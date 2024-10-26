Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Диуф Энди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Рефери не любит споров - именно за это Андре Бенжамин сейчас получил желтую

91' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Рефери не любит споров - именно за это Манди Аисса сейчас получил желтую

88' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Рибейро Алешандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Гради Жонатан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

86' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Лилль

80' Ласкари Реми Лебо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Лилль

77' Мачадо Дейвер не смог попасть в створ ударом издали

75' Мёнье Тома - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Тактическая замена. Анасс Зарури уходит с поля и его заменяет Мачадо Дейвер

70' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

68' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет Ланс

66' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Пуйи Том - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Диуф Энди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Матч возобновлен

61' Гудмундссон Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Хорошую попытку сделал Томассон Адриен . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Пуйи Том из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

57' Анасс Зарури выиграл воздушное противоборство у Дэвид Джонатан

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Гудмундссон Габриэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Гудмундссон Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

54' Анасс Зарури из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.

53' Анасс Зарури нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Пуйи Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

51' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Ланс

50' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Сахрауи Осам из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Нзола М'Бала выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.