  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Зюйдтироль
1:2
Второй тайм: 82'
Пиза
0'
1:0
29' Гол
Тайт Фабиан
1:1
38' Гол
Линд Александр
42' Желтая карточка
Пиччинини Габриэле
1:2
58' Пенальти
Alesandro Arena
64' Желтая карточка
Мазиелло Андреа
80' Желтая карточка

Ход матча

29'
Тайт Фабиан
1:0
37'
Simone Davi
Тайт Фабиан
 
38'
1:1
Линд Александр
(Хёйхольт Мальте)
42'
 
Пиччинини Габриэле
46'
 
Марин Мариус
Пиччинини Габриэле
58'
1:2
Alesandro Arena
64'
Мазиелло Андреа
 
66'
Silvio Merkaj
Казираги Даниэль
 
66'
Jacopo Martini
Прашелик Матеуш
 
75'
 
Трамони Маттео
Alesandro Arena
80'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Зюйдтироль
Ничья
Пиза
3.10
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Все Коэффициенты
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
23
Чеппители
Лука
5
Мазиелло
Андреа
79
Молина
Сальваторе
4
Арригони
Томмазо
99
Прашелик
Матеуш
7
Ровер
Маттео
21
Тайт
Фабиан
90
Одогву
Рафаэль
17
Казираги
Даниэль
47
Шемпер
Адриан
17
Рус
Адриан
4
Караччоло
Антонио
5
Канестрелли
Симоне
15
Туре
Идрисса
36
Пиччинини
Габриэле
8
Хёйхольт
Мальте
20
Беруатто
Пьетро
30
Alesandro
Arena
45
Линд
Александр
32
Морео
Стефано
Зюйдтироль
3-4-3
Пиза
3-4-3

История личных встреч

Зюйдтироль
Пиза

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:2
СB
1:2
СB
0:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 3 0.33
Молина Сальваторе 2 0.22
Казираги Даниэль 2 (1) 0.22
Тайт Фабиан 1 0.11
Одогву Рафаэль 1 (1) 0.11
Арригони Томмазо 1 0.11
Малламо Алессандро 1 0.11
Прашелик Матеуш 1 0.11
Зедадка Карим 1 0.11
Silvio Merkaj 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трамони Маттео 3 0.33
Бонфанти Николас 3 (1) 0.33
Alesandro Arena 2 (1) 0.22
Линд Александр 2 0.22
Канестрелли Симоне 2 0.22
Пиччинини Габриэле 1 0.11
Джованни Бонфанти 1 0.11
Туре Идрисса 1 0.11
Калабрези Артуро 0 0
Морео Стефано 0 0
Марин Мариус 0 0
Хёйхольт Мальте 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куртич Ясмин 2 1
Джорджини Андреа 3 0
Чеппители Лука 2 0
Ровер Маттео 2 0
Jacopo Martini 2 0
Мазиелло Андреа 1 0
Казираги Даниэль 1 0
Тайт Фабиан 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Эль-Кауакиби Хамза 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Raphael Kofler 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 3 0
Виньято Эмануэль 1 1
Марин Мариус 2 0
Джованни Бонфанти 2 0
Караччоло Антонио 1 0
Морео Стефано 1 0
Туре Идрисса 1 0
Шемпер Адриан 1 0
Беруатто Пьетро 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0
Евшенак Жан 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Пиза
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
1
Зюйдтироль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Пиза
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
9
Зюйдтироль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Пиза
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
14%
2
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
3
25%
3
23%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
2
17%
3
23%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
4
33%
2
15%
76-90

Пропущено

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
8%
3
25%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Козенца - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:3
Зюйдтироль - Брешия 1:2 Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0
Пиза
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Пиза - Чезена 3:1 Юве Стабия - Пиза 2:0 Пиза - Чезена 0:1 Пиза - Брешия 2:1
Салернитана - Пиза 2:3 Пиза - Реджана 2:1 Читтаделла - Пиза 1:1 Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1

Результаты матчей

Зюйдтироль
Пиза

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
6
2
2
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 2:1 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 2:0 9 5 4 0 14 - 7 19
3.
Сассуоло
 8 4 3 1 14 - 8 15
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Палермо
 2:1 9 4 2 3 10 - 8 14
6.
Брешия
 8 4 1 3 12 - 9 13
7.
Зюйдтироль
 1:2 9 4 0 5 13 - 14 12
8.
Кремонезе
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
10.
Мантуя
 8 3 2 3 10 - 12 11
11.
Салернитана
 0:2 9 3 2 4 10 - 12 11
12.
Бари
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Козенца
 0:0 9 2 4 3 7 - 9 10
14.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
15.
Модена
 1:2 9 2 3 4 13 - 14 9
16.
Читтаделла
 0:0 9 2 3 4 6 - 12 9
17.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
18.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 2:1 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 2:0 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Козенца
 0:0 5 2 1 2 3 - 4 7
8.
Салернитана
 0:2 5 2 1 2 7 - 8 7
9.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
10.
Модена
 1:2 5 2 0 3 7 - 7 6
11.
Зюйдтироль
 1:2 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
13.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
14.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 0:0 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 2:1 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 2:1 6 4 0 2 9 - 6 12
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Пиза
 2:1 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Специя
 2:0 5 1 4 0 5 - 3 7
6.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
7.
Зюйдтироль
 1:2 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Читтаделла
 0:0 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
11.
Салернитана
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Козенца
 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
16.
Модена
 1:2 4 0 3 1 6 - 7 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Бари Бенали Ахмед 4
Салернитана Стоянович Петар 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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