Тур: 9. Стадион: Аречи.
0:2
Второй тайм: 88'
0'
15' Желтая карточкаСтоянович Петар
54' Желтая карточкаТельо Андрес
55' Желтая карточкаМаджоре Джулио
0:1
55' ГолСолери Эдоардо
0:2
73' ГолБертола Николо
Ход матча
15'
54'
55'
55'
0:1
73'
0:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
17
Lilian
Njoh
70
Тельо
Андрес
24
Браф
Джейден
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
-
17 Lilian NjohЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Тельо АндресПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Браф ДжейденНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
11 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
-
32 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Салернитана
Специя
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.65
0.88
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
102
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сими Нванкво
|2 (1)
|0.22
|Браф Джейден
|2
|0.22
|Тонгья Франко
|2
|0.22
|Тельо Андрес
|1
|0.11
|Валенсия Диего
|1
|0.11
|Данилюк Флавиус
|1
|0.11
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|Верде Даниэле
|0
|0
|Влодарчик Шимон
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Франческо
|4
|0.44
|Бертола Николо
|3
|0.33
|Эспозито Сальваторе
|2 (2)
|0.22
|Христов Петко
|2
|0.22
|Солери Эдоардо
|2
|0.22
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.11
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Чолак Антонио-Мирко
|0
|0
|Ди Серио Джузеппе
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стоянович Петар
|4
|0
|Тельо Андрес
|4
|0
|Каллон Яя
|2
|1
|Сориано Роберто
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|2
|0
|Хрустич Айдин
|2
|0
|Велтхёйс Тейс
|2
|0
|Аматуччи Лоренцо
|2
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Дальмонте Никола
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Маджоре Джулио
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспозито Сальваторе
|3
|0
|Бертола Николо
|3
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Надь Адам
|2
|0
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|Христов Петко
|2
|0
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|Фальчинелли Диего
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Кассата Франческо
|1
|0
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
|Эспозито Франческо
|1
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
3
Салернитана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
9
Салернитана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
27%
2
29%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
43%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0
Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1
Специя
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1
Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1
Результаты матчей
Салернитана
Специя
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
44
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|2.
|2:0
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|2:1
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|7.
|1:2
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|11.
|0:2
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|13.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|15.
|1:2
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|9
|16.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|17.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|18.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|20.
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|8.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|10.
|1:2
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|11.
|1:2
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|20.
|2:1
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|2:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|7.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|11.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|15.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|16.
|1:2
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Бари
|Бенали Ахмед
|4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|4