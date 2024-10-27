Тур: 13. Стадион: Городской стадион Белостока.
3:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолНене III
34' Желтая карточкаФорнальчик Мариуш
1:1
49' ГолДалмау Адриан
2:1
51' ГолИмас Хесус
66' Желтая карточкаХофмейстер Йоав
3:1
67' ГолЧурлинов Дарко
89' Желтая карточкаСилва Томаш
90'+4
Ход матча
10'
1:0
49'
1:1
51'
2:1
66'
67'
3:1
89'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
27
Нуну
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Рыбак АланНападающий
-
Главный тренер: Семенец Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
-
5 Реста ПоЗащитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Daniel Trejo
-
-
87 Rafal Mamla
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Корона Кельце
22 матча
72.7%
27.3%
16 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.2%
31.8%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
36 матчей
44.4%
27.8%
27.8%
16 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
15 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.2%
27.8%
25%
17 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
2.12
1.42
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.58
0.88
Среднее время на гол
57
102
Всего голов
66
42
Голов в среднем за матч
1.83
1.17
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
8
Больше 22%
Меньше 78%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
49
77
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|6
|0.46
|Хансен Кристоффер
|3
|0.23
|Кубицки Ярослав
|3
|0.23
|Пюлюлю Афимико
|3
|0.23
|Диаби Мохамед
|2
|0.15
|Нене III
|2
|0.15
|Виллар Мики
|1
|0.08
|Романчук Тарас
|1
|0.08
|Чурлинов Дарко
|1
|0.08
|Силва Томаш
|1
|0.08
|Скшипчак Матеуш
|1 (1)
|0.08
|Сачек Михал
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|4
|0.31
|Нуну Педру
|3 (2)
|0.23
|Dawid Blanik
|1
|0.08
|Реста По
|1
|0.08
|Shuma Nagamatsu
|1
|0.08
|Marcel Pieczek
|0
|0
|Длугош Виктор
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|3
|0
|Сачек Михал
|3
|0
|Дигес Адриан
|1
|1
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Абрамович Славомир
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Силва Томаш
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форнальчик Мариуш
|5
|0
|Milos Trojak
|4
|0
|Martin Remacle
|3
|0
|Реста По
|3
|0
|Хофмейстер Йоав
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Hubert Zwozny
|3
|0
|Дзеконски Ксавье
|2
|0
|Shuma Nagamatsu
|2
|0
|Нуну Педру
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
|Запытовски Марцель
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Корона Кельце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
3
Ягеллония Белосток
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Корона Кельце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
9
4
Ягеллония Белосток
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Корона Кельце
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
14
4
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
1
7%
1
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
50%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
3
38%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
1
13%
4
33%
76-90
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
9%
1
17%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
3
27%
1
17%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
10
9
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
10%
1
11%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
4
40%
1
11%
76-90
Забито
25
10
14 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 6
5
20%
1
10%
1-15
5
20%
1
10%
16-30
4
16%
2
20%
31-45
3
12%
3
30%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
5
20%
3
30%
76-90
Пропущено
18
21
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
11%
4
19%
1-15
3
17%
1
5%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
4
22%
5
24%
46-60
3
17%
4
19%
61-75
5
28%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Ягеллония Белосток - Петрокуб 2:0 Заглембе Любин - Ягеллония Белосток 1:3 Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1
Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4
Корона Кельце
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корона Кельце - Пяст 0:2 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Корона Кельце - Лех 2:3 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:1
Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Пуща Неполомице - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Корона Кельце
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
3 раза 50%
2
3 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Точный счет
3:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
1 раз 8%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
85
310
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|25 - 8
|31
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|16 - 4
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 19
|26
|5.
|13
|7
|1
|5
|19 - 15
|22
|6.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|17 - 15
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|9.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|10.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|12.
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|13.
|12
|4
|0
|8
|17 - 20
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 18
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|17.
|12
|1
|6
|5
|11 - 18
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|15 - 4
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|9.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|16.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|17.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5