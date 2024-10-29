Тур: 4.
0:1
Первый тайм: 24'
Ход матча
18'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
81 Владение мячом, % 19
25
Ламб
Микаэл
18
Bilal
Masaad
20
Mads
Larsen
10
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ламб МикаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Bilal MasaadПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Lukas Larsen
-
-
10 Andrew Oseni
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Янус Блонд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
Бомбардиры внутри турнира
Хольбек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tarik Mourhrib
|2
|0.5
|Mark Garly
|1
|0.25
|Christoffer Blond
|1
|0.25
|Baboucarr Baldeh
|1
|0.25
|Oskar Nellemose Nielsen
|1
|0.25
|Malte Sjorslev
|1 (1)
|0.25
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|1
|0.5
|Оразов Рамазан
|1
|0.5
|Ганшаш Педру
|1
|0.5
Карточки
Хольбек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andrew Oseni
|0
|1
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Хольбек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Хольбек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Хольбек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Силькеборг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хольбек
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брабранд - Хольбек 3:1 ИФ Люсенг - Хольбек 2:1 Хольбек - Фредериксберг Альянсен 1:0 Хольстебро - Хольбек 0:1
Хольбек - ИФ Люсенг 3:0 Хольбек - Хольстебро 2:1 Несбю - Хольбек 2:3 Хольбек - Янг Бойз ФД 2:0 Хольбек - Академик БК 2:0 Сундбю - Хольбек 1:0 Хольбек - Брабранд 0:0 Хольбек - ВСК Орхус 2:0 Оддер - Хольбек 1:1 Хольбек - Брёнсхёй 2:1 Джиллиндж ФК - Хольбек 0:3 Аварта - Хольбек 1:0 Хельсингёр - Хольбек 0:0 Ишой - Хольбек 4:4 ВСК Орхус - Хольбек 4:3 Хольбек - Ишой 1:2
Силькеборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Силькеборг - Ольборг 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Силькеборг - Копенгаген 2:2
Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0
Результаты матчей
Хольбек
Силькеборг
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хольбек
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Фредерисия
|Asbjom Bondergaard
|6
|Фредерисия
|Эгелунд Патрик
|4
|Эсбьерг
|Frederik Flaskager
|4
|Хольстебро
|Теннесен Миккель
|4
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|3
|Б-1913
|Mohammed Iddriss
|1
|Далум
|Tobias Lindhardt
|1
|СГИ/ССК
|Vinh The Van
|1
|BBB
|Markus Lohmann
|1
|Ванлос
|Rasmus Steuch
|1