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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ланс
0:2
Конец матча
Лилль
0'
13' Желтая карточка
Томассон Адриен
20' Желтая карточка
Гудмундссон Габриэль
65' Желтая карточка
Пуйи Том
75' Желтая карточка
Мёнье Тома
86' Желтая карточка
Гради Жонатан
89' Желтая карточка
Манди Аисса
0:1
90' Пенальти
Дэвид Джонатан
90' Желтая карточка
Дэвид Джонатан
90' Желтая карточка
Нзола М'Бала
0:2
90' Гол
Байо Мохамед
90'+14

Ход матча

13'
Томассон Адриен
 
20'
 
Гудмундссон Габриэль
46'
Пуйи Том
Франковски Пшемыслав
 
62'
 
Манди Аисса
Гудмундссон Габриэль
65'
Пуйи Том
 
66'
 
Фернандес-Пардо Матиас
Гомес Анхель
66'
 
Мукау Нгалайель
Гомеш Андре
71'
Ласкари Реми Лебо
Нзола М'Бала
 
71'
Фюльжени Анжело
Сотока Флориан
 
71'
Мачадо Дейвер
Зарури Анасс
 
75'
 
Мёнье Тома
83'
 
Байо Мохамед
Сахрауи Осам
83'
Эль-Айнауи Нейл
Томассон Адриен
 
86'
Гради Жонатан
 
89'
 
Манди Аисса
90'
0:1
Дэвид Джонатан
90'
 
Дэвид Джонатан
90'
Нзола М'Бала
 
90'
0:2
Байо Мохамед
(Фернандес-Пардо Матиас)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 115
Ланс 27.8% (32)
X 48.7% (56)
Лилль 23.5% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
25
Хусанов
Абдукодир
29
Франковски
Пшемыслав
21
Зарури
Анасс
18
Диуф
Энди
14
Медина
Факундо
28
Томассон
Адриен
7
Сотока
Флориан
8
Нзола
М'Бала
30
Шевалье
Люка
12
Мёнье
Тома
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Алешандро
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
26
Гомеш
Андре
23
Жегрова
Эдон
8
Гомес
Анхель
11
Сахрауи
Осам
9
Дэвид
Джонатан
Ланс
3-4-1-2
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Ланс
Лилль

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

17.6%
23.5%
58.9%
3 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.8%
29.4%
58.8%
2 победы 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:2
К
2:2
Л1
1:0
Л1
0:3
Л1
4:0
Л1
3:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:4
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
1:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

15
15

Голов в среднем за матч

1.88
1.67

Среднее время на гол

48
54

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.41
1.18

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

63
76

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нзола М'Бала 2 0.22
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.22
Диуф Энди 1 0.11
Саид Уэсли 1 0.11
Чавес Джоаннер 1 0.11
Ласкари Реми Лебо 1 0.11
Томассон Адриен 0 0
Агилар Рубен 0 0
Зарури Анасс 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 6 (2) 0.67
Жегрова Эдон 3 0.33
Байо Мохамед 2 0.22
Гомес Анхель 1 0.11
Мёнье Тома 1 0.11
Баккер Митчел 1 0.11
Диаките Бафоде 1 0.11
Сахрауи Осам 0 0
Кабелла Реми 0 0
Харальдссон Хакон-Арнар 0 0
Фернандес-Пардо Матиас 0 0
Буадди Айюб 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзола М'Бала 3 0
Медина Факундо 3 0
Ласкари Реми Лебо 3 0
Зарури Анасс 1 1
Саид Уэсли 2 0
Гради Жонатан 2 0
Уильям Стилл 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Томассон Адриен 1 0
Франковски Пшемыслав 1 0
Агилар Рубен 1 0
Сотока Флориан 1 0
Чавес Джоаннер 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
Оджедиран Хамзат 1 0
Пуйи Том 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре Бенжамин 3 0
Рибейро Алешандро 3 0
Мёнье Тома 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Мукау Нгалайель 2 0
Сантос Тьяго II 1 0
Исмаили Гонсалвес 1 0
Манди Аисса 1 0
Гомеш Андре 1 0
Гудмундссон Габриэль 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Байо Мохамед 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Мбаппе Этан 1 0
Буадди Айюб 1 0

Результаты матчей

Ланс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Лилль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ланс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лилль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
7
Ланс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Лилль
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
3
38%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Забито

8
15
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
13%
1
7%
1-15
3
38%
2
13%
16-30
1
13%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
38%
7
47%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Сент-Этьен - Ланс 0:2 Страсбург - Ланс 2:2 Ланс - Ницца 0:0 Ренн - Ланс 1:1
Ланс - Лион 0:0 Монако - Ланс 1:1 Панатинаикос - Ланс 2:0 Ланс - Брест 2:0 Ланс - Панатинаикос 2:1 Анже - Ланс 0:1 Ланс - Лестер 3:0 Версаль - Ланс 1:3 Ланс - Байер Л 2:2 Утрехт - Ланс 4:5 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Ланс - Ред Стар 6:0 Ланс - Кортрейк 6:3 Ланс - Монпелье 2:2 Ренн - Ланс 1:1 Ланс - Лорьян 2:0
Лилль
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетико М - Лилль 1:3 Монако - Лилль 0:0 Лилль - Тулуза 2:1 Лилль - Реал Мадрид 1:0
Гавр - Лилль 0:3 Лилль - Страсбург 3:3 Спортинг Л - Лилль 2:0 Сент-Этьен - Лилль 1:0 Лилль - ПСЖ 1:3 Славия Прага - Лилль 2:1 Лилль - Анже 2:0 Лилль - Славия Прага 2:0 Реймс - Лилль 0:2 Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0 Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1

Результаты матчей

Ланс
Лилль

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ланс
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
6
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 8 6 2 0 25 - 8 20
2.
Монако
 Заявка 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
Марсель
 Заявка 8 5 2 1 21 - 8 17
4.
Лилль
 Заявка 9 5 2 2 15 - 8 17
5.
Реймс
 Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Ланс
 Заявка 9 3 5 1 9 - 6 14
7.
Лион
 Заявка 8 4 1 3 14 - 12 13
8.
Брест
 Заявка 9 4 1 4 13 - 15 13
9.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
10.
Ницца
 Заявка 8 2 4 2 16 - 8 10
11.
Нант
 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Страсбург
 Заявка 8 2 4 2 16 - 16 10
13.
Осер
 Заявка 8 3 0 5 11 - 16 9
14.
Сент-Этьен
 Заявка 9 2 1 6 8 - 24 7
15.
Анже
 Заявка 9 1 4 4 10 - 16 7
16.
Тулуза
 Заявка 8 1 3 4 7 - 11 6
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 8 1 1 6 8 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 4 4 0 0 16 - 4 12
2.
Монако
 Заявка 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
4.
Брест
 Заявка 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
6.
Страсбург
 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
7.
Лилль
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Лион
 Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
10.
Сент-Этьен
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
11.
Ницца
 Заявка 3 1 2 0 10 - 2 5
12.
Марсель
 Заявка 3 1 2 0 5 - 3 5
13.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15.
Тулуза
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
16.
Монпелье
 Заявка 4 1 1 2 5 - 11 4
17.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
3.
Монако
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4.
Ланс
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
ПСЖ
 Заявка 4 2 2 0 9 - 4 8
6.
Реймс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
Лион
 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
8.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9.
Ницца
 Заявка 5 1 2 2 6 - 6 5
10.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
11.
Анже
 Заявка 4 0 3 1 3 - 5 3
12.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
13.
Страсбург
 Заявка 4 0 2 2 9 - 12 2
14.
Тулуза
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
17.
Осер
 Заявка 4 0 0 4 4 - 11 0
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 7 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 6
Сент-Этьен Давиташвили Зурико 5 (2)
Реймс Накамура Кейто 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Ренн Сейду Алиду 4
Реймс Фофана Яя 4
Монпелье Нзингула Рабби 4
Марсель Мопе Нил 1 2
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 104'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 104'
    Контроль мяча: Ланс: 57%, Лилль: 43%.
  • 104'
    Ланс контролирует мяч.
  • 103'
    Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 103'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 103'
    Рибейро Алешандро ослабляет давление, выбив мяч.
  • 103'
    Ланс пытается что-то создать.
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    • 101'
      Матч возобновлен
    • 100'
      Нзола М'Бала грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 100'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 100'
      Диуф Энди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 100'
      Ланс контролирует мяч.
    • 99'
      Дэвид Джонатан из команды Лилль слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
    • 98'
      'Г О О О О О Л - Дэвид Джонатан из команды Лилль забил правой с пенальти! Брис Самба решил остаться по центру ворот.'
    • 97'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Лилль пробьет пенальти!
    • 95'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лилль.
    • 94'
      ПЕНАЛЬТИ! - Дансо Кевин играет рукой в штрафной! Дансо Кевин вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Ланс 27.8% (32)
    X 48.7% (56)
    Лилль 23.5% (27)
    Все прогнозы
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 0:2 Лилль

    Исход игры
    Ланс
    27.8% (32)
    Ничья
    48.7% (56)
    Лилль
    23.5% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.57% (32)
    Меньше
    71.43% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    72.32% (81)
    Нет
    27.68% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.6% (49)
    2:1 Ланс
    13% (15)
    1:0 Ланс
    13% (15)
    1:2 Лилль
    10.4% (12)
    0:1 Лилль
    9.6% (11)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Лилль
    1.7% (2)
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