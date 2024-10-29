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  4. Кубок 2024-2025
Тур: 4.
Хольбек
0:6
Конец матча
Силькеборг

Ход матча

18'
0:1
Бакиз Юнес
35'
0:2
Маккоуотт Каллум
48'
0:3
Маттссон Пелле
54'
0:4
Mads Larsen
57'
0:5
Гаммельбю Йенс-Мартин
77'
0:6
Гаммельбю Йенс-Мартин

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 28 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 78 Владение мячом, % 22
1
Себастиан
Олсен
4
Isak
Ponder
8
Malte
Sjoerslev
3
Christoffer
Blond
32
Ibrahim
Badran
25
Ламб
Микаэл
2
Magnus
Doej
5
Mark
Garly
12
Johan
Haslund
18
Bilal
Masaad
24
Mustafa
Rabia
Yassin
1
Ларсен
Николай
2
Поульсен
Андреас
15
Теландер
Расмус
4
Ганшаш
Педру
19
Гаммельбю
Йенс-Мартин
20
Mads
Larsen
6
Маттссон
Пелле
33
Мадс
Фройндлих
17
Маккоуотт
Каллум
23
Адамсен
Тонни
10
Бакиз
Юнес
Хольбек
5-4-1
Силькеборг
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хольбек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tarik Mourhrib 2 0.5
Mark Garly 1 0.25
Christoffer Blond 1 0.25
Baboucarr Baldeh 1 0.25
Oskar Nellemose Nielsen 1 0.25
Malte Sjorslev 1 (1) 0.25
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 1
Mads Larsen 1 0.5
Маккоуотт Каллум 1 0.5
Адамсен Тонни 1 0.5
Бакиз Юнес 1 0.5
Оразов Рамазан 1 0.5
Маттссон Пелле 1 0.5
Ганшаш Педру 1 0.5

Карточки

Хольбек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andrew Oseni 0 1
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Хольбек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Силькеборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Хольбек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Силькеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Хольбек
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Силькеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
29%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

7
1
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хольбек
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брабранд - Хольбек 3:1 ИФ Люсенг - Хольбек 2:1 Хольбек - Фредериксберг Альянсен 1:0 Хольстебро - Хольбек 0:1
Хольбек - ИФ Люсенг 3:0 Хольбек - Хольстебро 2:1 Несбю - Хольбек 2:3 Хольбек - Янг Бойз ФД 2:0 Хольбек - Академик БК 2:0 Сундбю - Хольбек 1:0 Хольбек - Брабранд 0:0 Хольбек - ВСК Орхус 2:0 Оддер - Хольбек 1:1 Хольбек - Брёнсхёй 2:1 Джиллиндж ФК - Хольбек 0:3 Аварта - Хольбек 1:0 Хельсингёр - Хольбек 0:0 Ишой - Хольбек 4:4 ВСК Орхус - Хольбек 4:3 Хольбек - Ишой 1:2
Силькеборг
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Силькеборг - Ольборг 1:1 Норшелланн - Силькеборг 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Силькеборг - Копенгаген 2:2
Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0

Результаты матчей

Хольбек
Силькеборг

Точный счет

0:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:6
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:6
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:6
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хольбек
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
2.5
1/8 финала
11 Брабранд
10 Норшелланн
0 Фрем
2 Колдинг
0 Хольбек
6 Силькеборг
Эсбьерг
Ольборг
Сённерйюск
Копенгаген
Несбю
Виборг
Брондбю
Мидтьюлланн
Скиве
АГФ Орхус
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Фредерисия Asbjom Bondergaard 6
Фредерисия Эгелунд Патрик 4
Эсбьерг Frederik Flaskager 4
Хольстебро Теннесен Миккель 4
Норшелланн Ингвартсен Маркус 3
Весь список

Топ нарушителей
Б-1913 Mohammed Iddriss 1
Далум Tobias Lindhardt 1
СГИ/ССК Vinh The Van 1
BBB Markus Lohmann 1
Ванлос Rasmus Steuch 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Г О О О О Л - Пелле Мэттсон бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Г О О О О Л - Маккоуотт Каллум бьет в цель!
    • 18'
      Г О О О О Л - Бакиз Юнес бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хольбек 0:6 Силькеборг онлайн

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