Тур: 13. Стадион: Видзев.
0:2
Конец матча
0'
0:1
38' ГолРасак Дамиан
52' Желтая карточкаКастрати Лирим
0:2
58' ПенальтиЗахович Лука
75' Желтая карточкаКозловский Самуэл
90' Желтая карточкаРасак Дамиан
90' Желтая карточкаСильва Луис
90'+4
Ход матча
38'
0:1
52'
58'
0:2
90'
90'
90'
90'
77
Сыпек
Якуб
26
Яницки
Рафал
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
18
Амброс
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хамулич СаидНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Яницки РафалЗащитник
-
20 ХосемаЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Видзев Лодзь
Гурник Забже
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.13
0.88
Среднее время на гол
42
102
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1.13
Среднее время на гол
45
80
Всего голов
33
16
Голов в среднем за матч
2.06
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
43
90
Бомбардиры внутри турнира
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондич Имад
|7 (2)
|0.54
|Альварес Франциско
|4
|0.31
|Jakub Lukowski
|3
|0.23
|Сыпек Якуб
|1
|0.08
|Жиро Матеуш
|1
|0.08
|Antoni Klimek
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|4 (1)
|0.31
|Расак Дамиан
|4
|0.31
|Подольски Лукас
|2
|0.15
|Kamil Lukoszek
|1 (1)
|0.08
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.08
|Ольковски Павел
|1
|0.08
|Нашименту Филипе
|1
|0.08
|Санчес Мануэль
|1
|0.08
|Хосема
|1
|0.08
|Хеллебранд Патрик
|1
|0.08
|Войтушек Норберт
|1
|0.08
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Yosuke Furukawa
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Карточки
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|4
|1
|Козловский Самуэл
|3
|1
|Керк Себастьян
|3
|0
|Альварес Франциско
|1
|1
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Рондич Имад
|2
|0
|Шеху Юлиан
|2
|0
|Кастрати Лирим
|2
|0
|Сыпек Якуб
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Сильва Луис
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
|Marcel Krajewski
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Расак Дамиан
|4
|0
|Яницки Рафал
|2
|1
|Kamil Lukoszek
|3
|0
|Подольски Лукас
|2
|0
|Taofeek Ismaheel
|2
|0
|Войтушек Норберт
|2
|0
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Захович Лука
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Ольковски Павел
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
|Yosuke Furukawa
|1
|0
|Амброс Лукас
|1
|0
|Сала Доминик
|1
|0
Результаты матчей
Видзев Лодзь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Гурник Забже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
6
Видзев Лодзь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Гурник Забже
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
10
7
Видзев Лодзь
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Гурник Забже
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
10
13
Голы по времени матча
Забито
6
10
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
3
50%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
17%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
10%
1
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
12
5
10 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
2
40%
16-30
4
33%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
4
25%
3
16%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
1
6%
4
21%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
18
14
13 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
22%
0
0%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
7
39%
4
29%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
17%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3
Видзев Лодзь - Пяст 1:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1
Гурник Забже
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гурник Забже - Сталь Мелец 3:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Легия - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1
Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 4:2 Гурник Забже - Лехия Гданьск 2:3 Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1
Результаты матчей
Видзев Лодзь
Гурник Забже
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Видзев Лодзь
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
43
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
58
76
310
211
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5