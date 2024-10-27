Тур: 13. Стадион: Stadion Stali Mielec.
2:2
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаDawid Tkacz
32' Желтая карточкаBartlomiej Kludka
1:0
33' ПенальтиPiotr Wlazlo
1:1
51' ГолВдовяк Матеуш
2:1
57' ГолЗенгер Марвин
75' Красная карточкаPiotr Wlazlo
2:2
84' ГолВдовяк Матеуш
90'+5
Ход матча
19'
33'
1:0
51'
1:1
57'
2:1
75'
84'
39
Монджик
Якуб
18
Piotr
Wlazlo
19
Dawid
Tkacz
25
Налепа
Михал
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
-
18 Piotr WlazloЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Dawid TkaczПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шкурин ИльяНападающий
-
20 Karol Knap
-
34 Alex Cetnar
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Marcin Wlodarski
История личных встреч
Сталь Мелец
Заглембе Любин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
2.75
0.75
Среднее время на гол
32
120
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Среднее время на гол
51
60
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
40
80
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Wlazlo
|3 (1)
|0.23
|Шкурин Илья
|2
|0.15
|Вольштыньски Лукаш
|2
|0.15
|Гийомье Мэтью
|1
|0.08
|Доманьски Мацей
|1
|0.08
|Serhij Krykun
|1
|0.08
|Зенгер Марвин
|1
|0.08
|Ravve Assayeg
|1
|0.08
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Дадок Роберт
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьенько Томаш
|3
|0.23
|Вдовяк Матеуш
|2
|0.15
|Marek Mroz
|1
|0.08
|Адамчик Хуберт
|1
|0.08
|Сейк Вацлав
|1
|0.08
|Лавничак Алекс
|1
|0.08
|Igor Orlikowski
|1
|0.08
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.08
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зенгер Марвин
|2
|1
|Матрас Матеуш
|3
|0
|Гийомье Мэтью
|3
|0
|Эсселинк Берт
|1
|1
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Доманьски Мацей
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Piotr Wlazlo
|0
|1
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Дадок Роберт
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Монджик Якуб
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Ravve Assayeg
|1
|0
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|1
|2
|Adam Radwanski
|3
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
|Bartlomiej Kludka
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Заглембе Любин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Сталь Мелец
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Заглембе Любин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
1
5
Сталь Мелец
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Заглембе Любин
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
3
23%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
5
38%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
4
67%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
3
25%
2
18%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
4
33%
4
36%
76-90
Пропущено
18
19
8 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
11%
4
21%
16-30
6
33%
3
16%
31-45
2
11%
4
21%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 2:1 Краковия - Сталь Мелец 1:1
Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1
Заглембе Любин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0
Ракув - Заглембе Любин 5:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3
Результаты матчей
Сталь Мелец
Заглембе Любин
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Заглембе Любин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|25 - 8
|31
|2.
|1:0
|13
|9
|1
|3
|22 - 18
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|16 - 4
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 19
|26
|5.
|13
|7
|1
|5
|19 - 15
|22
|6.
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|9.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|12.
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|13.
|12
|4
|0
|8
|17 - 20
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 18
|12
|15.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|9 - 19
|12
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|17.
|12
|1
|6
|5
|11 - 18
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|15 - 4
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|4.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|16.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|3 - 10
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|17.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Пяст
|Гук Томаш
|1 3