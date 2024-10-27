Тур: 13. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского.
4:1
Конец матча
0'
0:1
25' ГолЗреляк Адам
1:1
28' ГолКапюади Стив
34' Желтая карточкаКовальчик Матеуш
2:1
45' ГолХодына Кацпер
59' Желтая карточкаГуаль Марк
3:1
60' Гол в свои воротаArkadiusz Jedrych
4:1
65' ГолАвгустиняк Рафал
90'+1
Ход матча
25'
0:1
28'
1:1
34'
45'
2:1
59'
60'
65'
13
Вшолек
Павел
28
Гуаль
Марк
25
Морисита
Рёя
11
Adrian
Blad
27
Новак
Бартош
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
25 Морисита РёяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
-
82 Лима ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adrian BladПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Rafal Gorak
История личных встреч
Легия
ГКС Катовице
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|4
|0.31
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.23
|Морисита Рёя
|2
|0.15
|Лима Лукас II
|2
|0.15
|Августиняк Рафал
|2
|0.15
|Ходына Кацпер
|2
|0.15
|Гуаль Марк
|2 (1)
|0.15
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.08
|Вшолек Павел
|1 (1)
|0.08
|Wojciech Urbanski
|1
|0.08
|Панков Радован
|1
|0.08
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.08
|Капюади Стив
|1
|0.08
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Зелковски Ян
|0
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|3
|0.23
|Oskar Repka
|3
|0.23
|Arkadiusz Jedrych
|3 (2)
|0.23
|Бергер Себастиан
|2
|0.15
|Ковальчик Матеуш
|2
|0.15
|Мажец Матеуш
|2
|0.15
|Новак Бартош
|1 (1)
|0.08
|Adrian Blad
|1
|0.08
|Васьелевски Марцин
|1
|0.08
|Антчак Якуб
|1
|0.08
|Кууск Мяртен
|0
|0
|Галан Борха
|0
|0
|Клеменз Лукаш
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Капустка Бартош
|2
|0
|Лима Лукас II
|2
|0
|Гуаль Марк
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Зелковски Ян
|2
|0
|Wojciech Urbanski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Морисита Рёя
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
ГКС Катовице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зреляк Адам
|2
|0
|Клеменз Лукаш
|2
|0
|Ковальчик Матеуш
|2
|0
|Adrian Blad
|1
|0
|Галан Борха
|1
|0
|Червински Алан
|1
|0
|Кууск Мяртен
|1
|0
|Arkadiusz Jedrych
|1
|0
|Комор Александер
|1
|0
|Васьелевски Марцин
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Grzegorz Rogala
|1
|0
|Oskar Repka
|1
|0
Результаты матчей
Легия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
4
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ГКС Катовице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
7
8
Легия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ГКС Катовице
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
6
38%
3
27%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
19%
3
27%
61-75
4
25%
1
9%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
23
20
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
26%
6
30%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
6
26%
4
20%
61-75
4
17%
5
25%
76-90
Пропущено
14
16
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
4
25%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0
Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0
ГКС Катовице
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2
Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1
Результаты матчей
Легия
ГКС Катовице
Точный счет
4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Легия
ГКС Катовице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
43
34
34
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
67
58
310
310
310
112
112
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Корона Кельце
|Форнальчик Мариуш
|5