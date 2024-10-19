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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Салернитана
0:2
Конец матча
Специя
0'
15' Желтая карточка
Стоянович Петар
52' Желтая карточка
Тельо Андрес
53' Желтая карточка
Маджоре Джулио
0:1
54' Гол
Солери Эдоардо
0:2
73' Гол
Бертола Николо
90' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
90' Желтая карточка
Виньяли Лука
90'+6
55
Сепе
Луиджи
30
Стоянович
Петар
15
Бронн
Дилан
33
Феррари
Джанмарко
17
Lilian
Njoh
21
Сориано
Роберто
25
Маджоре
Джулио
70
Тельо
Андрес
31
Верде
Даниэле
9
Сими
Нванкво
24
Браф
Джейден
66
Гори
Стефано
32
Виньяли
Лука
2
Висневски
Пшемыслав
55
Христов
Петко
37
Матею
Алеш
7
Элия
Сальваторе
5
Эспозито
Сальваторе
25
Бандинелли
Филиппо
13
Реца
Аркадиуш
20
Ди
Серио
Джузеппе
27
Солери
Эдоардо
Салернитана
4-3-3
Специя
4-4-2

История личных встреч

Салернитана
Специя

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

17.6%
35.3%
47.1%
3 победы 6 ничьих 8 побед

История матчей

К
3:3
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:1
СB
1:2
СB
2:1
СB
2:1
СB
1:0
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:1
СB
3:1
К
2:0
СB
0:2
СCA
1:0

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.65
0.88

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
102

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сими Нванкво 2 (1) 0.22
Браф Джейден 2 0.22
Тонгья Франко 2 0.22
Тельо Андрес 1 0.11
Валенсия Диего 1 0.11
Данилюк Флавиус 1 0.11
Феррари Джанмарко 0 0
Верде Даниэле 0 0
Влодарчик Шимон 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Франческо 4 0.44
Бертола Николо 3 0.33
Эспозито Сальваторе 2 (2) 0.22
Христов Петко 2 0.22
Солери Эдоардо 2 0.22
Аурелио Джузеппе 1 0.11
Матею Алеш 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Чолак Антонио-Мирко 0 0
Ди Серио Джузеппе 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стоянович Петар 4 0
Тельо Андрес 4 0
Каллон Яя 2 1
Сориано Роберто 2 0
Торрегросса Эрнесто 2 0
Хрустич Айдин 2 0
Велтхёйс Тейс 2 0
Аматуччи Лоренцо 2 0
Феррари Джанмарко 1 0
Верде Даниэле 1 0
Дальмонте Никола 1 0
Бронн Дилан 1 0
Маджоре Джулио 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Браф Джейден 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 3 0
Бертола Николо 3 0
Солери Эдоардо 2 0
Надь Адам 2 0
Бандинелли Филиппо 2 0
Христов Петко 2 0
Висневски Пшемыслав 2 0
Фальчинелли Диего 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Матею Алеш 1 0
Виньяли Лука 1 0
Кассата Франческо 1 0
Ди Серио Джузеппе 1 0
Эспозито Франческо 1 0
Дельи Инноченти Дуччо 1 0

Результаты матчей

Салернитана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Специя
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
3
Салернитана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
9
Салернитана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Специя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
67%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
1
11%
4
29%
61-75
3
33%
4
29%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
3
23%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
43%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Палермо - Салернитана 0:1 Салернитана - Катанзаро 0:0 Удинезе - Салернитана 3:1 Реджана - Салернитана 0:0
Салернитана - Пиза 2:3 Мантуя - Салернитана 1:0 Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1
Специя
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Специя - Реджана 1:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Каррарезе 4:2 Кремонезе - Специя 1:1
Специя - Чезена 2:1 Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1

Результаты матчей

Салернитана
Специя

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:2
2 раза 22%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 9 5 4 0 14 - 7 19
3.
Сассуоло
 3:1 9 5 3 1 17 - 9 18
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 1:3 9 4 1 4 13 - 12 13
6.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
7.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
10.
Мантуя
 8 3 2 3 10 - 12 11
11.
Салернитана
 9 3 2 4 10 - 12 11
12.
Бари
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
14.
Козенца
 9 2 4 3 7 - 9 10
15.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
16.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
17.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
18.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 1:3 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Сассуоло
 3:1 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
13.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
14.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 3:1 5 3 2 0 8 - 3 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
6.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
7.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 1:3 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
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Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Бари Бенали Ахмед 4
Салернитана Стоянович Петар 4
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    • 52'
      Тельо Андрес получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Джейден Брааф уходит с поля. Тонгья Франко выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Стоянович Петар получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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