 37'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Ланс.
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    Прогнозы 113
    Ланс 28.3% (32)
    X 48.7% (55)
    Лилль 23% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланс
    Ничья
    Лилль
    2.40
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    3.55
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    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:0 Лилль

    Исход игры
    Ланс
    27.8% (32)
    Ничья
    48.7% (56)
    Лилль
    23.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (32)
    Меньше
    71.43% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    72.32% (81)
    Нет
    27.68% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (49)
    2:1 Ланс
    13% (15)
    1:0 Ланс
    13% (15)
    1:2 Лилль
    10.4% (12)
    0:1 Лилль
    9.6% (11)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Лилль
    1.7% (2)
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