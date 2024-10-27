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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Видзев Лодзь
0:0
Первый тайм: 38'
Гурник Забже
0'
Лучшие коэффициенты
Видзев Лодзь
Ничья
Гурник Забже
2.13
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3.70
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3.60
Все Коэффициенты
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
15
Фернандес
Хуан
III
4
Жиро
Матеуш
3
Козловский
Самуэл
10
Альварес
Франциско
6
Шеху
Юлиан
37
Керк
Себастьян
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
7
Jakub
Lukowski
25
Шромник
Михал
15
Войтушек
Норберт
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
18
Амброс
Лукас
8
Хеллебранд
Патрик
6
Расак
Дамиан
17
Kamil
Lukoszek
11
Taofeek
Ismaheel
7
Захович
Лука
Видзев Лодзь
4-3-3
Гурник Забже
4-4-2

История личных встреч

Видзев Лодзь
Гурник Забже

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:1
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:0
Э
3:2
Э
0:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
OE
2:1
OE
1:1

Голы

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.13
0.88

Среднее время на гол

42
102

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1.13

Среднее время на гол

45
80

Всего голов

33
16

Голов в среднем за матч

2.06
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

43
90

Бомбардиры внутри турнира

Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 7 (2) 0.54
Альварес Франциско 4 0.31
Jakub Lukowski 3 0.23
Сыпек Якуб 1 0.08
Жиро Матеуш 1 0.08
Antoni Klimek 0 0
Керк Себастьян 0 0
Marcel Krajewski 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 3 0.23
Расак Дамиан 3 0.23
Подольски Лукас 2 0.15
Kamil Lukoszek 1 (1) 0.08
Taofeek Ismaheel 1 0.08
Ольковски Павел 1 0.08
Нашименту Филипе 1 0.08
Санчес Мануэль 1 0.08
Хосема 1 0.08
Хеллебранд Патрик 1 0.08
Войтушек Норберт 1 0.08
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Yosuke Furukawa 0 0
Амброс Лукас 0 0

Карточки

Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Козловский Самуэл 2 1
Керк Себастьян 3 0
Альварес Франциско 1 1
Ганоушек Марек 2 0
Рондич Имад 2 0
Шеху Юлиан 2 0
Сыпек Якуб 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Гонг Хилари 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0
Marcel Krajewski 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 2 1
Расак Дамиан 3 0
Kamil Lukoszek 3 0
Подольски Лукас 2 0
Taofeek Ismaheel 2 0
Войтушек Норберт 2 0
Щесняк Криспин 0 1
Захович Лука 1 0
Янжа Эрик 1 0
Ольковски Павел 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Yosuke Furukawa 1 0
Амброс Лукас 1 0
Сала Доминик 1 0

Результаты матчей

Видзев Лодзь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Гурник Забже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
6
Видзев Лодзь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Гурник Забже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

10
7
Видзев Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

10
13

Голы по времени матча

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
50%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

12
5
10 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
40%
16-30
4
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

16
17
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
25%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

16
14
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
6
38%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
19%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1
Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1

Результаты матчей

Видзев Лодзь
Гурник Забже

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Видзев Лодзь
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
6
6
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 13 10 1 2 25 - 8 31
2.
Ягеллония Белосток
 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Ракув
 13 8 3 2 16 - 4 27
4.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 19 - 15 22
6.
Видзев Лодзь
 0:0 13 5 5 3 17 - 15 20
7.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
8.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
9.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Гурник Забже
 0:0 13 4 4 5 16 - 15 16
11.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Мотор Люблин
 13 4 3 6 15 - 23 15
13.
Радомяк Радом
 12 4 0 8 17 - 20 12
14.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 18 12
15.
Корона Кельце
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
18.
Пуща Неполомице
 13 1 5 7 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Видзев Лодзь
 0:0 6 3 2 1 6 - 4 11
5.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
6.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
8.
Ракув
 6 3 1 2 8 - 3 10
9.
Гурник Забже
 0:0 6 3 1 2 9 - 5 10
10.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 0:0 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
10.
Гурник Забже
 0:0 7 1 3 3 7 - 10 6
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 12 6
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Погонь Щецин
 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Ничья
Гурник Забже
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3.70
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