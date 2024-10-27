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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Сталь Мелец
1:1
Второй тайм: 57'
Заглембе Любин
0'
19' Желтая карточка
Dawid Tkacz
32' Желтая карточка
Bartlomiej Kludka
1:0
33' Пенальти
Piotr Wlazlo
1:1
51' Гол
Вдовяк Матеуш

Ход матча

19'
Dawid Tkacz
 
32'
 
Bartlomiej Kludka
33'
Piotr Wlazlo
1:0
46'
 
Mateusz Grzybek
Bartlomiej Kludka
46'
 
Patryk Kusztal
Миколаевски Даниэль
51'
1:1
Вдовяк Матеуш
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Сталь Мелец
Ничья
Заглембе Любин
2.57
3.50
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3.40
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Все Коэффициенты
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
27
Яунземс
Алвис
23
Гетингер
Крыстян
19
Dawid
Tkacz
6
Гийомье
Мэтью
10
Доманьски
Мацей
44
Serhij
Krykun
25
Вольштыньски
Лукаш
30
Хладун
Доминик
31
Igor
Orlikowski
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
17
Вдовяк
Матеуш
18
Adam
Radwanski
27
Bartlomiej
Kludka
8
Дабровски
Дамьян
7
Marek
Mroz
80
Миколаевски
Даниэль
9
Сейк
Вацлав
Сталь Мелец
3-4-2-1
Заглембе Любин
3-4-1-2

История личных встреч

Сталь Мелец
Заглембе Любин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
0:0
Э
4:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
3:1
Э
4:2
Э
0:2
Э
2:2

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

2.75
0.75

Среднее время на гол

32
120

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Среднее время на гол

51
60

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

40
80

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Wlazlo 3 (1) 0.23
Шкурин Илья 2 0.15
Вольштыньски Лукаш 2 0.15
Доманьски Мацей 1 0.08
Гийомье Мэтью 1 0.08
Serhij Krykun 1 0.08
Ravve Assayeg 1 0.08
Гетингер Крыстян 0 0
Дадок Роберт 0 0
Karol Knap 0 0
Adrian Bukowski 0 0
Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьенько Томаш 3 0.23
Marek Mroz 1 0.08
Адамчик Хуберт 1 0.08
Сейк Вацлав 1 0.08
Лавничак Алекс 1 0.08
Igor Orlikowski 1 0.08
Курминовски Давид 1 (1) 0.08
Вдовяк Матеуш 0 0
Adam Radwanski 0 0
Дабровски Дамьян 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зенгер Марвин 2 1
Матрас Матеуш 3 0
Гийомье Мэтью 3 0
Эсселинк Берт 1 1
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Доманьски Мацей 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Karol Knap 2 0
Вольштыньски Лукаш 1 0
Дадок Роберт 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Монджик Якуб 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Ravve Assayeg 1 0
Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 1 2
Adam Radwanski 3 0
Дабровски Дамьян 2 0
Marek Mroz 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Bartlomiej Kludka 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Заглембе Любин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Сталь Мелец
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Заглембе Любин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

1
5
Сталь Мелец
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Заглембе Любин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
80%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
4
67%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
4
40%
3
33%
76-90

Пропущено

16
17
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
6
38%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0
Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3

Результаты матчей

Сталь Мелец
Заглембе Любин

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Заглембе Любин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 13 10 1 2 25 - 8 31
2.
Ракув
 13 8 3 2 16 - 4 27
3.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
4.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 19 - 15 22
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
9.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 15 15
11.
Заглембе Любин
 1:1 13 4 3 6 10 - 18 15
12.
Мотор Люблин
 13 4 3 6 15 - 23 15
13.
Радомяк Радом
 12 4 0 8 17 - 20 12
14.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
15.
Сталь Мелец
 1:1 13 3 3 7 11 - 17 12
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
18.
Пуща Неполомице
 13 1 5 7 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Сталь Мелец
 1:1 7 3 2 2 7 - 6 11
6.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
8.
Ракув
 6 3 1 2 8 - 3 10
9.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
10.
Заглембе Любин
 1:1 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 1:1 7 1 2 4 4 - 12 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 1:1 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Погонь Щецин
 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Пяст Гук Томаш 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Г О О О О Л - Piotr Wlazlo из команды Сталь Мелец забивает с точки!
  • 32'
    Bartlomiej Kludka получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Dawid Tkacz получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится победой Сталь Мелец.
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Сталь Мелец
Ничья
Заглембе Любин
2.57
3.50
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3.40
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Сталь Мелец
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