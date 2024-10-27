Тур: 13. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
2:1
Перерыв
0'
0:1
25' ГолЗреляк Адам
1:1
28' ГолКапюади Стив
34' Желтая карточкаКовальчик Матеуш
2:1
45' ГолХодына Кацпер
Ход матча
25'
0:1
28'
1:1
34'
45'
2:1
13
Вшолек
Павел
28
Гуаль
Марк
25
Морисита
Рёя
11
Adrian
Blad
27
Новак
Бартош
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
25 Морисита РёяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Rafal Gorak
История личных встреч
Легия
ГКС Катовице
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|4
|0.31
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.23
|Морисита Рёя
|2
|0.15
|Лима Лукас II
|2
|0.15
|Гуаль Марк
|2 (1)
|0.15
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.08
|Вшолек Павел
|1 (1)
|0.08
|Августиняк Рафал
|1
|0.08
|Ходына Кацпер
|1
|0.08
|Панков Радован
|1
|0.08
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.08
|Капюади Стив
|1
|0.08
|Wojciech Urbanski
|1
|0.08
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Зелковски Ян
|0
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|3
|0.23
|Oskar Repka
|3
|0.23
|Arkadiusz Jedrych
|3 (2)
|0.23
|Бергер Себастиан
|2
|0.15
|Ковальчик Матеуш
|2
|0.15
|Мажец Матеуш
|2
|0.15
|Новак Бартош
|1 (1)
|0.08
|Adrian Blad
|1
|0.08
|Васьелевски Марцин
|1
|0.08
|Антчак Якуб
|1
|0.08
|Кууск Мяртен
|0
|0
|Галан Борха
|0
|0
|Клеменз Лукаш
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Капустка Бартош
|2
|0
|Лима Лукас II
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Зелковски Ян
|2
|0
|Wojciech Urbanski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Морисита Рёя
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|2
|0
|Клеменз Лукаш
|2
|0
|Ковальчик Матеуш
|2
|0
|Adrian Blad
|1
|0
|Галан Борха
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Arkadiusz Jedrych
|1
|0
|Комор Александер
|1
|0
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
|Oskar Repka
|1
|0
Результаты матчей
Легия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
2
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
8
Легия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
ГКС Катовице
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
5
38%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
20
18
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
1
5%
1
6%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
5
25%
6
33%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
5
25%
4
22%
61-75
4
20%
5
28%
76-90
Пропущено
12
13
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
2
15%
1-15
2
17%
3
23%
16-30
3
25%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0
Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0
ГКС Катовице
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2
Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1
Результаты матчей
Легия
ГКС Катовице
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Легия
ГКС Катовице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
33
34
24
25
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
57
57
210
39
210
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|25 - 8
|31
|2.
|13
|9
|1
|3
|24 - 19
|28
|3.
|13
|8
|3
|2
|16 - 4
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 19
|26
|5.
|13
|7
|1
|5
|19 - 15
|22
|6.
|2:1
|13
|6
|4
|3
|22 - 13
|22
|7.
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|17 - 17
|19
|9.
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|10.
|1:2
|13
|4
|4
|5
|19 - 15
|16
|11.
|13
|4
|3
|6
|11 - 19
|15
|12.
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|13.
|12
|4
|0
|8
|17 - 20
|12
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 18
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|17.
|12
|1
|6
|5
|11 - 18
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|15 - 4
|21
|2.
|7
|6
|0
|1
|16 - 4
|18
|3.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|4.
|2:1
|7
|4
|1
|2
|15 - 8
|13
|5.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|13.
|1:2
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|16.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|2:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|9.
|1:2
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 12
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|5 - 13
|5
|14.
|6
|1
|0
|5
|6 - 12
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|17.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5