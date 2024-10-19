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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Модена
2:2
Конец матча
Палермо
0'
25' Желтая карточка
Санторо Симоне
0:1
34' Гол
Верре Валерио
38' Желтая карточка
Ди Пардо Алессандро
0:1
39' Не забитый пенальти
Анри Тома
0:2
45' Гол
Инсинье Роберто
1:2
48' Гол
Глиоцци Этторе
71' Желтая карточка
Инсинье Роберто
2:2
85' Гол
Кальдара Маттиа
89' Желтая карточка
Лунн Кристоффер
90' Желтая карточка
Заро Джованни
90'+5
26
Ганьо
Риккардо
25
Деллавалле
Алессандро
19
Заро
Джованни
23
Кальдара
Маттиа
27
Идрисси
Риад
8
Санторо
Симоне
5
Баттистелла
Томас
10
Палумбо
Антонио
21
Божанай
Клейс
18
Ди
Пардо
Алессандро
90
Абьюзо
Фабио
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
4
Бания
Раян
43
Николау
Димитрис
32
Чеккарони
Пьетро
6
Гомес
Клаудио
11
Инсинье
Роберто
8
Сегре
Джакопо
26
Верре
Валерио
17
Ди
Франческо
Федерико
20
Анри
Тома
Модена
4-2-3-1
Палермо
4-1-4-1

История личных встреч

Модена
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
4:2
СB
0:2
СB
5:2
СB
0:2
К
0:3
СB
0:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

0.33
1.75

Среднее время на гол

270
51

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.67

Среднее время на гол

40
54

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.43
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
52

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 2 (2) 0.22
Мендеш Педру 2 0.22
Абьюзо Фабио 2 0.22
Божанай Клейс 1 0.11
Дефрель Грегоре 1 0.11
Кальдара Маттиа 1 0.11
Глиоцци Этторе 1 0.11
Заро Джованни 1 0.11
Санторо Симоне 1 0.11
Идрисси Риад 1 0.11
Беюку Гэди 1 0.11
Казо Джузеппе 0 0
Баттистелла Томас 0 0
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 3 0.33
Анри Тома 1 0.11
Верре Валерио 1 0.11
Ди Мариано Франческо 1 0.11
Сегре Джакопо 1 0.11
Бания Раян 1 0.11
Диаките Салим 1 0.11
Брунори Маттео 1 (1) 0.11
Ди Франческо Федерико 0 0
Раноккья Филиппо 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Заро Джованни 3 0
Санторо Симоне 3 0
Кальдара Маттиа 1 1
Глиоцци Этторе 2 0
Джерли Фабио 2 0
Пергреффи Антонио 2 0
Коттали Маттео 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Дука Эдоардо 1 0
Деллавалле Алессандро 1 0
Идрисси Риад 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьероцци Никколо 3 0
Инсинье Роберто 2 0
Ди Франческо Федерико 2 0
Сегре Джакопо 2 0
Диаките Салим 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Блен Алексис 1 0
Анри Тома 1 0
Шарич Дарио 1 0
Лунн Кристоффер 1 0
Педа Патрик 1 0
Депланше Себастьяно 1 0

Результаты матчей

Модена
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Палермо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
3
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Палермо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
1
Модена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Палермо
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
2
25%
3
30%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
4
29%
3
27%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
3
21%
4
36%
76-90

Пропущено

14
8
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
4
29%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Модена 2:2 Модена - Сампдория 1:3 Модена - Юве Стабия 3:0 Чезена - Модена 2:2
Модена - Читтаделла 0:1 Фрозиноне - Модена 1:1 Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1
Палермо
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Палермо - Салернитана 0:1 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Наполи - Палермо 5:0 Палермо - Чезена 0:0
Юве Стабия - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 1:1 Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0

Результаты матчей

Модена
Палермо

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Модена
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
2
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 9 5 4 0 14 - 7 19
3.
Сассуоло
 3:1 9 5 3 1 17 - 9 18
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 1:3 9 4 1 4 13 - 12 13
6.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
7.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
10.
Мантуя
 8 3 2 3 10 - 12 11
11.
Салернитана
 9 3 2 4 10 - 12 11
12.
Бари
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
14.
Козенца
 9 2 4 3 7 - 9 10
15.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
16.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
17.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
18.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 1:3 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Сассуоло
 3:1 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
13.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
14.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 3:1 5 3 2 0 8 - 3 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
6.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
7.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 1:3 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
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  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Бари Бенали Ахмед 4
Салернитана Стоянович Петар 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Санторо Симоне уходит с поля. Глиоцци Этторе выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Модена 2:2 Палермо онлайн

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