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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Ягеллония Белосток
3:1
Второй тайм: 90+'
Корона Кельце
0'
1:0
10' Гол
Нене III
34' Желтая карточка
Форнальчик Мариуш
1:1
49' Гол
Далмау Адриан
2:1
51' Гол
Имас Хесус
66' Желтая карточка
Хофмейстер Йоав
3:1
67' Гол
Чурлинов Дарко
89' Желтая карточка
Силва Томаш
50
Абрамович
Славомир
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
3
Стойинович
Душан
44
Моутинью
Жоау
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
99
Хансен
Кристоффер
11
Имас
Хесус
21
Чурлинов
Дарко
10
Пюлюлю
Афимико
1
Дзеконски
Ксавье
2
Затор
Доминик
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
37
Hubert
Zwozny
27
Нуну
Педру
18
Хофмейстер
Йоав
6
Marcel
Pieczek
71
Длугош
Виктор
20
Далмау
Адриан
17
Форнальчик
Мариуш
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Корона Кельце
3-4-3

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Корона Кельце

22 матча

72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

36 матчей

44.4%
27.8%
27.8%
16 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
15 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.2%
27.8%
25%
17 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:0
К
2:1
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:3
Э
1:1
Э
0:3
Э
5:1
Э
2:3
ЭГА
1:1
Э
4:1
Э
1:2
ЭГБ
1:3
Э
1:0
Э
3:2
Э
1:2
Э
0:3
Э
4:4
Э
1:1
Э
4:1
Э
5:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
К
0:1
К
3:0
К
3:1
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:0
КЛ
0:0

Голы

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

2.12
1.42

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.58
0.88

Среднее время на гол

57
102

Всего голов

66
42

Голов в среднем за матч

1.83
1.17

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

49
77

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 6 0.46
Хансен Кристоффер 3 0.23
Кубицки Ярослав 3 0.23
Пюлюлю Афимико 3 0.23
Диаби Мохамед 2 0.15
Нене III 2 0.15
Виллар Мики 1 0.08
Романчук Тарас 1 0.08
Чурлинов Дарко 1 0.08
Силва Томаш 1 0.08
Скшипчак Матеуш 1 (1) 0.08
Сачек Михал 0 0
Моутинью Жоау 0 0
Дигес Адриан 0 0
Нгиамба Орельен 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 4 0.31
Нуну Педру 3 (2) 0.23
Dawid Blanik 1 0.08
Реста По 1 0.08
Shuma Nagamatsu 1 0.08
Marcel Pieczek 0 0
Длугош Виктор 0 0
Konrad Matuszewski 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 3 0
Сачек Михал 3 0
Дигес Адриан 1 1
Диаби Мохамед 2 0
Моутинью Жоау 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Абрамович Славомир 2 0
Кубицки Ярослав 1 0
Нене III 1 0
Халити Йетмир 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнальчик Мариуш 5 0
Milos Trojak 4 0
Martin Remacle 3 0
Реста По 3 0
Хофмейстер Йоав 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Hubert Zwozny 3 0
Дзеконски Ксавье 2 0
Shuma Nagamatsu 2 0
Нуну Педру 1 0
Длугош Виктор 1 0
Запытовски Марцель 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Корона Кельце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Корона Кельце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

9
4
Ягеллония Белосток
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Корона Кельце
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
8

Упущенные победы

12
6

Голы по времени матча

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
67%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
4
40%
1
11%
76-90

Забито

22
9
13 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 6
4
18%
1
11%
1-15
5
23%
1
11%
16-30
4
18%
2
22%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
3
33%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
12%
3
17%
1-15
3
18%
1
6%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
3
18%
4
22%
46-60
3
18%
3
17%
61-75
5
29%
29%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1
Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Пяст 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1
Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Корона Кельце

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
6
7
5
1.5
3
9
3
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 13 10 1 2 25 - 8 31
2.
Ягеллония Белосток
 3:1 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Ракув
 13 8 3 2 16 - 4 27
4.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 19 - 15 22
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
9.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 15 15
11.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Мотор Люблин
 13 4 3 6 15 - 23 15
13.
Радомяк Радом
 12 4 0 8 17 - 20 12
14.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 18 12
15.
Корона Кельце
 1:3 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
18.
Пуща Неполомице
 13 1 5 7 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 3:1 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
6.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
8.
Ракув
 6 3 1 2 8 - 3 10
9.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
10.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Корона Кельце
 1:3 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 3:1 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
10.
Корона Кельце
 1:3 7 1 3 3 4 - 12 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Погонь Щецин
 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
Весь список
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    • 49'
      Marcel Pieczek сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Далмау Адриан бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Форнальчик Мариуш получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Хансен Кристоффер сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Нене III бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Ягеллония Белосток.
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    Ничья
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    1.80
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