Тур: 13. Стадион: Видзев.
0:0
Первый тайм: 38'
0'
77
Сыпек
Якуб
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
18
Амброс
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хамулич СаидНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
20 ХосемаЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Видзев Лодзь
Гурник Забже
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.13
0.88
Среднее время на гол
42
102
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
33
16
Голов в среднем за матч
2.06
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
43
90
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондич Имад
|7 (2)
|0.54
|Альварес Франциско
|4
|0.31
|Jakub Lukowski
|3
|0.23
|Сыпек Якуб
|1
|0.08
|Жиро Матеуш
|1
|0.08
|Antoni Klimek
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|3
|0.23
|Расак Дамиан
|3
|0.23
|Подольски Лукас
|2
|0.15
|Kamil Lukoszek
|1 (1)
|0.08
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.08
|Ольковски Павел
|1
|0.08
|Нашименту Филипе
|1
|0.08
|Санчес Мануэль
|1
|0.08
|Хосема
|1
|0.08
|Хеллебранд Патрик
|1
|0.08
|Войтушек Норберт
|1
|0.08
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Yosuke Furukawa
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|4
|1
|Козловский Самуэл
|2
|1
|Керк Себастьян
|3
|0
|Альварес Франциско
|1
|1
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Рондич Имад
|2
|0
|Шеху Юлиан
|2
|0
|Сыпек Якуб
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
|Marcel Krajewski
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|2
|1
|Расак Дамиан
|3
|0
|Kamil Lukoszek
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Taofeek Ismaheel
|2
|0
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Yosuke Furukawa
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
|Сала Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Гурник Забже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
6
Видзев Лодзь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Гурник Забже
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
10
7
Видзев Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Гурник Забже
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
3
50%
2
25%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
50%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
1
11%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
12
5
10 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
40%
16-30
4
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
16
17
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
4
25%
3
18%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
6%
3
18%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
2
13%
5
29%
29%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
16
14
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
6
38%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
19%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1
Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Гурник Забже
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
34
33
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
57
66
39
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|25 - 8
|31
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|16 - 4
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 19
|26
|5.
|13
|7
|1
|5
|19 - 15
|22
|6.
|0:0
|13
|5
|5
|3
|17 - 15
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|9.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|10.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 15
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|12.
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|13.
|12
|4
|0
|8
|17 - 20
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 18
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|17.
|12
|1
|6
|5
|11 - 18
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|15 - 4
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|9.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|16.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|17.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5