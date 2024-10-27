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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Легия
4:1
Конец матча
ГКС Катовице
0'
0:1
25' Гол
Зреляк Адам
1:1
28' Гол
Капюади Стив
34' Желтая карточка
Ковальчик Матеуш
2:1
45' Гол
Ходына Кацпер
59' Желтая карточка
Гуаль Марк
3:1
60' Гол в свои ворота
Arkadiusz Jedrych
4:1
65' Гол
Августиняк Рафал
90'+1
1
Тобиаш
Кацпер
13
Вшолек
Павел
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
19
Винагре
Рубен
67
Капустка
Бартош
8
Августиняк
Рафал
53
Wojciech
Urbanski
11
Ходына
Кацпер
28
Гуаль
Марк
25
Морисита
Рёя
1
Кудла
Давид
2
Кууск
Мяртен
4
Arkadiusz
Jedrych
6
Клеменз
Лукаш
30
Червински
Алан
23
Васьелевски
Марцин
77
Ковальчик
Матеуш
5
Oskar
Repka
11
Adrian
Blad
27
Новак
Бартош
99
Зреляк
Адам
Легия
4-3-3
ГКС Катовице
3-4-2-1

История личных встреч

Легия
ГКС Катовице

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 4 0.31
Крамер Блаж 3 (1) 0.23
Морисита Рёя 2 0.15
Лима Лукас II 2 0.15
Августиняк Рафал 2 0.15
Ходына Кацпер 2 0.15
Гуаль Марк 2 (1) 0.15
Альфарела Мигуэль 1 0.08
Вшолек Павел 1 (1) 0.08
Wojciech Urbanski 1 0.08
Панков Радован 1 0.08
Нсаме Жан-Пьер 1 0.08
Капюади Стив 1 0.08
Винагре Рубен 0 0
Челхака Юрген 0 0
Зелковски Ян 0 0
ГКС Катовице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 3 0.23
Oskar Repka 3 0.23
Arkadiusz Jedrych 3 (2) 0.23
Бергер Себастиан 2 0.15
Ковальчик Матеуш 2 0.15
Мажец Матеуш 2 0.15
Новак Бартош 1 (1) 0.08
Adrian Blad 1 0.08
Васьелевски Марцин 1 0.08
Антчак Якуб 1 0.08
Кууск Мяртен 0 0
Галан Борха 0 0
Клеменз Лукаш 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 3 0
Крамер Блаж 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Енджейчик Артур 2 0
Капустка Бартош 2 0
Лима Лукас II 2 0
Гуаль Марк 2 0
Челхака Юрген 2 0
Зелковски Ян 2 0
Wojciech Urbanski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Винагре Рубен 1 0
Морисита Рёя 1 0
Ходына Кацпер 1 0
Капюади Стив 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Альфарела Мигуэль 1 0
Goncalo Feio 1 0
ГКС Катовице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зреляк Адам 2 0
Клеменз Лукаш 2 0
Ковальчик Матеуш 2 0
Adrian Blad 1 0
Галан Борха 1 0
Червински Алан 1 0
Кууск Мяртен 1 0
Arkadiusz Jedrych 1 0
Комор Александер 1 0
Васьелевски Марцин 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Grzegorz Rogala 1 0
Oskar Repka 1 0

Результаты матчей

Легия
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ГКС Катовице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
4
Легия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ГКС Катовице
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

7
8
Легия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
62% (8)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
ГКС Катовице
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
6
38%
3
27%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
3
19%
3
27%
61-75
4
25%
1
9%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
3
43%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

23
20
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
1
4%
1
5%
1-15
3
13%
2
10%
16-30
6
26%
6
30%
31-45
3
13%
2
10%
46-60
6
26%
4
20%
61-75
4
17%
5
25%
76-90

Пропущено

14
16
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
4
25%
16-30
3
21%
3
19%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
2
14%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бачка-Топола - Легия 0:3 Лехия Гданьск - Легия 0:2 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Легия - Бетис 1:0
Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1 Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0
ГКС Катовице
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Пуща Неполомице - ГКС Катовице 0:6 ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Брук-Бет Термалица - ГКС Катовице 1:2
Гурник Забже - ГКС Катовице 3:0 ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 ГКС Катовице - Уния Турза Слёнска 3:1 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 ГКС Катовице - Одра Ополе 2:0 ГКС Катовице - Хутник Краков 1:3 ГКС Ястшембе - ГКС Катовице 2:2 ГКС Катовице - Полония Бытом 0:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1

Результаты матчей

Легия
ГКС Катовице

Точный счет

4:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:6
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Легия
ГКС Катовице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
3
4
3
4
2.5
2
5
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
7
1.5
5
8
3
10
2.5
3
10
3
10
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 13 10 1 2 25 - 8 31
2.
Ягеллония Белосток
 13 9 1 3 24 - 19 28
3.
Ракув
 13 8 3 2 16 - 4 27
4.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 19 - 15 22
6.
Легия
 13 6 4 3 24 - 13 22
7.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
8.
Видзев Лодзь
 13 5 4 4 17 - 17 19
9.
Гурник Забже
 13 5 3 5 18 - 15 18
10.
ГКС Катовице
 13 4 4 5 19 - 17 16
11.
Заглембе Любин
 13 4 3 6 11 - 19 15
12.
Мотор Люблин
 13 4 3 6 15 - 23 15
13.
Радомяк Радом
 12 4 0 8 17 - 20 12
14.
Сталь Мелец
 13 3 3 7 12 - 18 12
15.
Корона Кельце
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
18.
Пуща Неполомице
 13 1 5 7 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 7 5 1 1 14 - 8 16
4.
Легия
 7 4 1 2 17 - 8 13
5.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
6.
Сталь Мелец
 7 3 2 2 8 - 7 11
7.
Ракув
 6 3 1 2 8 - 3 10
8.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
10.
Видзев Лодзь
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 10 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 1 3 10 - 10 7
10.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
11.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 12 6
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 7 1 2 4 5 - 13 5
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Погонь Щецин
 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Сталь Мелец
 6 0 1 5 4 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Корона Кельце Форнальчик Мариуш 5
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Винагре Рубен сделал результативную передачу.
    • 46'
      Г О О О О Л - Ходына Кацпер бьет в цель!
    • 34'
      Ковальчик Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Рётаро Исида сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Капюади Стив бьет в цель!
    • 25'
      Кууск Мяртен сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Зреляк Адам бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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