Тур: 9. Стадион: Альберто Бралья.
0'
25' Желтая карточкаСанторо Симоне
0:1
34' ГолВерре Валерио
38' Желтая карточкаДи Пардо Алессандро
0:2
45' ГолИнсинье Роберто
1:2
48' ГолГлиоцци Этторе
71' Желтая карточкаИнсинье Роберто
Ход матча
25'
34'
45'
0:2
48'
1:2
71'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 5
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
27
Идрисси
Риад
90
Абьюзо
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Идрисси РиадЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Олива МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
История личных встреч
Модена
Палермо
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
0.33
1.75
Среднее время на гол
270
51
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.67
Среднее время на гол
40
54
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.43
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
52
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палумбо Антонио
|2 (2)
|0.22
|Мендеш Педру
|2
|0.22
|Абьюзо Фабио
|2
|0.22
|Дефрель Грегоре
|1
|0.11
|Глиоцци Этторе
|1
|0.11
|Заро Джованни
|1
|0.11
|Санторо Симоне
|1
|0.11
|Божанай Клейс
|1
|0.11
|Идрисси Риад
|1
|0.11
|Беюку Гэди
|1
|0.11
|Казо Джузеппе
|0
|0
|Баттистелла Томас
|0
|0
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|3
|0.33
|Анри Тома
|1
|0.11
|Верре Валерио
|1
|0.11
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.11
|Сегре Джакопо
|1
|0.11
|Бания Раян
|1
|0.11
|Диаките Салим
|1
|0.11
|Брунори Маттео
|1 (1)
|0.11
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Санторо Симоне
|3
|0
|Кальдара Маттиа
|1
|1
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Заро Джованни
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Пергреффи Антонио
|2
|0
|Коттали Маттео
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
|Дука Эдоардо
|1
|0
|Деллавалле Алессандро
|1
|0
|Идрисси Риад
|1
|0
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьероцци Никколо
|3
|0
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Сегре Джакопо
|2
|0
|Диаките Салим
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шарич Дарио
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
|Депланше Себастьяно
|1
|0
Результаты матчей
Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Палермо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
1
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Палермо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
1
Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Палермо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
40%
1
25%
76-90
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
2
17%
4
44%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2
Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1
Палермо
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0
Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0
Результаты матчей
Модена
Палермо
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Модена
Палермо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
44
26
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|2.
|2:0
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|2:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|7.
|1:2
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|11.
|0:2
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|13.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|15.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|16.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|17.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|18.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|20.
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|8.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|1:2
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|11.
|1:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|20.
|2:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|2:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|7.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|11.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|1:2
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Бари
|Бенали Ахмед
|4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|4